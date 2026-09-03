Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Инструктор в тренажерном зале
Инструктор в тренажерном зале
© flickr.com by Brisbane City Council is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license
Главная / Спорт и фитнес
Ирина Малова Опубликована сегодня в 13:51

Тренер сразу гонит до изнеможения: почему такое первое занятие должно насторожить

Ключевым индикатором выбора тренера является глубина сбора анамнеза и внимание к деталям состояния здоровья подопечного, отметил основатель фитнес-студии Fitlit Сергей Литовченко. В комментарии для NewsInfo эксперт пояснил, что игнорирование прошлого опыта тренировок и медицинских противопоказаний свидетельствует о низком уровне квалификации наставника.

По словам Литовченко, признаком дилетантства служит использование шаблонных программ без учета возраста и целей атлета. Часто неопытные инструкторы пытаются произвести впечатление, давая избыточную нагрузку на первом же занятии. При этом медики подчеркивают, что правильный старт тренировок исключает работу до изнеможения, так как это ведет к травмам и быстрому выгоранию.

"Плохой тренер часто пытается впечатлить клиента тяжелыми нагрузками уже на первом занятии. Это очень частая проблема, обычно встречается в классических фитнес-центрах. Тренер думает, вот я сейчас ему как дам супернагрузку, значит, я супертренер. Если я с такими тренерами встречаюсь, сразу же прощаюсь. Потому что это может навредить здоровью атлета. А самое главное правило тренера — не навредить", — пояснил Литовченко.

Отдельное внимание эксперт уделил качеству подготовки тела к работе. Начало занятия без суставной гимнастики многократно повышает риск повреждений. Специалисты в области биомеханики подтверждают, что полноценная разминка снижает вероятность возникновения болей и осложнений более чем наполовину.

Специалист рекомендует новичкам начинать разогрев на эллиптическом тренажере, так как он задействует все группы мышц и подготавливает суставы. Профессиональный наставник обязан провести экскурсию по залу, объяснив принципы работы оборудования и основы техники. В спортивном сообществе напоминают, что даже базовые упражнения могут стать опасными, если игнорировать анатомические особенности конкретного человека.

"Главная задача первого занятия — оценить физические возможности человека, безопасно познакомить его с тренировочным процессом. Тренер должен рассказать, с чего начинать, какие упражнения основные, какие добавочные, какие тренажеры, на какую группу мышц. До мельчайших подробностей, чтобы, если человек решил позаниматься сам, он мог спокойно, без страха и риска прийти в зал и попробовать позаниматься самому", — рассказал эксперт.

Специалист добавил, что профессионал всегда интересуется режимом сна, питанием и уровнем стресса клиента, так как эти факторы напрямую влияют на прогресс. Для тех, кто стремится к результату без вреда для организма, умный фитнес становится приоритетом, заменяя изнуряющие сессии осознанным движением.

Также важно помнить, что работа по устаревшим методикам часто ведет к застою, в то время как современная биомеханика позволяет прогрессировать без лишнего риска для нервной системы.

Проверено экспертом: фитнес-тренер Артем Кравцов, фитнес-тренер Анастасия Белова

Читайте также

Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Тренировки идут впустую: организм подает сигнал, который многие пропускают 10.07.2026 в 14:14

Фитнес-тренер Евгений Мосалев объяснил NewsInfo, почему отсутствует прогресс в занятиях спортом.

Читать полностью » Тренировка при плюс 30 требует другого правила: вот каким должен быть пульс 06.07.2026 в 12:30

Фитнес-тренер Сергей Литовченко объяснил NewsInfo, почему в жару даже привычные нагрузки могут спровоцировать неожиданные последствия для здоровья.

Читать полностью » Хватит 27.06.2026 в 19:42

Погоня за количеством посещений спортзала часто идет вразрез с физиологией, превращая активные действия в бессмысленную трату сил и накопленную усталость.

Читать полностью » Хватит прятать руки в длинные рукава: самый простой и эффективный способ вернуть тонус без походов в зал 27.06.2026 в 18:38

Обвисшая кожа и потеря тонуса рук объясняются не столько возрастом, сколько отсутствием правильной нагрузки, которую можно легко исправить за 15 минут.

Читать полностью » Хватит убивать колени бесполезными весами: этот забытый приём подарит вам эстетичные квадрицепсы 27.06.2026 в 17:34

Многие атлеты годами выполняют одни и те же упражнения, не замечая отсутствия прогресса в проработке бедер, пока не решаются сменить привычную механику.

Читать полностью » Всего одно движение на коврике: как за 7 дней заставить мышцы кора и боков мощно включиться в работу 14.06.2026 в 8:31

Попытка добиться идеального пресса с помощью одного популярного упражнения привела к неожиданным изменениям в теле и вскрыла нюансы, о которых молчат новички.

Читать полностью » Эффект догорания: как запустить метаболизм с утра, чтобы калории сжигались даже за рабочим столом 13.06.2026 в 8:29

Биохимические процессы в организме после пробуждения создают уникальное окно возможностей для коррекции фигуры и мощного энергетического заряда на весь день.

Читать полностью » Вызывает легкую панику: почему новички не могут подтянуться даже один раз и как обмануть свои мышцы 12.06.2026 в 8:27

Многие совершают критическую ошибку, пытаясь сразу штурмовать перекладину, что приводит к травмам и отсутствию прогресса в укреплении верхней части тела.

Читать полностью »

Новости
Экономика
Россияне могут остаться без привычных яблок: сады столкнулись с проблемой, которой раньше не было
Экономика
После сорока шансы на хорошую работу выросли: работодатели увидели в возрасте совсем другую сторону
Технологии
Искусственный интеллект упрощает учебу школьникам: цена такой помощи оказалась неожиданной
Садоводство
Варенье подождет: 10 рецептов из слив, которые удивят даже опытных хозяек
Экономика
Ключевая ставка застыла на развилке: один сценарий отложит ее снижение
Недвижимость
Штраф до 15 тысяч рублей: что нельзя делать при установке газовой колонки в квартире
Общество
Тревога накрывает все сильнее: почему осенью обостряются привычные проблемы
Еда
Семена обычно выбрасывают зря: как правильно хранить разрезанную дыню, чтобы она не высохла
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet