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Рецепт вкуснейшего десерта с мороженым и вишнёвым киселём
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Готовим вкуснейший десерт с мороженым и вишнёвым киселём

Рецепт вкуснейшего десерта с мороженым и вишнёвым киселём

Представляем вашему вниманию рецепт необычного и очень вкусного десерта с мороженым и вишнёвым киселём. Блюдо просто в приготовлении. Рыскрываем его рецепт.

Ингредиенты:

  • Пломбир — 100 г
  • Вишня — 400 г
  • Вода — 600 мл
  • Сахар — 100 г
  • Картофельный крахмал — 3 ст.л.

Приготовление:

  1. Очистить вишню от косточек.
  2. Налить в кастрюлю 600 миллилитров воды и добавить вишню. Варить в течение 20 минут на среднем огне.
  3. Вишню переложить в миску.
  4. Развести крахмал и сахар с 200 миллилитрами получившейся вишнёвой воды.
  5. В стакан положить пломбир. Залить его киселём и добавить ягоды. Десерт готов!

Фото: freepik.com/topntp26

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