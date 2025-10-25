Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Дерматит
Дерматит
© commons.wikimedia.org by Johannes Köhler is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Красота и здоровье
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 6:59

Детская кожа страдает первой: врач объяснила, как защитить малышей и взрослых от обветривания

Холод и ветер вызывают обветривание кожи и раздражительный дерматит зимой — Марина Карташева

Холод, ветер и перепады температуры — главные враги кожи в осенне-зимний период. Даже если на улице не слишком морозно, влажный воздух и сквозняки могут вызвать ощущение стянутости, шелушение и покраснение. Особенно подвержены обветриванию люди с сухим, чувствительным и комбинированным типом кожи, а также дети, у которых кожный барьер ещё формируется.

Как отмечает дерматовенеролог и косметолог Марина Карташева, ведущий специалист сети клиник "Семейная", повреждение кожи может быть вызвано не только холодом, но и ошибками в уходе, когда человек продолжает использовать летние средства зимой или игнорирует защиту от ветра.

Детская кожа благодаря высокой скорости обновления восстанавливается быстрее, чем взрослая. В большинстве случаев достаточно наружных средств, чтобы вернуть ей комфорт и мягкость. А вот зрелой коже требуется более глубокое увлажнение и питание, так как с возрастом снижается уровень гиалуроновой кислоты и керамидов, отвечающих за удержание влаги.

Сравнение

Тип кожи Уязвимость к обветриванию Особенности ухода Время восстановления
Сухая Очень высокая Плотные кремы, масла, керамиды До 7 дней
Комбинированная Средняя Легкие кремы с увлажнением и защитой 3-5 дней
Атопическая Максимальная Средства с декспантенолом, омега-кислотами До 10 дней
Детская Умеренная Колд-кремы, цинка-кремы 2-3 дня
Жирная Низкая Гели с глицерином, без спирта 2-4 дня

Советы шаг за шагом

  1. Переходите на зимний уход. Замените лёгкие летние текстуры на более плотные кремы, особенно с маслом ши, авокадо или жожоба.

  2. Используйте колд-кремы. Они создают защитную плёнку, препятствующую потере влаги.

  3. Не забывайте о солнцезащите. Даже зимой ультрафиолет вызывает микроповреждения кожи.

  4. Избегайте длительного холода. При низких температурах кожа теряет влагу быстрее.

  5. Пейте достаточно воды. Внутреннее увлажнение помогает коже восстанавливаться.

  6. Делайте щадящие пилинги. После восстановления барьера можно аккуратно удалить ороговевшие клетки.

"Если кожа обветрилась настолько, что появились зуд и покраснение, это может быть признаком раздражительного дерматита", — пояснила дерматовенеролог Марина Карташева.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: умываться горячей водой.
    Последствие: разрушение липидного слоя и повышенная сухость.
    Альтернатива: использовать тёплую воду и мягкое очищающее средство.

  • Ошибка: выходить на мороз без защитного крема.
    Последствие: шелушение, трещины и раздражение.
    Альтернатива: наносить колд-крем за 30 минут до выхода.

  • Ошибка: применять спиртовые тоники.
    Последствие: усиление обезвоживания и покраснение.
    Альтернатива: выбирать безспиртовые лосьоны с глицерином или алоэ вера.

А что если… не лечить обветренную кожу?

Если обветренную кожу оставить без внимания, она теряет способность удерживать влагу и становится хронически сухой. Это может привести к дерматиту, лихенизации (утолщению и потемнению кожи) и даже к розацеа, когда сосуды становятся заметными и образуют "сеточку" на лице. Без лечения восстановление затягивается на недели и требует вмешательства врача.

Плюсы и минусы защитных кремов

Плюсы Минусы
Создают барьер от ветра и мороза Могут быть слишком плотными для жирной кожи
Поддерживают уровень влаги Некоторые продукты оставляют блеск
Подходят для детей и взрослых Требуют регулярного обновления
Можно использовать под макияж Не все средства гипоаллергенны

FAQ

Что такое колд-крем и зачем он нужен?
Это плотный защитный крем, который образует на коже барьер, предотвращающий испарение влаги.

Можно ли использовать детский крем взрослым?
Да, но он не всегда обеспечивает достаточное питание зрелой коже. Лучше подобрать специализированное средство.

Как быстро восстановить обветренную кожу?
Наносите средства с декспантенолом, церамидами и омега-кислотами несколько раз в день.

Можно ли делать пилинг при обветривании?
Нет, пока кожа не восстановится. После заживления — мягкие энзимные пилинги.

Нужно ли увлажнять кожу перед выходом на мороз?
Да, но за 30-40 минут, чтобы крем успел впитаться и не превратился в лёд на коже.

Мифы и правда

  • Миф: если кожа обветрилась, её нужно смазывать вазелином.
    Правда: вазелин не лечит, он лишь перекрывает дыхание кожи. Лучше использовать колд-крем.

  • Миф: обветривание бывает только зимой.
    Правда: кожа может обветриться и летом — от ветра, солнца и сухого воздуха.

