На страже неба: спасатели Дона закупят систему обнаружения БПЛА для борьбы с беспилотными угрозами

Главное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации по Ростовской области объявило о планах приобретения специализированного оборудования для обнаружения беспилотных летательных аппаратов. Соответствующая закупка размещена на официальном портале государственных заказов.

Согласно техническому заданию, общая стоимость контракта превышает один миллион рублей. На эти средства планируется приобрести одиннадцать современных детекторов, способных идентифицировать в воздушном пространстве различные типы дронов, включая маневренные FPV-аппараты, использующиеся для первого-person view полетов.

Ключевым требованием к оборудованию является возможность не только обнаруживать цель, но и передавать ее изображение на экран оператора в режиме реального времени, что значительно повышает эффективность мониторинга и принятия решений. Определение поставщика, который сможет выполнить все условия госконтракта, запланировано на период после 29 августа.

Полностью исполнить свои обязательства, включая поставку и, предположительно, наладку всего комплекса оборудования, выигравший тендер подрядчик должен будет до двадцатого декабря текущего года. Это позволит оснастить подразделения МЧС региона дополнительными техническими средствами для противодействия потенциальным угрозам, связанным с несанкционированным использованием беспилотников.