Готовим вкуснейший десерт с мороженым и вишнёвым киселём

Рецепт вкуснейшего десерта с мороженым и вишнёвым киселём
Представляем вашему вниманию рецепт необычного и очень вкусного десерта с мороженым и вишнёвым киселём. Блюдо просто в приготовлении. Рыскрываем его рецепт.
Ингредиенты:
- Пломбир — 100 г
- Вишня — 400 г
- Вода — 600 мл
- Сахар — 100 г
- Картофельный крахмал — 3 ст.л.
Приготовление:
- Очистить вишню от косточек.
- Налить в кастрюлю 600 миллилитров воды и добавить вишню. Варить в течение 20 минут на среднем огне.
- Вишню переложить в миску.
- Развести крахмал и сахар с 200 миллилитрами получившейся вишнёвой воды.
- В стакан положить пломбир. Залить его киселём и добавить ягоды. Десерт готов!
Фото: freepik.com/topntp26
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