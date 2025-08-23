Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Соревнования
Соревнования
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Южный федеральный округ
Алла Малькова Опубликована сегодня в 23:35

На страже неба: спасатели Дона закупят систему обнаружения БПЛА для борьбы с беспилотными угрозами

МЧС Ростовской области усиливает свое оснащение детекторами против дронов за 1 млн рублей

Главное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации по Ростовской области объявило о планах приобретения специализированного оборудования для обнаружения беспилотных летательных аппаратов. Соответствующая закупка размещена на официальном портале государственных заказов.

Согласно техническому заданию, общая стоимость контракта превышает один миллион рублей. На эти средства планируется приобрести одиннадцать современных детекторов, способных идентифицировать в воздушном пространстве различные типы дронов, включая маневренные FPV-аппараты, использующиеся для первого-person view полетов.

Ключевым требованием к оборудованию является возможность не только обнаруживать цель, но и передавать ее изображение на экран оператора в режиме реального времени, что значительно повышает эффективность мониторинга и принятия решений. Определение поставщика, который сможет выполнить все условия госконтракта, запланировано на период после 29 августа.

Полностью исполнить свои обязательства, включая поставку и, предположительно, наладку всего комплекса оборудования, выигравший тендер подрядчик должен будет до двадцатого декабря текущего года. Это позволит оснастить подразделения МЧС региона дополнительными техническими средствами для противодействия потенциальным угрозам, связанным с несанкционированным использованием беспилотников.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В крымских клиниках развивают современные методы лечения сердечно-сосудистых заболеваний сегодня в 20:46

Кардиология в Крыму выходит на новый уровень: ангиограф и передовые методики

Крымские клиники кардинально меняют подход к лечению сердечных заболеваний, внедряя новейшие технологии и программы реабилитации для пациентов.

Читать полностью » В Крыму резкий рост нарушений ПДД в курортный сезон сегодня в 19:40

Рост нарушений в Крыму бьёт рекорды — туристический сезон стал ловушкой для водителей

В твоем идеальном курорте Крым рекордные 800 тысяч нарушений ПДД в июле 2025 — узнайте, как туристы оказались в ловушке штрафов.

Читать полностью » В Крыму объявлено штормовое предупреждение сегодня в 18:37

Погода готовит сюрпризы: на полуострове ожидаются сильные ливни и грозы!

Синоптики предупреждают о резком ухудшении погоды в Крыму 23 августа: сильные ливни, грозы и шквалистый ветер.

Читать полностью » Падение дрона в Ростовской области вызвало задержание около 40 поездов сегодня в 11:03

БПЛА нарушил движение поездов: пассажиры столкнулись с масштабными задержками

В Ростовской области произошел серьезный сбой в движении железнодорожного транспорта, вызванный падением беспилотного летательного аппарата. Инцидент привел к повреждению контактной сети, что потребовало экстренной остановки движения для обеспечения безопасности. По последней информации РЖД, движение удалось возобновить в сжатые сроки.

Читать полностью » В Астрахани открылся юбилейный Каспийский медиафорум с участием представителей пяти стран вчера в 23:57

Мост между цивилизациями: как Каспийский медиафорум стал площадкой для диалога всего региона

В Астрахани состоялось торжественное открытие юбилейного десятого Каспийского медиафорума, который собрал более 700 представителей медиасообщества, научных кругов, дипломатического корпуса и экологов из России, Казахстана, Ирана, Туркменистана и Узбекистана. В онлайн-формате к мероприятию присоединились около трех тысяч участников из различных стран мира.

Читать полностью » В Крыму завершены аварийные работы на водопроводе Феодосия–Судак вчера в 20:02

Крым возвращается к привычной жизни: когда будет восстановлено водоснабжение

Аварийные работы на водопроводе Феодосия-Судак завершены, и вода вернётся к жителям Крыма. Подвоз воды и организация для населения помогли минимизировать последствия.

Читать полностью » В Крыму начался сбор нектаринов вчера в 18:02

Урожай нектаринов в Крыму под ударом: спасут ли аграриев 400 миллионов рублей

Сезон сбора нектаринов в Крыму начался, но ухудшующееся климатическое состояние предсказывает снижение урожая на 18–25%. Узнайте, как государство помогает аграриям.

Читать полностью » УФСБ и МВД прекратили деятельность мошенников в Крыму вчера в 15:56

Новое телефонное мошенничество: как украинские кол-центры обманывали россиян

В Крыму остановлена сеть кол-центров, использовавшая SIM-боксы для телефонного мошенничества. Узнайте, как это работало и какие меры безопасности применить, чтобы не стать жертвой аферистов.

Читать полностью »

Новости
УрФО

МЧС подтвердило приемку всех школ Тюменской области к 1 сентября
Еда

Диетологи назвали продукты, которые улучшают пищеварение и концентрацию утром
Спорт и фитнес

Тренер рассказала, как сочетать питание и тренировки для уменьшения жира на животе
СЗФО

Проект крупного деревообрабатывающего комплекса на Вологодчине одобрен экспертами
Дом

Heat It: устройство для снятия зуда от укусов комаров подключается к смартфону
Красота и здоровье

Как избежать гиперактивного мочевого пузыря: советы уролога по предотвращению частого мочеиспускания
Красота и здоровье

Учёные уточнили, что известно о пользе и рисках сахарозаменителей
СКФО

Суд в Махачкале арестовал шестерых фигурантов дела о похищении человека
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru