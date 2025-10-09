Пирожное на завтрак — не преступление: что говорят врачи о десертах

Сладости часто оказываются под строгим запретом в рационе, особенно если человек стремится питаться "правильно". Однако, как отмечают врачи, полный отказ от десертов не только не нужен, но и может быть вреден. Гастроэнтеролог Сергей Вялов объяснил, сколько сладкого допустимо съедать ежедневно, чтобы не навредить здоровью и не сорваться на переедание.

Два десерта в день — это нормально

Врач развенчал популярный миф о том, что сладости нужно исключить полностью. Небольшие порции десертов, по его словам, не наносят вреда организму и помогают избежать неконтролируемых "срывов".

"Мы можем позволить себе два десерта в день. Один — на завтрак, а второй — на обед", — сказал гастроэнтеролог Сергей Вялов.

Такой подход, по словам специалиста, не выходит за рамки безопасного потребления сахара. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует ограничивать количество быстрых углеводов до 30-50 граммов в сутки. В пересчёте это примерно 5-10 чайных ложек сахара — включая те, что содержатся в готовых продуктах и напитках.

Почему сладкое не нужно запрещать

По словам Вялова, строгие ограничения часто приводят к противоположному результату. Когда человек полностью отказывает себе в сладком, повышается риск переедания в будущем.

"Полный запрет на десерты вызывает эффект отложенного удовольствия — человек всё равно сорвётся, но съест гораздо больше", — пояснил врач.

Умеренные порции, наоборот, помогают сохранить эмоциональный комфорт и стабильный уровень глюкозы. Если распределить сладости по времени, организм успевает переработать сахар без вреда для обмена веществ.

Когда лучше есть десерты

Согласно рекомендациям гастроэнтерологов, наиболее подходящее время для сладкого — утро и середина дня. В эти часы обмен веществ активен, а глюкоза используется как источник энергии.

Утром сладкий продукт помогает активизировать мозг и повысить настроение.

В обеденное время десерт может стать приятным завершением приёма пищи, снижая тягу к перекусам вечером.

Вечером же сладкое лучше избегать: в этот период метаболизм замедляется, и избыточный сахар чаще превращается в жировые запасы.

Что советуют диетологи

Диетолог и эндокринолог Альбина Комиссарова предупреждает: начинать день исключительно с десерта не стоит, особенно если это торт, булочка или шоколад. Такие продукты быстро повышают уровень сахара, но не дают продолжительного ощущения сытости.

"Чтобы сладкое не навредило, его стоит сочетать с источниками белка, жиров и клетчатки", — уточнила Альбина Комиссарова.

Эксперт рекомендует включать в утренний приём пищи:

белок - яйца, творог, курицу или рыбу;

полезные жиры - авокадо, орехи, растительные масла;

клетчатку - свежие овощи, зелень, фрукты или ягоды.

Такой завтрак позволяет дольше сохранять сытость и снижает колебания уровня сахара в крови.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: полностью исключать сладкое из рациона.

Последствие: повышенный риск срывов и переедания.

Альтернатива: позволять себе небольшие порции дважды в день.

Ошибка: есть сладкое поздно вечером.

Последствие: накопление "пустых" калорий и набор веса.

Альтернатива: планировать десерты на завтрак и обед.

Ошибка: употреблять сладости натощак.

Последствие: резкий скачок сахара в крови и усталость спустя час.

Альтернатива: сочетать десерты с белками и клетчаткой.

Что можно считать "допустимым" десертом

Чтобы сладкое приносило удовольствие без вреда, врачи советуют отдавать предпочтение естественным и сбалансированным вариантам:

горький шоколад (70% какао и выше);

творожные десерты без сахара;

йогурты с живыми бактериями;

домашние сырники или овсяное печенье;

запечённые фрукты с орехами.

Главное правило — размер порции: кусочек торта или небольшой батончик шоколада — это максимум одной порции. Если десерт занимает половину тарелки, это уже не "позволение себе", а избыток сахара.

Сладкое и психология

Отказ от сладкого часто связан не только с физическим, но и с эмоциональным напряжением. Небольшие порции десертов помогают мозгу вырабатывать серотонин — "гормон счастья". Поэтому правильное отношение к сладкому важно не меньше, чем подсчёт калорий.

"Сладости могут быть частью здорового питания, если они не заменяют собой основную еду", — подчеркнула Альбина Комиссарова.

Плюсы и минусы включения сладкого в рацион

Плюсы Минусы Повышает настроение и уровень энергии При избытке — риск набора веса Снижает вероятность срывов Может вызывать зависимость при переедании Поддерживает эмоциональный комфорт Нежелателен вечером Возможность контролировать рацион Требует умеренности и осознанности

Три интересных факта