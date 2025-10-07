Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© freepik.com
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 14:18

Всего сутки — и организм благодарит: вот в чем секрет правильного разгрузочного дня

После праздников многие замечают неприятную тяжесть, вздутие или усталость. Организм сигнализирует: пора дать ему передышку. Один из мягких способов восстановиться — разгрузочные дни. О том, как их правильно проводить, в беседе с Pravda.Ru рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

"В такой день лучше исключить тяжелую пищу, особенно мясо, и отдавать предпочтение овощам, легким супам, продуктам, богатым клетчаткой. Это улучшает работу желудочно-кишечного тракта, облегчает переваривание и вывод продуктов распада", — пояснила Елена Соломатина.

Почему после праздников нужен отдых для пищеварения

Праздничные застолья часто сопровождаются избытком мяса, жирных блюд, сладостей и алкоголя. Всё это замедляет обмен веществ и перегружает поджелудочную железу. Разгрузочный день помогает вернуть баланс, дать пищеварительной системе "передышку" и восстановить самочувствие.

"Они помогают убрать излишки жидкости и облегчить состояние, но не приведут к значительной потере веса. Если цель — снижение массы тела, нужны системный подход и изменение рациона", — отметила диетолог.

Советы шаг за шагом: как провести разгрузочный день правильно

  1. Выберите день без сильной физической активности. Организму нужно спокойствие.

  2. Пейте достаточно воды - не менее 1,5-2 литров. Можно добавить травяные чаи или воду с лимоном.

  3. Исключите мясо и жареные блюда. Замените их на овощные супы, каши на воде, кефир, йогурт, фрукты.

  4. Ешьте часто, но понемногу. 4-5 лёгких приёмов пищи помогут избежать голода.

  5. Откажитесь от соли и сахара. Это снизит задержку жидкости и отёки.

"Главное — пить достаточно жидкости, отдавать предпочтение лёгкой пище и помнить, что разгрузочный день — это не диета, а способ дать организму отдых и восстановление", — подчеркнула Соломатина.

Ошибки, последствия и альтернативы

Ошибка: проводить разгрузочные дни слишком часто.
Последствие: ослабление обмена веществ и нехватка питательных веществ.
Альтернатива: устраивать их не чаще одного раза в неделю.

Ошибка: полностью голодать без врачебного контроля.
Последствие: падение сахара, головокружение.
Альтернатива: выбирать щадящие варианты — кефирные, овощные или гречневые дни.

Ошибка: использовать разгрузку для быстрого похудения.
Последствие: эффект кратковременный, возможен срыв.
Альтернатива: сочетать с постепенным переходом на сбалансированное питание.

А что если разгрузка не подходит?

По словам диетолога, разгрузочные дни не универсальны. Они противопоказаны людям с заболеваниями ЖКТ, диабетом, нарушениями работы щитовидной железы, беременным, пожилым и детям. В таких случаях возможен вариант интервального питания - исключение пищи на несколько часов в сутки под контролем врача.

Плюсы и минусы разгрузочных дней

Плюсы Минусы
Снижают нагрузку на ЖКТ Не подходят людям с хроническими болезнями
Улучшают самочувствие Не дают длительного эффекта похудения
Выводят лишнюю жидкость Возможна слабость и головокружение
Восстанавливают чувство лёгкости Требуют умеренности и контроля

Мифы и правда

Миф: разгрузочный день — это голодовка.
Правда: это щадящий режим питания, а не отказ от еды.

Миф: можно устраивать их хоть каждый день.
Правда: частые разгрузки вредят обмену веществ.

Миф: за день можно "сжечь" лишние килограммы.
Правда: уходит только вода, а не жир.

FAQ

Какой продукт лучше выбрать для разгрузочного дня?
Кефир, овощи, яблоки, гречка или отварной рис — простые и безопасные варианты.

Можно ли пить кофе?
Да, но только без сахара и сливок. Лучше заменить зелёным чаем.

Как часто можно устраивать разгрузочные дни?
Оптимально — 1 раз в неделю или после тяжёлых застолий.

3 интересных факта

• Разгрузочные дни появились в начале XX века как лечебная практика в санаториях.
• Всего сутки лёгкого питания способны улучшить качество сна и снизить отёчность.
• Медики отмечают: лучше проводить разгрузку летом или весной, когда больше свежих овощей и фруктов.

Даже один день лёгкого питания помогает вернуть ощущение комфорта и энергии. Главное — не превращать разгрузку в стресс и слушать свой организм.

