Детокс может закончиться совсем не легкостью: попытка ускорить процесс иногда дает совершенно обратный эффект

Самым безопасным и действенным способом очищения организма является поддержание его естественных физиологических функций, в то время как популярные коммерческие программы часто несут риски для здоровья, заявила эндокринолог, доцент кафедры клинической лабораторной диагностики МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского Наталья Балашова. В беседе с NewsInfo эксперт подчеркнула, что индустрия детокса зачастую эксплуатирует маркетинговые идеи, не имеющие под собой медицинской базы.

По словам специалиста, в организме человека заложена сложная система самоочищения, в которой задействованы кровь, лимфа, почки, кишечник и даже легкие. Клетка в процессе метаболизма самостоятельно освобождается от продуктов обмена и деактивирует гормоны.

Однако современный рынок предлагает множество агрессивных методик под видом оздоровления. При этом важно понимать, что очищение организма превратилось в миф, поскольку физиология работает по строго определенным законам, а не по желанию маркетологов.

"Для коммерции можно вписать в детокс практически все что угодно. Но все эти очищающие клизмы, промывания кишечника и прочее, это не настолько безопасно, как все об этом думают. Можно получить желчную колику, камень может двинуться так, что лучше не надо", — пояснила Балашова.

Эксперт отметила, что эффективными можно считать лишь те практики, которые проверены веками и находятся в гармонии с физиологией. К ним относятся русская баня, финская сауна, использование определенных травяных чаев и сезонная коррекция рациона с помощью фруктов и ягод, например, арбузов.

Подобные методы способствуют мягкому дренажу и улучшению состояния кожи. Тем не менее, даже традиционные подходы требуют осторожности при наличии хронических заболеваний. Например, привычные перекусы и избыток соли могут значительно нагружать внутренние фильтры, сводя на нет пользу любых процедур.

Эксперт также предостерегла от бесконтрольного употребления минеральных вод и биологически активных добавок. В практике врача встречались случаи, когда вода с высоким содержанием магния приводила к гипертонии из-за скрытого избытка натрия в составе. Бессистемный подход к нутрицевтикам часто становится причиной осложнений.

Специалисты напоминают, что привычные БАДы превращаются в опасное самолечение, если принимаются без предварительной диагностики. Для стабильной работы выделительных систем гораздо важнее сбалансированное питание. Чрезмерное увлечение некоторыми компонентами рациона также может быть вредным, ведь иногда даже протеин превращается из помощника во врага при нарушении дозировок.

"Все должно быть индивидуально, по возрасту и самочувствию. Если организм крепок и проблем нет — эксперименты возможны, но при любых ограничениях нужно действовать аккуратненько. Можно есть все подряд, а потом идти детокситься и столкнуться с тем, что камни посыпались", — отметила специалист.

В завершение эндокринолог добавила, что физиологические методы — массажи с дренажным эффектом, умеренное тепло и фитотерапия — полезны только в меру. Любое вмешательство в работу организма должно учитывать состояние давления и работу сердечно-сосудистой системы. Врачи подчеркивают, что повседневные привычки влияют на усвоение глюкозы и общие показатели здоровья значительно сильнее, чем разовые курсы очищения.

Читайте также