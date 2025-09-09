Сильнее детектора: как эти слова выдают самого искусного лжеца
Адвокат Джефферсон Фишер в интервью Mirror поделился простым приёмом, который помогает вычислить обман. По его словам, лжецы чаще всего выдают себя всего лишь двумя словами.
Слова, которые должны насторожить
Фишер объяснил: обманщики злоупотребляют словами "никогда" и "всегда".
-
"Никогда" — это крайность, которая редко встречается в реальной жизни.
-
"Всегда" — та же категоричность, сигнализирующая о попытке скрыть правду.
Юрист отмечает: крайности — один из главных маркеров лжи.
Как вывести лжеца на чистую воду
Фишер советует задать уточняющий вопрос. Например, если человек утверждает: "Я никогда этого не делаю", стоит переспросить, действительно ли никогда.
Чаще всего, по словам адвоката, собеседник начинает корректировать ответ:
-
"Ну, иногда бывает…"
-
"Я имею в виду, что делаю это время от времени".
Так человек сам противоречит своей первоначальной позиции.
Сила паузы
Ещё один эффективный приём — молчание.
"Молчание — главный враг лжецов, потому что у них в голове есть заранее подготовленные заготовки", — пояснил Фишер.
Когда пауза затягивается, человеку становится труднее поддерживать придуманный рассказ.
Итог
Чтобы разоблачить обман, порой достаточно внимательнее слушать и не спешить с ответом. Категоричные формулировки и страх тишины выдают больше, чем сами слова.
