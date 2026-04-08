Детокс
Ирина Малова Опубликована 08.04.2026 в 17:53

Очищение организма превратилось в миф: что на самом деле происходит внутри

Детокс-программы не очищают организм и могут навредить здоровью, заявила диетолог, нутрициолог Ирина Писарева. О том, есть ли у здорового человека в организме токсины, она рассказала в беседе с NewsInfo.

С точки зрения доказательной медицины сама идея "очистки организма" является маркетинговым ходом, утверждает эксперт.

"У здорового человека нет токсинов, шлаков, которые требуют специального выведения. За детокс в организме отвечают наши собственные органы, такие как печень, почки, кишечник, который работает круглосуточно", — пояснила Писарева.

Она также отметила, что популярные детокс-программы, включая соковые диеты, голодание и травяные схемы, связаны с жесткими ограничениями по калориям, белку и питательным веществам. В краткосрочной перспективе это может создавать ощущение легкости, но связано, скорее, с уменьшением отеков и снижением объема пищи.

В долгосрочной перспективе, добавила она, такие практики могут приводить к потере мышечной массы, замедлению обмена веществ и обострению проблем с желудочно-кишечным трактом.

"Вместо чистки рекомендуется рациональный подход, чистая вода, клетчатка, лучше всего термообработанные приготовленные овощи. Исключить из рациона рафинированные сладкие булочки, печенье, пирожные, это даст намного лучший физиологический детокс без риска для здоровья", — говорит диетолог.

По словам эксперта, медикаментозные методы "очищения" возможны только по назначению врача и применяются в условиях стационара.

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

