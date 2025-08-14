Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Траурные свечи
Траурные свечи
© commons.wikimedia.org by Vassil is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 12:10

Голливуд молчал три месяца:актриса из "Отчаянных домохозяек" покинула сцену навсегда

Актриса Лорна Рэйвер из "Отчаянных домохозяек" умерла в возрасте 81 года

Неожиданные новости потрясли поклонников американских сериалов — мир простился с актрисой Лорной Рэйвер, известной по роли в "Отчаянных домохозяйках". Ей было 81 год. Хотя трагедия произошла ещё 12 мая 2025 года, информация об этом стала известна лишь сейчас. Официальные источники не раскрывают причины её смерти.

"Настоящий хамелеон" сцены и экрана

Агент актрисы Майкл Грин в беседе с NY Post оставил тёплые слова в её память.

"Теперь она будет парить на небесах. Она была невероятной женщиной и артисткой. Настоящий хамелеон, полная противоположность своим персонажам в реальной жизни", — заявил Грин.

Лорна Рэйвер Джонсон родилась 9 октября 1943 года в Йорке, штат Пенсильвания. Её актёрский путь начался в театре "Хеджероу" неподалёку от Филадельфии. Позже она переехала в Нью-Йорк, где в 1979 году сыграла хозяйку ресторана в спектакле "Последние дни кафе "Дикси-герл"". Её талант оценили не только на сценах Нью-Йорка — Рэйвер также выступала в театрах Чикаго и Лос-Анджелеса.

От театра до Голливуда

Карьера в кино началась в 1990 году, когда Лорна получила эпизодическую роль секретарши в комедии "Случайные потрясения". С тех пор она появилась в десятках популярных сериалов, среди которых "Скорая помощь", "Беверли-Хиллз, 90210", "Девочки Гилмор", "Зачарованные", "Анатомия страсти" и, конечно, "Отчаянные домохозяйки".

Её роли часто были разными по характеру — от комичных до драматичных, что сделало её узнаваемой среди зрителей, даже если они не сразу вспоминали её имя.

Голос, знакомый миллионам

Помимо экранных образов, Рэйвер активно работала в озвучке аудиокниг. Этот вклад в индустрию оказался не менее значимым: за свою карьеру она получила множество профессиональных наград в области аудиопроизводства. В 2014 году актриса ушла на заслуженный отдых, предпочтя тихую и приватную жизнь.

Личная жизнь

Четверть века Лорна была супругой Юрия Расовского — американского продюсера, писателя и основателя Национального радиотеатра Чикаго. Их союз прервался в 2012 году, когда Юрий умер после продолжительной борьбы с раком пищевода.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Daily Mail: Оливия Родриго появилась с кольцом за $55 тысяч на безымянном пальце сегодня в 4:15

Прогулка без макияжа, но с блеском в глазах: что заметили фанаты Оливии Родриго

Появление с бриллиантовым кольцом и прогулка за руку с Луи Партриджем подогрели слухи о возможной помолвке Оливии Родриго.

Читать полностью » Леонардо Ди Каприо назвал отказ от роли в сегодня в 3:08

Лео сказал "нет" фильму, о котором мечтали другие актёры — и теперь жалеет

Леонардо Ди Каприо спустя десятилетия рассказывает, о каком решении в карьере жалеет больше всего — и как один выбор изменил его жизнь.

Читать полностью » Японский поп-идол Кэнсин Камимура признан виновным в непристойном поведении сегодня в 2:09

От сцены до скамьи подсудимых: как японский поп-идол превратил концертный тур в судебный процесс

В Гонконге вынесли приговор японскому поп-идолу Кэнсину Камимуре, обвинённому в домогательствах к переводчице. Что произошло на самом деле?

Читать полностью » Retail Brew: посещаемость магазинов American Eagle упала на 9% после рекламы с Сидни Суини сегодня в 1:05

От джинсов до скандала: что случилось с продажами American Eagle после скандала

Скандал вокруг рекламы American Eagle с Сидни Суини привёл к падению трафика в магазинах, но аналитики считают, что не всё так однозначно.

Читать полностью » Автор хита сегодня в 0:06

Вирусный трек стал лишь началом: группа "Бонд с кнопкой" готовится к большой экспансии

Автор хита "Кухни" оформляет бренд "Бонд с кнопкой" и получает право выпускать всё — от ноутбуков до одежды. Что он планирует на самом деле?

Читать полностью » Энтони Старр официально простился с ролью Хоумлендера в вчера в 23:40

Когда супергерой снимает плащ: что скрывает прощание Энтони Старра с "Пацанами"

Энтони Старр простился с ролью Хоумлендера в "Пацанах" и назвал проект вершиной своей карьеры. Финал близко, а фанатов ждёт ещё один сюрприз.

Читать полностью » Бывший особняк диктатора Албании Ходжи в Тиране превратят в международную арт-резиденцию вчера в 22:58

От страха к свободе: дом бывшего албанского диктатора готовит самую громкую культурную перезагрузку страны

Бывший особняк албанского диктатора превратят в арт-резиденцию, где будут жить и творить художники со всего мира, а приоритет отдадут авторам с Балкан.

Читать полностью » Дочери Кевина Джонаса впервые посмотрели фильм Camp Rock и оценили его сдержанно вчера в 21:30

Дети Кевина Джонаса впервые увидели "Camp Rock" — реакция оказалась не той, что он ждал

Дочери Кевина Джонаса впервые посмотрели "Camp Rock" и удивили реакцией, а Джо намекнул, что в работе может быть долгожданное продолжение.

Читать полностью »

Новости
Туризм

Где остановиться на Гавайях: мой обзор популярных вариантов жилья
Садоводство

Урожай под угрозой: как конкурентное поглощение элементов питания влияет на ваши растения
Мир

Переговоры Путина и Трампа на Аляске начнутся в 22:30 по московскому времени 15 августа
Красота и здоровье

Пироговский университет: описаны случаи роста ресницы из конъюнктивы
Дом

Как выбрать отделку стен, чтобы кошка или собака не испортили интерьер
Спорт и фитнес

Эксперты напомнили, что для эффективных тренировок не нужен абонемент в клуб
Культура и шоу-бизнес

Бывшие партнёры обвинили Присциллу Пресли в отказе от лечения Лизы Мари и потребовали $50 млн
Наука и технологии

В Перу найдена уникальная фреска: 3000-летние морские и звездные мотивы поражают
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru