© flickr.com by Catherine Scott is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Ирина Малова Опубликована сегодня в 16:20

Рецепт детского счастья в семье: составляющие известны, но используют их не все

Психолог Никитина: определенные семейные ритуалы полезны для психики ребенка

Уважение и любовь между членами семьи — основа здорового психологического развития ребенка, подчеркнула семейный системный психотерапевт Лариса Никитина. В беседе с NewsInfo она рассказала о семейных традициях, которые помогают ребенку чувствовать себя счастливым.

"Самая разрушительная энергия, которую ребенок получает в семье — нелюбовь между родителями. Ребёнок рождается в любви. Вспомните, как маленький ребёнок реагирует на ласку, на поцелуй, на объятия, как он радуется. Дома должны царить любовь, взаимопонимание и взаимоуважение", — говорит психолог.

Главный принцип семейных традиций — быть всем вместе, советует психотерапевт. К сожалению, констатирует эксперт, сейчас даже совместные ужины нельзя назвать объединяющей силой.

"Даже когда сидят люди за столом, они сидят каждый в своём телефоне. Это ужасная традиция, за столом раньше при свете низкой лампы, при свечах люди разговаривали, смотрели друг на друга, решали семейные вопросы. Это бы хорошо в семье возвращать", — сетует специалист.

Ребёнок всегда счастлив, когда делает что-то вместе с родителями, отмечает Никитина.

"По выходным и папа, и мама, и дети лепили пельмени. Причем каждый свою форму. Потом в тарелке, когда находишь, говоришь, ой, это там Вася сделала, это Маша сделала, соревновательный дух, всегда весело. То же самое, когда с детьми что-то мастерят, или с детьми ходят на какие-то мероприятия, в тот же детский театр", — подсказала психолог.

Ещё одна полезная для воспитания здоровых духом детей семейная традиция — совместное чтение книг перед сном, рассказывает эксперт.

"Это возможность поговорить, читая ему сказку, стихи, вы всегда можете задать ему вопрос. Это тесный контакт, с ребёнком надо разговаривать, чтобы он не замыкался", — подчеркнула Лариса Никитина.

По её словам, можно практиковать и такую традицию, как совместное обсуждение подарков членам семьи задолго до дня рождения, чтобы презенты были не сиюминутной покупкой, а искренним выражением чувств.

