Девушка есть пирожное
Девушка есть пирожное
Олег Белов Опубликована сегодня в 20:27

Пирожное на завтрак — не преступление: что говорят врачи о десертах

Гастроэнтеролог Сергей Вялов: два десерта в день — безопасная норма сладкого

Сладости часто оказываются под строгим запретом в рационе, особенно если человек стремится питаться "правильно". Однако, как отмечают врачи, полный отказ от десертов не только не нужен, но и может быть вреден. Гастроэнтеролог Сергей Вялов объяснил, сколько сладкого допустимо съедать ежедневно, чтобы не навредить здоровью и не сорваться на переедание.

Два десерта в день — это нормально

Врач развенчал популярный миф о том, что сладости нужно исключить полностью. Небольшие порции десертов, по его словам, не наносят вреда организму и помогают избежать неконтролируемых "срывов".

"Мы можем позволить себе два десерта в день. Один — на завтрак, а второй — на обед", — сказал гастроэнтеролог Сергей Вялов.

Такой подход, по словам специалиста, не выходит за рамки безопасного потребления сахара. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует ограничивать количество быстрых углеводов до 30-50 граммов в сутки. В пересчёте это примерно 5-10 чайных ложек сахара — включая те, что содержатся в готовых продуктах и напитках.

Почему сладкое не нужно запрещать

По словам Вялова, строгие ограничения часто приводят к противоположному результату. Когда человек полностью отказывает себе в сладком, повышается риск переедания в будущем.

"Полный запрет на десерты вызывает эффект отложенного удовольствия — человек всё равно сорвётся, но съест гораздо больше", — пояснил врач.

Умеренные порции, наоборот, помогают сохранить эмоциональный комфорт и стабильный уровень глюкозы. Если распределить сладости по времени, организм успевает переработать сахар без вреда для обмена веществ.

Когда лучше есть десерты

Согласно рекомендациям гастроэнтерологов, наиболее подходящее время для сладкого — утро и середина дня. В эти часы обмен веществ активен, а глюкоза используется как источник энергии.

  • Утром сладкий продукт помогает активизировать мозг и повысить настроение.

  • В обеденное время десерт может стать приятным завершением приёма пищи, снижая тягу к перекусам вечером.

  • Вечером же сладкое лучше избегать: в этот период метаболизм замедляется, и избыточный сахар чаще превращается в жировые запасы.

Что советуют диетологи

Диетолог и эндокринолог Альбина Комиссарова предупреждает: начинать день исключительно с десерта не стоит, особенно если это торт, булочка или шоколад. Такие продукты быстро повышают уровень сахара, но не дают продолжительного ощущения сытости.

"Чтобы сладкое не навредило, его стоит сочетать с источниками белка, жиров и клетчатки", — уточнила Альбина Комиссарова.

Эксперт рекомендует включать в утренний приём пищи:

  • белок - яйца, творог, курицу или рыбу;

  • полезные жиры - авокадо, орехи, растительные масла;

  • клетчатку - свежие овощи, зелень, фрукты или ягоды.

Такой завтрак позволяет дольше сохранять сытость и снижает колебания уровня сахара в крови.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: полностью исключать сладкое из рациона.
    Последствие: повышенный риск срывов и переедания.
    Альтернатива: позволять себе небольшие порции дважды в день.

  • Ошибка: есть сладкое поздно вечером.
    Последствие: накопление "пустых" калорий и набор веса.
    Альтернатива: планировать десерты на завтрак и обед.

  • Ошибка: употреблять сладости натощак.
    Последствие: резкий скачок сахара в крови и усталость спустя час.
    Альтернатива: сочетать десерты с белками и клетчаткой.

Что можно считать "допустимым" десертом

Чтобы сладкое приносило удовольствие без вреда, врачи советуют отдавать предпочтение естественным и сбалансированным вариантам:

  • горький шоколад (70% какао и выше);

  • творожные десерты без сахара;

  • йогурты с живыми бактериями;

  • домашние сырники или овсяное печенье;

  • запечённые фрукты с орехами.

Главное правило — размер порции: кусочек торта или небольшой батончик шоколада — это максимум одной порции. Если десерт занимает половину тарелки, это уже не "позволение себе", а избыток сахара.

Сладкое и психология

Отказ от сладкого часто связан не только с физическим, но и с эмоциональным напряжением. Небольшие порции десертов помогают мозгу вырабатывать серотонин — "гормон счастья". Поэтому правильное отношение к сладкому важно не меньше, чем подсчёт калорий.

"Сладости могут быть частью здорового питания, если они не заменяют собой основную еду", — подчеркнула Альбина Комиссарова.

Плюсы и минусы включения сладкого в рацион

Плюсы Минусы
Повышает настроение и уровень энергии При избытке — риск набора веса
Снижает вероятность срывов Может вызывать зависимость при переедании
Поддерживает эмоциональный комфорт Нежелателен вечером
Возможность контролировать рацион Требует умеренности и осознанности

Три интересных факта

  1. По данным ВОЗ, средний человек в мире потребляет до 60 г сахара в день - это выше нормы почти вдвое.

  2. Чайная ложка мёда содержит столько же сахаров, сколько и ложка обычного сахара — миф о "полезном сахаре" не подтверждается.

  3. Один кусочек торта весом 100 г может содержать до 40 г сахара, то есть суточную норму по рекомендациям ВОЗ.

