Дети обменянных россиян не поняли, что их встречал лично Путин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поделился трогательной историей о возвращении на родину детей россиян, освобожденных в результате обмена заключенными между Россией, США, Белоруссией и Германией.
Он рассказал, что дети, не владеющие русским языком, сначала не поняли, что их лично приветствовал президент России Владимир Путин.
Песков отметил, что Путин поприветствовал детей на испанском языке, сказав "buenas noches" (спокойной ночи), что было зафиксировано на камеру. Дети, по словам Пескова, не знали, кто такой Путин, и спрашивали о нем у взрослых.
Пресс-секретарь президента также подчеркнул сложности, с которыми столкнулись родители этих детей во время заключения за рубежом. Он сообщил, что они были лишены возможности регулярно видеться со своими детьми, что создавало реальную угрозу лишения их родительских прав.
Фото: kremlin. ru/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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