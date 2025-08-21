Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Минеральная вода
© commons.wikimedia.org by Onderwijsgek is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Красота и здоровье
Олег Белов Опубликована сегодня в 15:16

Маленький глоток — большое испытание: как газировка влияет на детский желудок

Эксперт Лебедева назвала оптимальный вариант воды для детей до семи лет

Газированная вода может раздражать желудочно-кишечный тракт и вызывать дискомфорт у детей. Об этом рассказала доцент кафедры диетологии университета Росбиотех Анастасия Лебедева в интервью "Ленте.ру".

Чем отличается вода с газом от обычной

"Газированная вода содержит растворенный углекислый газ, который придает ей характерные пузырьки и кисловатый вкус. Вода без газа лишена этого компонента и считается более нейтральной для пищеварения", — пояснила Лебедева.

По словам специалиста, пузырьки газа могут вызывать:

  • вздутие,
  • отрыжку,
  • дискомфорт в желудке.

Особенно это опасно для детей с гастритом или рефлюксом: у них газировка усиливает кислотность и раздражает слизистую ЖКТ.

Почему безопаснее выбирать негазированную воду
Лебедева подчеркнула:

  • вода без газа не провоцирует газообразование и лучше утоляет жажду,
  • летом при обезвоживании именно она быстрее восстанавливает баланс жидкости,
  • осенью, в период простуд, стоит особенно избегать газировки, чтобы не перегружать ЖКТ.

Когда возможна газированная вода

"Минеральную воду с газом стоит предлагать ребенку только лечебно-столовую и по рекомендации педиатра", — отметила эксперт.

Итог:

"Безгазовая вода однозначно безопаснее для детского желудка в любое время года. Газированная допустима в небольших количествах, если у ребенка нет проблем с пищеварением. Оптимальный выбор — чистая негазированная вода, особенно для детей до семи лет", — заключила Лебедева.

