Детское автокресло
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 11:56

Детские кресла под прицелом, вейпы — под запретом: что обсудят депутаты на ближайшем заседании

Госдума повысит штраф за перевозку детей без автокресел до 5 тыс рублей — Госдума РФ

В повестке ближайшего пленарного заседания Госдумы — сразу несколько инициатив, затрагивающих повседневную безопасность и правила торговли, а также порядок распределения бюджетных средств. Речь идёт о повышении ответственности за перевозку детей, ограничениях для продажи вейпов и табака, а также о финансовых механизмах поддержки бизнеса и некоммерческого сектора. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Ужесточение штрафов за перевозку детей

Депутаты рассмотрят законопроект об увеличении административных штрафов за нарушение требований к перевозке детей в транспорте. Документ был внесён в марте председателем комитета Совета Федерации по экономической политике Андреем Кутеповым и членом комитета Игорем Тресковым.

Инициатива предусматривает повышение штрафа для водителей с 3 тыс. до 5 тыс. рублей. Для должностных лиц санкция может вырасти с 25 тыс. до 50 тыс. рублей, а для юридических лиц — со 100 тыс. до 200 тыс. рублей. Соответствующие изменения предлагается внести в часть 3 статьи 12.23 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Отдельно в законопроекте прописан подход к самозанятым водителям такси. Для них штраф за перевозку ребёнка без автокресла предлагается установить на уровне 50 тыс. рублей — по аналогии с должностными лицами, а не 5 тыс. рублей, как для обычных физических лиц.

Запрет на вейпы и табак на остановках

Во втором чтении депутаты также рассмотрят законопроект о запрете продажи табачной и никотинсодержащей продукции, включая вейпы, в торговых точках на остановках общественного транспорта. Документ был внесён в Госдуму в мае 2025 года Законодательной думой Хабаровского края.

Сейчас аналогичные ограничения уже действуют на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, в аэропортах, морских и речных портах, а также на станциях метро. Авторы инициативы предлагают распространить эти меры и на остановочные павильоны и ларьки.

Ко второму чтению в законопроект подготовлены поправки, предусматривающие исключение. Продажа табачной продукции на остановках будет возможна, если такой торговый объект является единственным пунктом продажи табака в городе, что должно учесть интересы жителей малых населённых пунктов.

Унификация распределения субсидий и грантов

Ещё одним пунктом повестки станет рассмотрение во втором чтении законопроекта, внесённого правительством РФ. Он направлен на унификацию порядка распределения бюджетных средств в форме субсидий и грантов.

Документ предлагает единые подходы к распределению субсидий, которые направляются на возмещение недополученных доходов и затрат, связанных с производством товаров, выполнением работ и оказанием услуг. Речь идёт как о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, так и о физических лицах.

Также предлагается унифицировать правила предоставления грантов в форме субсидий, в том числе на конкурсной основе, и субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями, госкорпорациями и публично-правовыми компаниями. Отдельный блок изменений касается бюджетных и автономных учреждений, получающих средства на иные цели, включая компенсацию затрат и недополученных доходов при государственном регулировании цен и тарифов.

