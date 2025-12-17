Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
детская поликлиника
детская поликлиника
© Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы by Фото: Максим Мишин is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Главная / Общество
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 7:17

Дети без контроля, сигнализация не работает: проверка в Якутске пошла по жёсткому сценарию

Прокуратура выявила системные нарушения в центре для детей в Якутске — ТАСС

Проверка социального учреждения в Якутске после травмирования младенцев выявила системные нарушения, затрагивающие безопасность, кадровую организацию и соблюдение базовых требований закона. Реакция надзорных органов оказалась жёсткой: речь идёт не только о дисциплинарных мерах, но и об административной и уголовной ответственности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Республики Саха (Якутия).

Обстоятельства происшествия

Чрезвычайная ситуация произошла вечером 24 ноября в республиканском центре содействия семейному воспитанию. В приёмно-карантинной группе без присмотра сотрудников учреждения остались трое детей в возрасте от одного до восьми месяцев. В результате один из младенцев упал с детской кровати, ещё двое получили травмы после контакта с другим воспитанником 2020 года рождения.

По данным прокуратуры, пострадавших доставили в медицинские учреждения, двое детей были госпитализированы. Проверка установила, что инцидент стал возможен из-за отсутствия должного контроля со стороны персонала и нарушений внутренних регламентов учреждения.

Итоги прокурорской проверки

По результатам надзорных мероприятий было возбуждено уголовное дело и инициировано сразу несколько административных производств.

"По результатам проверки принят комплекс мер прокурорского реагирования, в том числе по материалам проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело, возбуждены восемь дел об административных правонарушениях", — говорится в сообщении прокуратуры.

Семь административных дел возбуждены в отношении директора учреждения. Ещё одно — в отношении ответственного должностного лица по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, связанной с нарушением требований пожарной безопасности. В адрес министерства труда и социального развития региона также внесено представление.

Выявленные нарушения и уголовное дело

Прокуратура зафиксировала неисправность системы оповещения, нарушения норм пожарной безопасности и многочисленные нарушения трудового законодательства. В частности, в трудовых договорах сотрудников отсутствовали обязательные условия труда, а графики сменности не доводились до работников в установленном порядке.

Кроме того, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ — неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Ход расследования находится на контроле надзорных органов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Половина россиян не пойдет на новогодний корпоратив — РОМИР сегодня в 7:24
Стесняются или боятся? Поколение 25-34 лет массово отказывается от корпоративных праздников

Половина россиян готова пропустить новогодний корпоратив, а присутствие начальства разделило мнения. Какие цифры показал опрос и кто чаще против?

Читать полностью » Профсоюзы предложили приравнять цифровые платформы к работодателям — ФНПР сегодня в 3:42
Курьер, водитель, исполнитель — и вдруг работник: в России меняют правила цифровой игры

Профсоюзы предложили закрепить в Трудовом кодексе правила для цифровых платформ. Новые нормы могут изменить статус миллионов исполнителей.

Читать полностью » В России работают более 7,3 млн пенсионеров — Социальный фонд РФ сегодня в 3:42
Возраст — не повод останавливаться: пенсионеры переписывают правила рынка труда

Более 7,3 млн пенсионеров в России продолжают работать, а больше всего их сосредоточено в крупнейших городах и экономически развитых регионах.

Читать полностью » Вирус гриппа H3N2 выявлен у 80 процентов заболевших — врачи Ростова вчера в 19:23
Вирус, который устал быть страшным: как старый H3N2 научился выживать без паники

В Ростовской области врачи фиксируют рост заболеваний гриппом H3N2 — разновидностью "гонконгского" штамма, который изменился за полвека.

Читать полностью » Участие в корпоративе остаётся добровольным решением — эксперт Коломацкая вчера в 18:58
Корпоратив без тебя? Иногда лучший подарок команде — остаться дома

Отказ от новогоднего корпоратива не повод для обид. Почему уважение к личным границам говорит о зрелости коллектива — мнение эксперта.

Читать полностью » Поза человека формирует первое впечатление — психотерапевт Никитина вчера в 18:05
Как тело передает настроение: эти позы настораживают собеседников

Психотерапевт Лариса Никитина рассказала NewsInfo, как поза человека выдает его внутреннее состояние и влияет на восприятие окружающими.

Читать полностью » Живая ёлка оказалась менее аллергенной чем искусственная — иммунолог Логина вчера в 17:34
Искусственная ёлка тихо портит воздух в доме: что скрывается в ветках

Живая или искусственная: почему привычная новогодняя ёлка может быть источником аллергии и какое решение врачи считают более безопасным.

Читать полностью » Средний бюджет на бьюти-процедуры к Новому году составил 9,5 тыс. рублей — Авито вчера в 17:16
Стрижка вместо мандаринов: как салоны красоты стали главным предновогодним ритуалом

Перед Новым годом волгоградки активно записываются в салоны красоты, выбирая стрижки, окрашивание и уходовые процедуры, не экономя на праздничном образе.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Туристы будут платить за вход к фонтану Треви с 7 января — Turprom
Красота и здоровье
Магнитные бури не являются основанием для больничного листа — юрист Зорин
Происшествия
Охранница школы в Петербурге признала вину после нападения с ножом — ТАСС
Экономика
Средняя цена билета на концерты в России выросла на 21% — МТС Live
Общество
Пенсионерка в Южно-Сахалинске перевела мошенникам 880 тысяч рублей — ДР-РОСС
Экономика
Банки повысили ставки по вкладам из-за конкуренции за клиентов — Мильчакова
Общество
Мошенники продают фальшивые билеты на ёлки через доски объявлений — BI.ZONE
Недвижимость
УК обязали вести общение с жильцами через мессенджер MAX — ГД
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet