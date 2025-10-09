Пирожное на завтрак — не преступление: что говорят врачи о десертах
Сладости часто оказываются под строгим запретом в рационе, особенно если человек стремится питаться "правильно". Однако, как отмечают врачи, полный отказ от десертов не только не нужен, но и может быть вреден. Гастроэнтеролог Сергей Вялов объяснил, сколько сладкого допустимо съедать ежедневно, чтобы не навредить здоровью и не сорваться на переедание.
Два десерта в день — это нормально
Врач развенчал популярный миф о том, что сладости нужно исключить полностью. Небольшие порции десертов, по его словам, не наносят вреда организму и помогают избежать неконтролируемых "срывов".
"Мы можем позволить себе два десерта в день. Один — на завтрак, а второй — на обед", — сказал гастроэнтеролог Сергей Вялов.
Такой подход, по словам специалиста, не выходит за рамки безопасного потребления сахара. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует ограничивать количество быстрых углеводов до 30-50 граммов в сутки. В пересчёте это примерно 5-10 чайных ложек сахара — включая те, что содержатся в готовых продуктах и напитках.
Почему сладкое не нужно запрещать
По словам Вялова, строгие ограничения часто приводят к противоположному результату. Когда человек полностью отказывает себе в сладком, повышается риск переедания в будущем.
"Полный запрет на десерты вызывает эффект отложенного удовольствия — человек всё равно сорвётся, но съест гораздо больше", — пояснил врач.
Умеренные порции, наоборот, помогают сохранить эмоциональный комфорт и стабильный уровень глюкозы. Если распределить сладости по времени, организм успевает переработать сахар без вреда для обмена веществ.
Когда лучше есть десерты
Согласно рекомендациям гастроэнтерологов, наиболее подходящее время для сладкого — утро и середина дня. В эти часы обмен веществ активен, а глюкоза используется как источник энергии.
-
Утром сладкий продукт помогает активизировать мозг и повысить настроение.
-
В обеденное время десерт может стать приятным завершением приёма пищи, снижая тягу к перекусам вечером.
-
Вечером же сладкое лучше избегать: в этот период метаболизм замедляется, и избыточный сахар чаще превращается в жировые запасы.
Что советуют диетологи
Диетолог и эндокринолог Альбина Комиссарова предупреждает: начинать день исключительно с десерта не стоит, особенно если это торт, булочка или шоколад. Такие продукты быстро повышают уровень сахара, но не дают продолжительного ощущения сытости.
"Чтобы сладкое не навредило, его стоит сочетать с источниками белка, жиров и клетчатки", — уточнила Альбина Комиссарова.
Эксперт рекомендует включать в утренний приём пищи:
-
белок - яйца, творог, курицу или рыбу;
-
полезные жиры - авокадо, орехи, растительные масла;
-
клетчатку - свежие овощи, зелень, фрукты или ягоды.
Такой завтрак позволяет дольше сохранять сытость и снижает колебания уровня сахара в крови.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: полностью исключать сладкое из рациона.
Последствие: повышенный риск срывов и переедания.
Альтернатива: позволять себе небольшие порции дважды в день.
-
Ошибка: есть сладкое поздно вечером.
Последствие: накопление "пустых" калорий и набор веса.
Альтернатива: планировать десерты на завтрак и обед.
-
Ошибка: употреблять сладости натощак.
Последствие: резкий скачок сахара в крови и усталость спустя час.
Альтернатива: сочетать десерты с белками и клетчаткой.
Что можно считать "допустимым" десертом
Чтобы сладкое приносило удовольствие без вреда, врачи советуют отдавать предпочтение естественным и сбалансированным вариантам:
-
горький шоколад (70% какао и выше);
-
творожные десерты без сахара;
-
йогурты с живыми бактериями;
-
домашние сырники или овсяное печенье;
-
запечённые фрукты с орехами.
Главное правило — размер порции: кусочек торта или небольшой батончик шоколада — это максимум одной порции. Если десерт занимает половину тарелки, это уже не "позволение себе", а избыток сахара.
Сладкое и психология
Отказ от сладкого часто связан не только с физическим, но и с эмоциональным напряжением. Небольшие порции десертов помогают мозгу вырабатывать серотонин — "гормон счастья". Поэтому правильное отношение к сладкому важно не меньше, чем подсчёт калорий.
"Сладости могут быть частью здорового питания, если они не заменяют собой основную еду", — подчеркнула Альбина Комиссарова.
Плюсы и минусы включения сладкого в рацион
|Плюсы
|Минусы
|Повышает настроение и уровень энергии
|При избытке — риск набора веса
|Снижает вероятность срывов
|Может вызывать зависимость при переедании
|Поддерживает эмоциональный комфорт
|Нежелателен вечером
|Возможность контролировать рацион
|Требует умеренности и осознанности
Три интересных факта
-
По данным ВОЗ, средний человек в мире потребляет до 60 г сахара в день - это выше нормы почти вдвое.
-
Чайная ложка мёда содержит столько же сахаров, сколько и ложка обычного сахара — миф о "полезном сахаре" не подтверждается.
-
Один кусочек торта весом 100 г может содержать до 40 г сахара, то есть суточную норму по рекомендациям ВОЗ.
