Детей хотят учить дольше, но не умнее: школьная система упёрлась в тупик

Современная школьная программа в России перегружена дополнительными дисциплинами, тогда как на базовые предметы не хватает учебного времени. Об этом сообщает ТАСС. С таким мнением выступил лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов, комментируя обсуждение идеи увеличить сроки обучения в школах ради более полного освоения программы.

Перегруженность программы и дефицит базовых предметов

По оценке Сергея Миронова, школьная программа за последние годы существенно разрослась, однако это расширение, по его словам, не всегда оправдано. В результате страдают ключевые дисциплины, формирующие фундаментальные знания учащихся.

"Программа разбухает за счет непонятных предметов, в то время как современной школе очень не хватает часов для преподавания ключевых дисциплин — русского языка, математики, истории", — заявил Сергей Миронов.

Парламентарий считает, что дефицит часов по этим предметам напрямую отражается на качестве образования и уровне подготовки выпускников.

Критика идеи увеличения сроков обучения

Лидер фракции назвал ошибочным сам подход, предполагающий решение проблемы через увеличение сроков обучения в школе. По его мнению, усложнение программы и рост количества дисциплин лишь усиливают нагрузку как на учеников, так и на педагогов.

"Так и хочется сказать: что вы делаете? Оставьте детей в покое! И педагогов тоже! Большинство учителей и так работают на пределе", — отметил Сергей Миронов.

Он также указал на рост бюрократической нагрузки в школах, которая, по его словам, приводит к профессиональному выгоранию преподавателей. Дополнительные курсы, такие как "Семьеведение", парламентарий считает необязательными и не дающими ощутимого образовательного эффекта.

Альтернативные меры и позиция по второгодникам

Комментируя вопрос о возможном расширении практики оставлять школьников на второй год, Сергей Миронов подчеркнул, что от этого механизма отказались ещё в 1970-х годах. По его мнению, возвращение к подобной мере в современных условиях вряд ли будет оправданным.

"Лучше оптимизировать программу, избавиться от ЕГЭ, освободить учителей от безумной отчетности, поднять статус педагога, тогда и детям будет легче и интереснее учиться", — уверен Сергей Миронов.

Парламентарий настаивает, что именно пересмотр содержания школьной программы и условий работы учителей может дать более устойчивый эффект, чем изменение сроков обучения.