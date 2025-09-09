Сильнее детектора: как эти слова выдают самого искусного лжеца

Адвокат Джефферсон Фишер в интервью Mirror поделился простым приёмом, который помогает вычислить обман. По его словам, лжецы чаще всего выдают себя всего лишь двумя словами.

Слова, которые должны насторожить

Фишер объяснил: обманщики злоупотребляют словами "никогда" и "всегда".

"Никогда" — это крайность, которая редко встречается в реальной жизни.

"Всегда" — та же категоричность, сигнализирующая о попытке скрыть правду.

Юрист отмечает: крайности — один из главных маркеров лжи.

Как вывести лжеца на чистую воду

Фишер советует задать уточняющий вопрос. Например, если человек утверждает: "Я никогда этого не делаю", стоит переспросить, действительно ли никогда.

Чаще всего, по словам адвоката, собеседник начинает корректировать ответ:

"Ну, иногда бывает…"

"Я имею в виду, что делаю это время от времени".

Так человек сам противоречит своей первоначальной позиции.

Сила паузы

Ещё один эффективный приём — молчание.

"Молчание — главный враг лжецов, потому что у них в голове есть заранее подготовленные заготовки", — пояснил Фишер.

Когда пауза затягивается, человеку становится труднее поддерживать придуманный рассказ.

Итог

Чтобы разоблачить обман, порой достаточно внимательнее слушать и не спешить с ответом. Категоричные формулировки и страх тишины выдают больше, чем сами слова.