  • Миф: жирная кожа не обветривается.
    Правда: при морозе страдают все типы кожи, просто симптомы выражены меньше.

Исторический контекст

Ещё в XIX веке женщины пользовались специальными "ветровыми мазями" на основе пчелиного воска и жира, чтобы защитить лицо от стужи. Позднее появились первые колд-кремы, в состав которых входили миндальное масло и розовая вода. Сегодня эта формула усовершенствована: современные кремы содержат церамиды, декспантенол, мадекасоссид и гиалуроновую кислоту — компоненты, которые одновременно восстанавливают и защищают кожу.

Три интересных факта

  1. Термин "колд-крем" впервые появился в Древнем Риме — такие кремы использовали патрицианки для защиты кожи от ветра.

  2. Центелла азиатская, входящая в состав цика-кремов, известна как "трава долголетия" — она ускоряет заживление и регенерацию тканей.

  3. Декспантенол — производное витамина B5 — одно из самых эффективных веществ для восстановления кожного барьера.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Натуральные десерты безопаснее промышленных сладостей и помогают формировать полезные привычки — Екатерина Кашух сегодня в 7:15
Сладость с подвохом: гастроэнтеролог объяснила, почему детская любовь к конфетам может закончиться болезнью

Гастроэнтеролог рассказала, сколько сладостей можно давать детям, чтобы не навредить здоровью. Узнайте, где проходит безопасная грань между лакомством и риском.

Читать полностью » Врач Александр Умнов предупредил об опасности недожаренного мяса и стейков rare сегодня в 7:08
Кровавый стейк превращается в инкубатор для бактерий: что скрывает любимое блюдо гурманов

Любите стейк с кровью? Врач предупреждает: недожаренное мясо может скрывать паразитов и бактерии, опасные для сердца, суставов и даже психики.

Читать полностью » Дерматологи объяснили, что высыпания на ягодицах чаще связаны с фолликулитом, а не с акне вчера в 23:01
Это не прыщи: дерматологи рассказали, что на самом деле появляется на ягодицах летом

Высыпания на ягодицах — не всегда акне. Дерматологи объясняют, почему «попные» прыщи могут быть фолликулитом или кератозом и как вернуть коже гладкость.

Читать полностью » Дерматолог Хэдли Кинг: накопление кожного сала приводит к выпадению волос вчера в 23:00
Идеальная чистота без пересушивания: формула правильного мытья головы

Как часто нужно мыть волосы? Узнайте 8 признаков, которые указывают на то, что вы затянули с походом в душ. Его редкость может вызвать серьёзные проблемы.

Читать полностью » Осенние коллекции показали: кардиган заменяет жакет и становится основой многослойных образов вчера в 22:54
От университетских аудиторий до подиумов: как выбрать идеальный кардиган

Кардиган стал символом осени 2025 года, идеально сочетающим стиль и комфорт. Узнайте, как выбрать and носить эту универсальную вещь в разных образах.

Читать полностью » Розмариновое масло не доказало эффективность против алопеции — результаты единственного исследования были минимальны вчера в 22:51
Красивые волосы — новый обман века: что скрывают шампуни, сыворотки и витамины от облысения

Индустрия красоты наводнена средствами против выпадения волос — от масел до лазерных шлемов. Но какие из них действительно работают, а какие лишь продают надежду?

Читать полностью » Учёные считают, что улучшенный витамин K может лечить болезни Альцгеймера и Паркинсона в будущем вчера в 21:49
Витамин, который оживляет нейроны: прорыв японских учёных может изменить лечение Альцгеймера

Японские учёные сделали прорыв в лечении нейродегенеративных заболеваний: новый витамин K активнее защищает и восстанавливает нейроны, чем его природные аналоги.

Читать полностью » Майкл Маньяк: компрессионные чулки и движение помогают предотвратить застой крови в ногах при полётах вчера в 20:37
Тело страдает молча: чем опасны многочасовые перелёты для здоровья

Узнайте, как длительные перелёты воздействуют на ваше здоровье. Мы расскажем о секретах комфорта, советах для предотвращения болезненных ощущений и о том, как ваша физиология реагирует на часовые пояса и давление.

Читать полностью »

Новости
Еда
Воздушный кекс с рассыпчатой текстурой сочетает сливочный аромат и тающую текстуру
Авто и мото
Минпромторг: рост утильсбора на мощные автомобили увеличит их цену
Питомцы
Ошибки в кормлении шиншилл приводят к стазу ЖКТ — предупреждение специалистов
Наука
Исследование показало, что торонтский олень жил 12 000 лет назад — Аарон Шафер
Красота и здоровье
Отоларинголог Мурад Курбанов назвал три главные ошибки при лечении простуды
Красота и здоровье
Безопасная норма пива для мужчин и женщин различается по объёму — Александр Лубенников
Дом
Хозяйки поделились эффективными способами устранения запахов в холодильнике
Спорт и фитнес
Программа тренировок Александра Садовского развивает силу и выносливость на турниках и брусьях
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet