В России сложно найти запчасти для некоторых китайских автомобильных марок, в частности для Avatr и Zeekr. Технический директор сети Fit Service Никита Родионов указал, что редкие модели автомобилей часто приобретаются через параллельный импорт и могут быть привлекательны по цене, однако их обслуживание и ремонт осложнены отсутствием запчастей, сообщает Газета.Ру.
Владельцы таких машин вынуждены искать необходимые детали через специализированные форумы, сталкиваясь с долгим ожиданием из-за многочисленных посредников. Проблема усугубляется быстрым обновлением модельного ряда китайскими производителями, что делает поиск запчастей для старых моделей особенно трудным.
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