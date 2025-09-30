Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Туризм в японии осенью
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Александр Александров Опубликована сегодня в 8:20

Лето закончено, но не отпуск: страны, которые становятся ярче именно осенью

Куда поехать осенью без визы: Грузия, Казахстан, Узбекистан, Сербия и ЮАР

Осень часто становится временем, когда путешествия обретают особый шарм. Жара уходит, цены на билеты и отели снижаются, а города и природные парки вновь открываются с другой стороны. Для тех, кто хочет вдохнуть новую атмосферу, попробовать необычную кухню и вернуться домой с воспоминаниями, этот сезон идеально подходит.

Куда поехать без визы

Грузия

В сентябре и октябре здесь мягкий климат — до +25 °C. Можно провести время на побережье Батуми, а можно отправиться вглубь страны. В Тбилиси приятно гулять по старым улочкам и сидеть в кофейнях, а в Кахетии осенью проходит праздник сбора винограда. Любителям активного отдыха стоит заглянуть в Тушетию: горные пейзажи в это время года особенно выразительны.

Казахстан

Сентябрь и октябрь здесь — лучшее время для поездок. Алматинские яблочные ярмарки, экскурсии по степям, каньонам и даже к морю на западе страны позволяют разнообразить маршрут. В городах тепло, но не жарко, что идеально для прогулок.

Узбекистан

Если летом жара делает прогулки утомительными, то осенью здесь комфортно. Самарканд и Бухара радуют мягким солнцем, а мозаики медресе можно рассматривать без спешки. Осенью также стоит отправиться в пустыню Кызылкум, где ещё тепло, или искупаться в Айдаркуле.

Сербия

Белград — только начало. В стране можно увидеть «город Дьявола», отправиться на Дунай или попробовать знаменитые мясные блюда. Погода почти летняя, а туристов меньше, чем летом.

ЮАР

Пока в Европе холодает, в Кейптауне наступает весна. Здесь приятно провести время на сафари, подняться на Столовую гору или встретить пингвинов на побережье.

Страны, куда потребуется виза

Венгрия

Осенью здесь мягкий климат, позволяющий гулять по Будапешту и наслаждаться термальными купальнями. Курортов много, и у каждого своя особенность. Шенгенскую визу лучше оформлять заранее — минимум за 45 дней.

Португалия

Сентябрь и октябрь — отличное время для прогулок по Лиссабону и Порту. Туристов становится меньше, а значит, можно спокойно насладиться атмосферой. В это время популярно и обучение сёрфингу.

Словения

Осенью особенно красива: виноградники, водопады, термальные курорты. Любляна удивляет своей уютной архитектурой, а сама страна остаётся менее туристической, чем соседние направления.

Япония

Клёны окрашиваются в багряные оттенки, и пейзажи становятся сказочными. Токио и Киото в это время — идеальное сочетание современности и традиций. Туристическую визу выдают быстро, обычно за 5 рабочих дней.

Южная Корея

Яркие краски, мягкая погода и атмосфера, вдохновлённая популярными дорамами. Осенью особенно красив остров Чеджу, а в городах можно сделать лучшие фотографии.

Сравнение направлений

Страна Температура осенью Основные развлечения Особенности
Грузия +20…+25 °C Вино, гастрономия, горы Без визы
Казахстан +15…+22 °C Яблочные фестивали, природа Без визы
Узбекистан +18…+26 °C Медресе, базары, пустыня Без визы
Сербия +20 °C Дунай, кухня, экскурсии Без визы
ЮАР +22…+26 °C Сафари, горы, океан Без визы
Венгрия +15…+20 °C Купальни, музеи Виза
Португалия +20…+25 °C Сёрфинг, города, Атлантика Виза
Словения +15…+20 °C Вино, термы, природа Виза
Япония +18…+22 °C Клёны, города, храмы Виза
Южная Корея +18…+22 °C Остров Чеджу, культура Виза

Советы шаг за шагом

  1. Забронируйте авиабилеты за 1,5–2 месяца до выезда — так дешевле.
  2. Подберите отель рядом с историческим центром: осенью удобно много гулять.
  3. Купите страховку — в Европе часто проверяют.
  4. Если планируете винные туры (Грузия, Словения, Португалия), уточняйте даты фестивалей.
  5. На южные направления берите лёгкую одежду днём и куртку для вечера.

FAQ

Как выбрать страну для осени?
Ориентируйтесь на климат: хотите тепло — Южная Корея, ЮАР, Португалия; предпочитаете прогулки без жары — Венгрия, Словения.

Сколько стоит виза?
Шенген в Венгрию, Португалию и Словению обойдётся в 90 евро. Япония и Южная Корея дают туристические визы бесплатно или за символическую сумму.

Что лучше: Европа или Азия?
Европа ближе и привычнее, Азия дарит больше экзотики и ярких впечатлений.

Осенью путешествовать особенно приятно: жара уходит, туристов меньше, цены снижаются. И в этот сезон выбор направлений огромен — от близких и безвизовых стран вроде Грузии, Казахстана или Сербии до более дальних, но ярких — Японии, Южной Кореи или ЮАР. Главное — решить, хотите ли вы атмосферные города, винные фестивали и гастротуры, или тёплое солнце и экзотические приключения.

