Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
школа после ремонта
школа после ремонта
© t.me/vladislav_kuznecov is licensed under public domain
Главная / Общество
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 8:09

Детей хотят учить дольше, но не умнее: школьная система упёрлась в тупик

Миронов заявил о перегрузке учителей из-за учебной программы — депутат Госдумы

Современная школьная программа в России перегружена дополнительными дисциплинами, тогда как на базовые предметы не хватает учебного времени. Об этом сообщает ТАСС. С таким мнением выступил лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов, комментируя обсуждение идеи увеличить сроки обучения в школах ради более полного освоения программы.

Перегруженность программы и дефицит базовых предметов

По оценке Сергея Миронова, школьная программа за последние годы существенно разрослась, однако это расширение, по его словам, не всегда оправдано. В результате страдают ключевые дисциплины, формирующие фундаментальные знания учащихся.

"Программа разбухает за счет непонятных предметов, в то время как современной школе очень не хватает часов для преподавания ключевых дисциплин — русского языка, математики, истории", — заявил Сергей Миронов.

Парламентарий считает, что дефицит часов по этим предметам напрямую отражается на качестве образования и уровне подготовки выпускников.

Критика идеи увеличения сроков обучения

Лидер фракции назвал ошибочным сам подход, предполагающий решение проблемы через увеличение сроков обучения в школе. По его мнению, усложнение программы и рост количества дисциплин лишь усиливают нагрузку как на учеников, так и на педагогов.

"Так и хочется сказать: что вы делаете? Оставьте детей в покое! И педагогов тоже! Большинство учителей и так работают на пределе", — отметил Сергей Миронов.

Он также указал на рост бюрократической нагрузки в школах, которая, по его словам, приводит к профессиональному выгоранию преподавателей. Дополнительные курсы, такие как "Семьеведение", парламентарий считает необязательными и не дающими ощутимого образовательного эффекта.

Альтернативные меры и позиция по второгодникам

Комментируя вопрос о возможном расширении практики оставлять школьников на второй год, Сергей Миронов подчеркнул, что от этого механизма отказались ещё в 1970-х годах. По его мнению, возвращение к подобной мере в современных условиях вряд ли будет оправданным.

"Лучше оптимизировать программу, избавиться от ЕГЭ, освободить учителей от безумной отчетности, поднять статус педагога, тогда и детям будет легче и интереснее учиться", — уверен Сергей Миронов.

Парламентарий настаивает, что именно пересмотр содержания школьной программы и условий работы учителей может дать более устойчивый эффект, чем изменение сроков обучения.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Жителям Подмосковья напомнили о наказании за вырубку ёлок — ТАСС сегодня в 7:06
Новогодняя традиция с уголовным финалом: власти напомнили о наказании за ёлки

В Подмосковье напомнили: самовольная рубка ёлок может закончиться не только штрафом, но и тюрьмой. Депутат объяснил, как встретить Новый год законно.

Читать полностью » СК установил хищение десятков миллионов при строительстве военного городка — ТАСС сегодня в 7:06
Контракт на 426 млн, работы — на 55: СК расследует хищения при стройке Росгвардии

Следствие выявило хищение почти 40 млн рублей при строительстве объектов Росгвардии — уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве.

Читать полностью » Штраф до 15 тысяч грозит за нарушение правил установки гирлянд — РИА Новости сегодня в 7:06
Новогодний декор может принести штраф: что важно знать россиянам

Новогодние гирлянды на фасадах и окнах могут привести к штрафу до 15 тысяч рублей, если их установка нарушает правила пожарной безопасности.

Читать полностью » Экс-главу Елизовского поселения арестовали до февраля 2026 года — PrimaMedia сегодня в 6:48
Муниципальная земля привела в СИЗО: громкое дело на Камчатке набирает обороты

Бывшего главу Елизовского поселения отправили под стражу до 2026 года по делу о взятке земельными участками на сумму более 14 млн рублей.

Читать полностью » Развитие зарядной инфраструктуры откроет путь электробусам в область — руководитель Асаул сегодня в 4:36
Подмосковье подключают к электробусам: единая транспортная система выходит на новый уровень

Электробусы готовятся выйти на пригородные маршруты Москвы и области, но для запуска потребуется расширение зарядной инфраструктуры и поэтапная интеграция направлений.

Читать полностью » За фейерверки с балкона можно получить штраф до 15 тысяч рублей — адвокат Князев вчера в 17:05
Хотели срубить ёлку сами? Новый год может закончиться в отделении

Шумные праздники нередко заканчиваются не радостью, а штрафом. Как не нарушить закон в новогоднюю ночь и какие ошибки совершают чаще всего?

Читать полностью » На Кубани 37 процентов браков заключают после 35 лет — АиФ-Юг вчера в 15:35
Тайминг семейного счастья сбился: Кубань живёт по новым законам брака и рождения

Жители Кубани всё чаще вступают в брак после 35 лет. Почему семьи откладывают рождение детей и как это влияет на демографию региона?

Читать полностью » Перевозка скутеров в стандартных автобусах невозможна из-за их габаритов — Емеельяненко вчера в 14:31
Велосипед в автобусе — не так просто: почему перевозка больших вещей может стать головной болью

Людмила Емельяненко объяснила, какие правила нужно соблюдать при провозе велосипедов, багажа и животных в общественном транспорте, чтобы избежать отказа в поездке.

Читать полностью »

Новости
Общество
Более половины россиян планируют крупные покупки до конца года — Авито Услуги
Российские ПВО отразили массированную атаку беспилотников — Минобороны
Общество
В Пензенской области введён режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды
Экономика
Объём вкладов в Кабардино-Балкарии достиг 48,4 млрд рублей — Залина Бейтуганова
Красота и здоровье
Макияж в офисе повышает риск воспалений кожи — дерматолог Ильчук
Красота и здоровье
Зимняя одышка в покое может указывать на осложнения — терапевт Серебрякова
Красота и здоровье
Учёные нашли фермент, ускоряющий разрушение суставов с возрастом — Карасёв
Красота и здоровье
Гонконгский грипп стал доминирующим в 12 регионах России — Роспотребнадзор
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet