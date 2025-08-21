Маленький глоток — большое испытание: как газировка влияет на детский желудок

Газированная вода может раздражать желудочно-кишечный тракт и вызывать дискомфорт у детей. Об этом рассказала доцент кафедры диетологии университета Росбиотех Анастасия Лебедева в интервью "Ленте.ру".

Чем отличается вода с газом от обычной

"Газированная вода содержит растворенный углекислый газ, который придает ей характерные пузырьки и кисловатый вкус. Вода без газа лишена этого компонента и считается более нейтральной для пищеварения", — пояснила Лебедева.

По словам специалиста, пузырьки газа могут вызывать:

вздутие,

отрыжку,

дискомфорт в желудке.

Особенно это опасно для детей с гастритом или рефлюксом: у них газировка усиливает кислотность и раздражает слизистую ЖКТ.

Почему безопаснее выбирать негазированную воду

Лебедева подчеркнула:

вода без газа не провоцирует газообразование и лучше утоляет жажду,

летом при обезвоживании именно она быстрее восстанавливает баланс жидкости,

осенью, в период простуд, стоит особенно избегать газировки, чтобы не перегружать ЖКТ.

Когда возможна газированная вода

"Минеральную воду с газом стоит предлагать ребенку только лечебно-столовую и по рекомендации педиатра", — отметила эксперт.

Итог: