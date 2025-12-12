Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Дети на детской площадке
Дети на детской площадке
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 4:20

Детский отдых под личный контроль регионов: законопроект меняет правила подготовки оздоровительной кампании

В Госдуму внесли законопроект о повышении ответственности регионов за детский отдых — Ирина Яровая

Повышение ответственности региональных властей за организацию детского отдыха может стать ключевым элементом новой законодательной инициативы, внесённой в Государственную Думу. Об этом сообщает "Полуостров Камчатка". Законопроект устанавливает особый статус детской оздоровительной кампании и определяет прямую ответственность глав субъектов за её подготовку и проведение.

Приоритет здоровья детей и роль Государственной Думы

Разработчиком инициативы выступила заместитель Председателя ГД Ирина Яровая. В числе авторов — Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, руководители всех фракций и главы профильных комитетов. По словам вице-спикера, работа над законопроектом стала продолжением системного взаимодействия парламента с регионами и Правительством РФ.

"Сбережение здоровья детей — одна из важнейших задач, поставленных Президентом… Тема детского отдыха — один из приоритетов Государственной Думы", — сказала Ирина Яровая.

Вице-спикер напомнила, что в текущем году вступил в силу закон о воспитательных программах для детских лагерей. Однако оздоровительная деятельность требует более широкого подхода, поскольку включает не только воспитание, но и обеспечение безопасных и комфортных условий для детей в период каникул.

Новые требования к межведомственным комиссиям

Законопроект предусматривает повышение статуса межведомственных комиссий, которые отвечают за организацию летней оздоровительной кампании. Предлагается закрепить, что руководить ими должны именно главы субъектов Российской Федерации.

"Мы поднимаем уровень требований к деятельности межведомственных комиссий… возлагая прямую ответственность за подготовку детской оздоровительной кампании на глав субъектов", — пояснила Ирина Яровая.

Такой подход, по словам авторов инициативы, позволит обеспечить личную вовлечённость региональных лидеров и повысить качество подготовки детского отдыха. Одновременно предлагается расширить состав комиссий, включив представителей региональных органов здравоохранения.

Оздоровление как реальное содержание работы

Вице-спикер подчеркивает, что оздоровительный эффект должен быть не декларацией, а основой деятельности всех структур, участвующих в организации отдыха. Укрепление здоровья детей предполагает создание соответствующих условий, контроль за инфраструктурой и участие профильных специалистов.

"Оздоровление детей должно быть не только в названии "детская оздоровительная кампания", оно должно быть в содержании работы", — подчеркнула Ирина Яровая.

Законопроект уже получил поддержку Правительства РФ и регионов. Его принятие, по мнению авторов, позволит усилить управленческую ответственность и обеспечить системный подход к детскому отдыху на федеральном уровне.

