Трагедия в Алапаевске: бетонная плита насмерть придавила ребенка

В Алапаевске, что в Свердловской области, произошла трагедия: бетонная плита смертельно придавила десятилетнего мальчика, сообщает пресс-служба прокуратуры региона через Telegram.

По предварительной информации, мальчик, находившийся на территории частного домовладения, где находились стройматериалы, перелез через забор и подошел к бетонным плитам. В результате игры одна из плит упала на него, нанеся ему смертельные травмы.

По предварительным данным, в пятницу днем мальчик вместе с друзьями забрался на территорию частного дома на улице Володарского, где были размещены строительные материалы.

Во время игры среди бетонных конструкций одна из плит обрушилась на мальчика, и он скончался на месте от полученных травм, указывается в сообщении.

Алапаевская прокуратура начала проверку по этому случаю. Погибший ребенок был из многодетной семьи, которая не находилась на учете и пользовалась положительной репутацией в своем районе, добавили в пресс-службе.

Фото: Wikimedia Commons/Own work, Вячеслав Бухаров , ( Attribution-Share Alike 4.0. )