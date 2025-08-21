Маленький глоток — большое испытание: как газировка влияет на детский желудок
Газированная вода может раздражать желудочно-кишечный тракт и вызывать дискомфорт у детей. Об этом рассказала доцент кафедры диетологии университета Росбиотех Анастасия Лебедева в интервью "Ленте.ру".
Чем отличается вода с газом от обычной
"Газированная вода содержит растворенный углекислый газ, который придает ей характерные пузырьки и кисловатый вкус. Вода без газа лишена этого компонента и считается более нейтральной для пищеварения", — пояснила Лебедева.
По словам специалиста, пузырьки газа могут вызывать:
- вздутие,
- отрыжку,
- дискомфорт в желудке.
Особенно это опасно для детей с гастритом или рефлюксом: у них газировка усиливает кислотность и раздражает слизистую ЖКТ.
Почему безопаснее выбирать негазированную воду
Лебедева подчеркнула:
- вода без газа не провоцирует газообразование и лучше утоляет жажду,
- летом при обезвоживании именно она быстрее восстанавливает баланс жидкости,
- осенью, в период простуд, стоит особенно избегать газировки, чтобы не перегружать ЖКТ.
Когда возможна газированная вода
"Минеральную воду с газом стоит предлагать ребенку только лечебно-столовую и по рекомендации педиатра", — отметила эксперт.
Итог:
"Безгазовая вода однозначно безопаснее для детского желудка в любое время года. Газированная допустима в небольших количествах, если у ребенка нет проблем с пищеварением. Оптимальный выбор — чистая негазированная вода, особенно для детей до семи лет", — заключила Лебедева.
