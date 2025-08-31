Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Девушка на диете
Девушка на диете
© freepik.com is licensed under public domain
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 15:50

Секретное оружие продуктивности спрятано в ящике вашего стола

Фитнес-тренер Анна Смирнова: как тренировать бицепс и трицепс на рабочем месте

Работа в офисе, где целый день приходится проводить сидя, — не повод забрасывать тренировки. Даже в таком режиме можно оставаться в форме. Например, выполнять упражнения для рук с гантелями, не вставая с рабочего кресла.

Достаточно держать пару небольших гантелей в ящике стола или под ним — и можно заниматься прямо во время чтения отчетов или участия в онлайн-совещаниях. Важно подобрать такой вес, который feels challenging, но позволяет делать движения технично. Кстати, тяжёлые гантели можно использовать и как подставку для ног.

Оптимальный режим — до пяти подходов каждого упражнения по 8-12 повторений, с минутным отдыхом между сетами. После тренировки дайте мышцам восстановиться в течение 48 часов.

Упражнения с гантелями

Сгибания на бицепс

Бицепс — та самая мышца, которая сразу бросается в глаза, когда мы думаем о сильных руках. Одно из лучших упражнений для её проработки — сгибания.

Сядьте на край стула, возьмите гантели в обе руки хватом снизу. Руки свободно опущены вниз.
Не двигая локтями и прижав их к корпусу, поднимите вес по направлению к плечам. Медленно вернитесь в исходное положение.
Чтобы разнообразить нагрузку, попробуйте развернуть ладони друг к другу — так вы задействуете и мышцы предплечья.

Разгибания на трицепс

Трицепс, расположенный на задней поверхности руки, не менее важен. Укрепить его можно с помощью разгибаний.

Сядьте ровно, возьмите одну гантель обеими руками и поднимите над головой. Локти полностью выпрямлены.
Медленно согните локти, опуская гантель за голову.
Вернитесь в исходное положение, полностью выпрямив руки.
Следите, чтобы плечи оставались неподвижными и близко к голове во время движения.

Жим гантелей над головой

Это упражнение отлично прорабатывает плечевой пояс, помогая сохранять осанку и силу верхней части тела.

Сядьте прямо, гантели в руках хватом сверху.
Поднимите руки так, чтобы в плечах образовался прямой угол, ладони смотрят вперёд.
Выжмите гантели вверх, полностью выпрямляя руки.
Медленно опустите их, контролируя движение за счёт работы трицепсов.

Подъёмы рук перед собой

Простое, но эффективное движение для укрепления плеч.

Сидя на краю стула, опустите руки с гантелями вдоль тела.
Поднимите их перед собой до уровня параллели с полом и так же плавно опустите.

"Регулярные короткие тренировки в течение дня эффективнее, чем одна длинная, но несистемная", — отметила фитнес-тренер Анна Смирнова.

Не забывайте, что даже небольшая, но стабильная активность помогает поддерживать тонус и энергию. Главное — заниматься регулярно и следить за техникой.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Физиологи назвали правила расчёта нагрузки при тренировках с гантелями и тренажёрами сегодня в 16:10

Тренировка может оказаться вдвое тяжелее, чем вы думаете

Почему одинаковые цифры на гантелях и тренажёрах дают разную нагрузку? Разбираемся, как правильно считать сопротивление в силовых тренировках.

Читать полностью » Кардио лучше выполнять утром, а силовые тренировки вечером — данные исследований сегодня в 9:50

Две тренировки в день: простая схема, о которой молчат

Когда лучше бегать, а когда тягать штангу? Утреннее кардио или вечерние силовые — разберём, как найти идеальный режим для себя.

Читать полностью » Как тренировать бицепс: рекомендации по упражнениям от экспертов сегодня в 9:30

Как заставить бицепсы расти быстрее? Один секрет, о котором мало кто знает

Правильная техника тренировки бицепсов поможет не только увеличить их массу, но и избежать травм. Какие упражнения эффективны для каждой части мышцы?

Читать полностью » Эксперт С. Джей Макшейн назвал правильную технику планки для кора и спины сегодня в 9:10

Планка может обернуться травмой: что забывают сделать большинство людей

Простая хитрость сделает вашу планку эффективнее, укрепит мышцы кора и убережёт поясницу от перегрузки. Узнайте, какой приём часто забывают.

Читать полностью » Восстановление после тренировки требует 48 часов отдыха — American Council on Exercise сегодня в 8:50

Усталость после тренировки: сигнал силы или тревожный знак для организма

После сложной тренировки часто ощущается усталость и боль в мышцах. Узнайте, что помогает телу быстрее восстановиться и избежать выгорания.

Читать полностью » Физиотерапевт Карли Канo объяснила, как сделать Детскую позу более комфортной сегодня в 8:30

Детская поза в йоге: почему она может причинить боль и что с этим делать

Детская поза — это простое и полезное упражнение, но она может быть не так легка, как кажется. Как улучшить её выполнение и избежать дискомфорта — читайте в статье.

Читать полностью » Физиотерапевты объяснили, почему бёрпи и скручивания могут быть вредны сегодня в 8:10

Безопасные аналоги: чем заменить самые вредные упражнения

Некоторые привычные упражнения в спортзале могут быть опасны и вовсе не так полезны, как кажется. Узнайте, какие движения лучше исключить.

Читать полностью » Ходьба 2 мили в день помогает снизить вес — врачи назвали условия сегодня в 7:50

Ходьба против ожирения: что скрывают всего 40 минут движения

Ходьба на 2 мили в день может помочь снизить вес и улучшить здоровье. Но всё зависит от того, как именно встроить её в образ жизни.

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

Учёные идентифицировали восемь генов, связанных с риском развития шизофрении
Питомцы

Как выбрать здорового щенка: рекомендации кинологов
Спорт и фитнес

Сколько нужно ходить пешком, чтобы похудеть: расчет диетологов
Питомцы

Ветеринары назвали опасные продукты для кошек и собак
Наука и технологии

Ученые выяснили, как черепахи пережили массовое вымирание динозавров
Садоводство

Садоводы Приморья рассказали, как подготовить участок к зиме в условиях сырого климата
Дом

Какие средства и режим стирки подходят для зимних пуховиков — советы экспертов
Спорт и фитнес

Тренер Джина Харни назвала эффективные упражнения для женщин после 30 лет
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru