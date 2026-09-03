Тренер сразу гонит до изнеможения: почему такое первое занятие должно насторожить

Ключевым индикатором выбора тренера является глубина сбора анамнеза и внимание к деталям состояния здоровья подопечного, отметил основатель фитнес-студии Fitlit Сергей Литовченко. В комментарии для NewsInfo эксперт пояснил, что игнорирование прошлого опыта тренировок и медицинских противопоказаний свидетельствует о низком уровне квалификации наставника.

По словам Литовченко, признаком дилетантства служит использование шаблонных программ без учета возраста и целей атлета. Часто неопытные инструкторы пытаются произвести впечатление, давая избыточную нагрузку на первом же занятии. При этом медики подчеркивают, что правильный старт тренировок исключает работу до изнеможения, так как это ведет к травмам и быстрому выгоранию.

"Плохой тренер часто пытается впечатлить клиента тяжелыми нагрузками уже на первом занятии. Это очень частая проблема, обычно встречается в классических фитнес-центрах. Тренер думает, вот я сейчас ему как дам супернагрузку, значит, я супертренер. Если я с такими тренерами встречаюсь, сразу же прощаюсь. Потому что это может навредить здоровью атлета. А самое главное правило тренера — не навредить", — пояснил Литовченко.

Отдельное внимание эксперт уделил качеству подготовки тела к работе. Начало занятия без суставной гимнастики многократно повышает риск повреждений. Специалисты в области биомеханики подтверждают, что полноценная разминка снижает вероятность возникновения болей и осложнений более чем наполовину.

Специалист рекомендует новичкам начинать разогрев на эллиптическом тренажере, так как он задействует все группы мышц и подготавливает суставы. Профессиональный наставник обязан провести экскурсию по залу, объяснив принципы работы оборудования и основы техники. В спортивном сообществе напоминают, что даже базовые упражнения могут стать опасными, если игнорировать анатомические особенности конкретного человека.

"Главная задача первого занятия — оценить физические возможности человека, безопасно познакомить его с тренировочным процессом. Тренер должен рассказать, с чего начинать, какие упражнения основные, какие добавочные, какие тренажеры, на какую группу мышц. До мельчайших подробностей, чтобы, если человек решил позаниматься сам, он мог спокойно, без страха и риска прийти в зал и попробовать позаниматься самому", — рассказал эксперт.

Специалист добавил, что профессионал всегда интересуется режимом сна, питанием и уровнем стресса клиента, так как эти факторы напрямую влияют на прогресс. Для тех, кто стремится к результату без вреда для организма, умный фитнес становится приоритетом, заменяя изнуряющие сессии осознанным движением.

Также важно помнить, что работа по устаревшим методикам часто ведет к застою, в то время как современная биомеханика позволяет прогрессировать без лишнего риска для нервной системы.

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