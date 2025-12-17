Дети без контроля, сигнализация не работает: проверка в Якутске пошла по жёсткому сценарию

Проверка социального учреждения в Якутске после травмирования младенцев выявила системные нарушения, затрагивающие безопасность, кадровую организацию и соблюдение базовых требований закона. Реакция надзорных органов оказалась жёсткой: речь идёт не только о дисциплинарных мерах, но и об административной и уголовной ответственности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Республики Саха (Якутия).

Обстоятельства происшествия

Чрезвычайная ситуация произошла вечером 24 ноября в республиканском центре содействия семейному воспитанию. В приёмно-карантинной группе без присмотра сотрудников учреждения остались трое детей в возрасте от одного до восьми месяцев. В результате один из младенцев упал с детской кровати, ещё двое получили травмы после контакта с другим воспитанником 2020 года рождения.

По данным прокуратуры, пострадавших доставили в медицинские учреждения, двое детей были госпитализированы. Проверка установила, что инцидент стал возможен из-за отсутствия должного контроля со стороны персонала и нарушений внутренних регламентов учреждения.

Итоги прокурорской проверки

По результатам надзорных мероприятий было возбуждено уголовное дело и инициировано сразу несколько административных производств.

"По результатам проверки принят комплекс мер прокурорского реагирования, в том числе по материалам проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело, возбуждены восемь дел об административных правонарушениях", — говорится в сообщении прокуратуры.

Семь административных дел возбуждены в отношении директора учреждения. Ещё одно — в отношении ответственного должностного лица по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, связанной с нарушением требований пожарной безопасности. В адрес министерства труда и социального развития региона также внесено представление.

Выявленные нарушения и уголовное дело

Прокуратура зафиксировала неисправность системы оповещения, нарушения норм пожарной безопасности и многочисленные нарушения трудового законодательства. В частности, в трудовых договорах сотрудников отсутствовали обязательные условия труда, а графики сменности не доводились до работников в установленном порядке.

Кроме того, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ — неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Ход расследования находится на контроле надзорных органов.