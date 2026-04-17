Вспышки инфекций в детсадах не случайны: дело не в малышах и не в еде

Вспышки кишечных инфекций в детских коллективах являются регулярным и сезонным явлением, а не поводом для паники, заявил кандидат медицинских наук, врач педиатр, инфекционист Евгений Тимаков. О причинах таких ситуаций специалист рассказал в эфире Pravda.Ru.

Тимаков пояснил, что подобные инфекции возникают ежегодно и связаны с особенностями самих вирусов, которые способны долго сохраняться во внешней среде. По его словам, особенно часто такие всплески фиксируются после зимы, когда меняются погодные условия.

"Вирусные кишечные инфекции повсеместно не только в детских садах, они в школах, в закрытых коллективах, кстати, и в домах престарелых. Устойчивость вирусов настолько высока, что они могут месяцами находиться в состоянии, которое нас может заразить. Закончилась зима, все растаяло, вирусы активируются" — отметил Тимаков.

Он добавил, что сезонные вспышки наблюдаются весной и летом практически каждый год, и это не является чем-то исключительным. При этом специалист подчеркнул, что куда более серьезную опасность представляют бактериальные инфекции, которые могут протекать тяжелее.

