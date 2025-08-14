Голливуд молчал три месяца:актриса из "Отчаянных домохозяек" покинула сцену навсегда

Неожиданные новости потрясли поклонников американских сериалов — мир простился с актрисой Лорной Рэйвер, известной по роли в "Отчаянных домохозяйках". Ей было 81 год. Хотя трагедия произошла ещё 12 мая 2025 года, информация об этом стала известна лишь сейчас. Официальные источники не раскрывают причины её смерти.

"Настоящий хамелеон" сцены и экрана

Агент актрисы Майкл Грин в беседе с NY Post оставил тёплые слова в её память.

"Теперь она будет парить на небесах. Она была невероятной женщиной и артисткой. Настоящий хамелеон, полная противоположность своим персонажам в реальной жизни", — заявил Грин.

Лорна Рэйвер Джонсон родилась 9 октября 1943 года в Йорке, штат Пенсильвания. Её актёрский путь начался в театре "Хеджероу" неподалёку от Филадельфии. Позже она переехала в Нью-Йорк, где в 1979 году сыграла хозяйку ресторана в спектакле "Последние дни кафе "Дикси-герл"". Её талант оценили не только на сценах Нью-Йорка — Рэйвер также выступала в театрах Чикаго и Лос-Анджелеса.

От театра до Голливуда

Карьера в кино началась в 1990 году, когда Лорна получила эпизодическую роль секретарши в комедии "Случайные потрясения". С тех пор она появилась в десятках популярных сериалов, среди которых "Скорая помощь", "Беверли-Хиллз, 90210", "Девочки Гилмор", "Зачарованные", "Анатомия страсти" и, конечно, "Отчаянные домохозяйки".

Её роли часто были разными по характеру — от комичных до драматичных, что сделало её узнаваемой среди зрителей, даже если они не сразу вспоминали её имя.

Голос, знакомый миллионам

Помимо экранных образов, Рэйвер активно работала в озвучке аудиокниг. Этот вклад в индустрию оказался не менее значимым: за свою карьеру она получила множество профессиональных наград в области аудиопроизводства. В 2014 году актриса ушла на заслуженный отдых, предпочтя тихую и приватную жизнь.

Личная жизнь

Четверть века Лорна была супругой Юрия Расовского — американского продюсера, писателя и основателя Национального радиотеатра Чикаго. Их союз прервался в 2012 году, когда Юрий умер после продолжительной борьбы с раком пищевода.