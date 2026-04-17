Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
детский сад
детский сад
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Ирина Малова Опубликована сегодня в 14:35

Вспышки инфекций в детсадах не случайны: дело не в малышах и не в еде

Вспышки кишечных инфекций в детских коллективах являются регулярным и сезонным явлением, а не поводом для паники, заявил кандидат медицинских наук, врач педиатр, инфекционист Евгений Тимаков. О причинах таких ситуаций специалист рассказал в эфире Pravda.Ru.

Тимаков пояснил, что подобные инфекции возникают ежегодно и связаны с особенностями самих вирусов, которые способны долго сохраняться во внешней среде. По его словам, особенно часто такие всплески фиксируются после зимы, когда меняются погодные условия.

"Вирусные кишечные инфекции повсеместно не только в детских садах, они в школах, в закрытых коллективах, кстати, и в домах престарелых. Устойчивость вирусов настолько высока, что они могут месяцами находиться в состоянии, которое нас может заразить. Закончилась зима, все растаяло, вирусы активируются" — отметил Тимаков.

Он добавил, что сезонные вспышки наблюдаются весной и летом практически каждый год, и это не является чем-то исключительным. При этом специалист подчеркнул, что куда более серьезную опасность представляют бактериальные инфекции, которые могут протекать тяжелее.

Полная запись разговора с Евгением Тимаковым будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

Читайте также

Очищение организма превратилось в миф: что на самом деле происходит внутри 08.04.2026 в 17:53

Диетолог Ирина Писарева объяснила NewsInfo, можно ли "прочистить" организм детокс-программами.

Читать полностью » Солнце работает как витамин: но лишние минуты запускают опасный процесс 08.04.2026 в 17:11

Иммунолог Владимир Болибок объяснил NewsInfo, сколько нужно солнца для выработки витамина D.

Читать полностью » Микробы выходят из спячки: врач указал на главную ошибку владельцев сплит-систем 08.04.2026 в 6:13

Эксперты рассказали о невидимых процессах внутри климатических систем после долгого перерыва и объяснили, почему обычный запуск прибора может привести к врачу.

Читать полностью » Гаджеты воруют четкость мира: привычное расстояние до экрана убивает фокус навсегда 07.04.2026 в 21:29

Повседневные ритуалы и привычные способы защиты от солнца могут стать причиной стремительного развития патологий, симптомы которых проявляются слишком поздно.

Читать полностью » Загадка остаётся — страсть не уходит: дистанция между супругами становится мощным топливом для чувств 07.04.2026 в 19:55

Биохимия привязанности диктует особые правила, при которых полное растворение в партнёре неизбежно ведёт к угасанию влечения и потере интереса внутри союза.

Читать полностью » Давление цифровой паутины: как привычка проверять сообщения бьет по сосудам и здоровью 07.04.2026 в 17:34

Постоянная готовность мгновенно ответить на любой запрос трансформируется в опасную зависимость, заставляющую организм работать на пределе своих возможностей.

Читать полностью » Праздничный стол может стать ловушкой: обычные краски для яиц превращают белок в ядовитый коктейль 07.04.2026 в 15:50

Привычные способы украшения праздничных продуктов могут обернуться серьезной интоксикацией из-за невидимых свойств скорлупы впитывать опасные химические составы.

Читать полностью » Интеллектуальная зрелость в деталях: пересмотр ценностей открывает двери, которые раньше были заперты 07.04.2026 в 13:45

Способность быстро менять намеченные цели часто принимают за слабость, хотя на деле за этим скрывается редкое качество психики, доступное только зрелым людям.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Фундамент вашего движения: как простые упражнения спасают стопы от ежедневных нагрузок
Туризм
Наши туристы передумали: Пхукет больше не лидер, куда едут россияне
Общество
Мошенники в приложениях для знакомств: насторожиться нужно после этих фраз собеседника
Авто и мото
Светит ярче, а проблем больше: из-за этих фар водителей быстро отправляют на проверку
Общество
Важен не только опыт: вот на какой критерий стали обращать внимание работодатели
Авто и мото
Проходимость или комфорт: как выбрать идеальный автомобиль для загородных поездок
Спорт и фитнес
Покончить с болью в ногах: простые силовые упражнения для бега
Туризм
За фасадом черноморского зноя: как Геленджик готовится к приему миллионов отдыхающих
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet