Всего сутки — и организм благодарит: вот в чем секрет правильного разгрузочного дня
После праздников многие замечают неприятную тяжесть, вздутие или усталость. Организм сигнализирует: пора дать ему передышку. Один из мягких способов восстановиться — разгрузочные дни. О том, как их правильно проводить, в беседе с Pravda.Ru рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.
"В такой день лучше исключить тяжелую пищу, особенно мясо, и отдавать предпочтение овощам, легким супам, продуктам, богатым клетчаткой. Это улучшает работу желудочно-кишечного тракта, облегчает переваривание и вывод продуктов распада", — пояснила Елена Соломатина.
Почему после праздников нужен отдых для пищеварения
Праздничные застолья часто сопровождаются избытком мяса, жирных блюд, сладостей и алкоголя. Всё это замедляет обмен веществ и перегружает поджелудочную железу. Разгрузочный день помогает вернуть баланс, дать пищеварительной системе "передышку" и восстановить самочувствие.
"Они помогают убрать излишки жидкости и облегчить состояние, но не приведут к значительной потере веса. Если цель — снижение массы тела, нужны системный подход и изменение рациона", — отметила диетолог.
Советы шаг за шагом: как провести разгрузочный день правильно
-
Выберите день без сильной физической активности. Организму нужно спокойствие.
-
Пейте достаточно воды - не менее 1,5-2 литров. Можно добавить травяные чаи или воду с лимоном.
-
Исключите мясо и жареные блюда. Замените их на овощные супы, каши на воде, кефир, йогурт, фрукты.
-
Ешьте часто, но понемногу. 4-5 лёгких приёмов пищи помогут избежать голода.
-
Откажитесь от соли и сахара. Это снизит задержку жидкости и отёки.
"Главное — пить достаточно жидкости, отдавать предпочтение лёгкой пище и помнить, что разгрузочный день — это не диета, а способ дать организму отдых и восстановление", — подчеркнула Соломатина.
Ошибки, последствия и альтернативы
• Ошибка: проводить разгрузочные дни слишком часто.
Последствие: ослабление обмена веществ и нехватка питательных веществ.
Альтернатива: устраивать их не чаще одного раза в неделю.
• Ошибка: полностью голодать без врачебного контроля.
Последствие: падение сахара, головокружение.
Альтернатива: выбирать щадящие варианты — кефирные, овощные или гречневые дни.
• Ошибка: использовать разгрузку для быстрого похудения.
Последствие: эффект кратковременный, возможен срыв.
Альтернатива: сочетать с постепенным переходом на сбалансированное питание.
А что если разгрузка не подходит?
По словам диетолога, разгрузочные дни не универсальны. Они противопоказаны людям с заболеваниями ЖКТ, диабетом, нарушениями работы щитовидной железы, беременным, пожилым и детям. В таких случаях возможен вариант интервального питания - исключение пищи на несколько часов в сутки под контролем врача.
Плюсы и минусы разгрузочных дней
|Плюсы
|Минусы
|Снижают нагрузку на ЖКТ
|Не подходят людям с хроническими болезнями
|Улучшают самочувствие
|Не дают длительного эффекта похудения
|Выводят лишнюю жидкость
|Возможна слабость и головокружение
|Восстанавливают чувство лёгкости
|Требуют умеренности и контроля
Мифы и правда
• Миф: разгрузочный день — это голодовка.
Правда: это щадящий режим питания, а не отказ от еды.
• Миф: можно устраивать их хоть каждый день.
Правда: частые разгрузки вредят обмену веществ.
• Миф: за день можно "сжечь" лишние килограммы.
Правда: уходит только вода, а не жир.
FAQ
Какой продукт лучше выбрать для разгрузочного дня?
Кефир, овощи, яблоки, гречка или отварной рис — простые и безопасные варианты.
Можно ли пить кофе?
Да, но только без сахара и сливок. Лучше заменить зелёным чаем.
Как часто можно устраивать разгрузочные дни?
Оптимально — 1 раз в неделю или после тяжёлых застолий.
3 интересных факта
• Разгрузочные дни появились в начале XX века как лечебная практика в санаториях.
• Всего сутки лёгкого питания способны улучшить качество сна и снизить отёчность.
• Медики отмечают: лучше проводить разгрузку летом или весной, когда больше свежих овощей и фруктов.
Даже один день лёгкого питания помогает вернуть ощущение комфорта и энергии. Главное — не превращать разгрузку в стресс и слушать свой организм.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru