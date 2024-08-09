Психолог рассказал, как не избаловать детей

Платить детям за полученные в школе оценки не совсем верно из-за потери мотивации к другим ценностям. Кроме того, несовершеннолетних никогда не надо ставить на первое место в семье, чтобы не разбаловать. Об этом NewsInfo.Ru сообщил семейный системный психолог Алена Леонова.

На вопрос, правильно ли поощрять детей за хорошие оценки деньгами, эксперт дала отрицательный ответ.

"Это спорный вопрос. Это очень сильно зависит от самого ребенка. В принципе, такая практика существует. Но вот с нашей стороны это считается не совсем верным, потому что это выводит ребенка в зависимость именно от денег как единственной мотивации. То есть мотивация-то может быть разная, а в этой ситуации кроме материальных благ никакой другой мотивации не существует для ребенка. Просто тогда будет очень сложно в принципе ребенка во что-то вовлечь, если ему за это не будут платить", — объяснила Алена Леонова.

Кроме того, семейный системный психолог дала советы, как в воспитании не навредить и не избаловать ребенка. По ее словам, очень важно не ставить несовершеннолетнего на первое место, дабы не нарушать естественный уклад жизни.

"Прежде всего, соблюдать иерархию в семье, ни в коем случае не ставить ребенка на пьедестал, не делать его главным, не подстраивать жизнь семьи под него, потому что прежде всего это ломает нормальный, естественный уклад жизни и дает ребенку ту ненужную ответственность, которую он не может вынести. То есть, с одной стороны, он чувствует себя царём, он привык, что по его любому капризу все начинают бегать и суетиться, а с другой стороны, для него это небезопасно, он чувствует внутреннюю тревожность, потому что такая ответственность ему не по силам", — сообщила эксперт.

Алена Леонова подытожила, что детоцентрированность не принесет никакой пользы. Она отметила, что все должно быть в меру, и главные люди в семье -взрослые, а вовсе не ребенок.

Фото: commons. wikimedia. org / Viktoria Borodinova (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)