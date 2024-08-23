Трагедия в Алапаевске: бетонная плита насмерть придавила ребенка

В Алапаевске, что в Свердловской области, произошла трагедия: бетонная плита смертельно придавила десятилетнего мальчика, сообщает пресс-служба прокуратуры региона через Telegram.
По предварительной информации, мальчик, находившийся на территории частного домовладения, где находились стройматериалы, перелез через забор и подошел к бетонным плитам. В результате игры одна из плит упала на него, нанеся ему смертельные травмы.
По предварительным данным, в пятницу днем мальчик вместе с друзьями забрался на территорию частного дома на улице Володарского, где были размещены строительные материалы.
Во время игры среди бетонных конструкций одна из плит обрушилась на мальчика, и он скончался на месте от полученных травм, указывается в сообщении.
Алапаевская прокуратура начала проверку по этому случаю. Погибший ребенок был из многодетной семьи, которая не находилась на учете и пользовалась положительной репутацией в своем районе, добавили в пресс-службе.
Фото: Wikimedia Commons/Own work, Вячеслав Бухаров , ( Attribution-Share Alike 4.0. )
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