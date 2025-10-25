Детская кожа страдает первой: врач объяснила, как защитить малышей и взрослых от обветривания

Холод, ветер и перепады температуры — главные враги кожи в осенне-зимний период. Даже если на улице не слишком морозно, влажный воздух и сквозняки могут вызвать ощущение стянутости, шелушение и покраснение. Особенно подвержены обветриванию люди с сухим, чувствительным и комбинированным типом кожи, а также дети, у которых кожный барьер ещё формируется.

Как отмечает дерматовенеролог и косметолог Марина Карташева, ведущий специалист сети клиник "Семейная", повреждение кожи может быть вызвано не только холодом, но и ошибками в уходе, когда человек продолжает использовать летние средства зимой или игнорирует защиту от ветра.

Детская кожа благодаря высокой скорости обновления восстанавливается быстрее, чем взрослая. В большинстве случаев достаточно наружных средств, чтобы вернуть ей комфорт и мягкость. А вот зрелой коже требуется более глубокое увлажнение и питание, так как с возрастом снижается уровень гиалуроновой кислоты и керамидов, отвечающих за удержание влаги.

Сравнение

Тип кожи Уязвимость к обветриванию Особенности ухода Время восстановления Сухая Очень высокая Плотные кремы, масла, керамиды До 7 дней Комбинированная Средняя Легкие кремы с увлажнением и защитой 3-5 дней Атопическая Максимальная Средства с декспантенолом, омега-кислотами До 10 дней Детская Умеренная Колд-кремы, цинка-кремы 2-3 дня Жирная Низкая Гели с глицерином, без спирта 2-4 дня

Советы шаг за шагом

Переходите на зимний уход. Замените лёгкие летние текстуры на более плотные кремы, особенно с маслом ши, авокадо или жожоба. Используйте колд-кремы. Они создают защитную плёнку, препятствующую потере влаги. Не забывайте о солнцезащите. Даже зимой ультрафиолет вызывает микроповреждения кожи. Избегайте длительного холода. При низких температурах кожа теряет влагу быстрее. Пейте достаточно воды. Внутреннее увлажнение помогает коже восстанавливаться. Делайте щадящие пилинги. После восстановления барьера можно аккуратно удалить ороговевшие клетки.

"Если кожа обветрилась настолько, что появились зуд и покраснение, это может быть признаком раздражительного дерматита", — пояснила дерматовенеролог Марина Карташева.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: умываться горячей водой.

Последствие: разрушение липидного слоя и повышенная сухость.

Альтернатива: использовать тёплую воду и мягкое очищающее средство.

Ошибка: выходить на мороз без защитного крема.

Последствие: шелушение, трещины и раздражение.

Альтернатива: наносить колд-крем за 30 минут до выхода.

Ошибка: применять спиртовые тоники.

Последствие: усиление обезвоживания и покраснение.

Альтернатива: выбирать безспиртовые лосьоны с глицерином или алоэ вера.

А что если… не лечить обветренную кожу?

Если обветренную кожу оставить без внимания, она теряет способность удерживать влагу и становится хронически сухой. Это может привести к дерматиту, лихенизации (утолщению и потемнению кожи) и даже к розацеа, когда сосуды становятся заметными и образуют "сеточку" на лице. Без лечения восстановление затягивается на недели и требует вмешательства врача.

Плюсы и минусы защитных кремов

Плюсы Минусы Создают барьер от ветра и мороза Могут быть слишком плотными для жирной кожи Поддерживают уровень влаги Некоторые продукты оставляют блеск Подходят для детей и взрослых Требуют регулярного обновления Можно использовать под макияж Не все средства гипоаллергенны

FAQ

Что такое колд-крем и зачем он нужен?

Это плотный защитный крем, который образует на коже барьер, предотвращающий испарение влаги.

Можно ли использовать детский крем взрослым?

Да, но он не всегда обеспечивает достаточное питание зрелой коже. Лучше подобрать специализированное средство.

Как быстро восстановить обветренную кожу?

Наносите средства с декспантенолом, церамидами и омега-кислотами несколько раз в день.

Можно ли делать пилинг при обветривании?

Нет, пока кожа не восстановится. После заживления — мягкие энзимные пилинги.

Нужно ли увлажнять кожу перед выходом на мороз?

Да, но за 30-40 минут, чтобы крем успел впитаться и не превратился в лёд на коже.

Мифы и правда

Миф: если кожа обветрилась, её нужно смазывать вазелином.

Правда: вазелин не лечит, он лишь перекрывает дыхание кожи. Лучше использовать колд-крем.

Миф: обветривание бывает только зимой.

Правда: кожа может обветриться и летом — от ветра, солнца и сухого воздуха.

Миф: жирная кожа не обветривается.

Правда: при морозе страдают все типы кожи, просто симптомы выражены меньше.

Исторический контекст

Ещё в XIX веке женщины пользовались специальными "ветровыми мазями" на основе пчелиного воска и жира, чтобы защитить лицо от стужи. Позднее появились первые колд-кремы, в состав которых входили миндальное масло и розовая вода. Сегодня эта формула усовершенствована: современные кремы содержат церамиды, декспантенол, мадекасоссид и гиалуроновую кислоту — компоненты, которые одновременно восстанавливают и защищают кожу.

Три интересных факта