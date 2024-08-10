Как обойти дефицит запчастей и сохранить авто в идеальном состоянии

Из-за введенных санкций многие автопроизводители остановили поставки оригинальных запчастей в Россию, что привело к значительному подорожанию оставшихся на складе деталей и увеличению стоимости ремонта автомобилей. В связи с этим эксперты предлагают ряд рекомендаций, которые помогут увеличить срок службы автомобилей и предотвратить крупные поломки, несмотря на высокие цены на запчасти.

Не ставьте автомобиль на парковке на скоростную передачу. Лучше использовать ручной тормоз, чтобы снизить нагрузку на двигатель и избежать повреждения зубчатых передач и ремня ГРМ.

Обязательно прогревайте двигатель перед поездкой. Дайте мотору поработать хотя бы минуту, чтобы масло нагрелось и обеспечило надежную смазку всех компонентов, что предотвратит преждевременный износ. Начинайте движение плавно, продолжая прогрев двигателя на ходу.

После интенсивной езды дайте мотору остыть, преодолев несколько километров на умеренной скорости, чтобы предотвратить перегрев. Также важно прогревать турбину перед активным использованием и давать ей остывать после поездки.

Избегайте держать ногу на педали сцепления при длительных остановках, например, на светофоре. Это вызывает износ выжимного подшипника и перегрев фрикционных дисков.

Соблюдение этих простых правил поможет продлить жизнь вашего автомобиля и сэкономить на ремонте в условиях дефицита запчастей.