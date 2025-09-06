Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Девушка делает растяжку
Девушка делает растяжку
© Pravda.Ru by Елена Галабаева
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 19:50

Что скрывает простая растяжка — эффект, которого не ждёшь

Растяжка для офиса: комплекс упражнений от тренера Осени Калабрезе

Когда рабочий день проходит за компьютером, тело немеет и становится скованным. Всего 10 минут растяжки помогут снять напряжение, вернуть лёгкость и даже повысить концентрацию. Комплекс упражнений, составленный сертифицированным тренером Осенью Калабрезе, можно выполнить дома без какого-либо оборудования.

Дыхание для расслабления

Перед началом стоит сделать простое дыхательное упражнение "4-7-8". Оно поможет отпустить тревогу и подготовить мышцы к растяжке.

  1. Сядьте со скрещёнными ногами и полностью выдохните.

  2. Вдохните через нос на счёт "4".

  3. Задержите дыхание на "7".

  4. Резко выдохните ртом, сложив губы трубочкой, на "8".

  5. Повторите 4 раза.

Растяжка шеи

Встаньте прямо, опустите подбородок к груди и положите ладони на затылок. Лёгким давлением тяните голову вниз 10 секунд. Затем наклоните её вправо, правой рукой слегка прижимайте ухо к плечу, а левой тянитесь вниз — это усилит растяжку. Задержитесь на 15 секунд. Выполните по 2 подхода на каждую сторону.

Раскрытие груди

Встаньте, соедините ладони за спиной в замок. Поднимайте руки вверх, сводя лопатки и выводя грудь вперёд. Удерживайте 15 секунд и повторите 3 раза.

Боковой наклон

Поднимите правую руку вверх и наклонитесь влево, сохраняя пятки на полу. Почувствуйте растяжение по всей боковой линии корпуса. Задержитесь на 30 секунд и повторите на другую сторону. Сделайте по 2 подхода.

Наклон вперёд

Встаньте, ноги на ширине бёдер. Медленно наклонитесь вперёд, расслабив шею. Старайтесь держать ноги прямыми, чтобы тянулись задние поверхности бёдер. Для углубления захватите локти и позвольте голове свободно свисать. Оставайтесь в позиции по 30 секунд дважды.

"Идите вперёд только настолько, чтобы сохранить прямые ноги и ощущать работу бёдер", — пояснила тренер Осень Калабрезе.

Выпад с поворотом

Встаньте в планку. Перенесите правую ногу к правой ладони. Левую руку поставьте ближе к центру, а корпус разверните к согнутому колену, поднимая правую руку вверх. Задержитесь 30 секунд и поменяйте сторону. Повторите дважды.

"Этот вариант выпада помогает раскрыть таз и снять напряжение в пояснице", — отметила Осень Калабрезе.

Поза ребёнка

Встаньте на колени, соедините носки, разведите колени и опустите корпус вперёд между бёдер. Руки вытяните вдоль тела ладонями вниз, расслабьте плечи. Побудьте в положении столько, сколько нужно, полностью отпуская напряжение.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Сэм Бекуртни перечислил распространённые ошибки в rear delt fly сегодня в 15:50

Упражнение для плеч, которое делают неправильно почти все

Хотите раскрыть плечи и улучшить осанку? Одно упражнение поможет, но только если не допускать этих распространённых ошибок.

Читать полностью » Основные страхи новичков в спортзале и рекомендации врачей сегодня в 15:10

Первые шаги в фитнес-зале: ловушки, в которые попадают новички

Первые шаги в спортзале часто даются тяжело. Как преодолеть стеснение, справиться со страхами и превратить тренировки в удовольствие?

Читать полностью » Трусова делится личными историями о родах и восстановлении за платную подписку сегодня в 14:28

Трусова превратила материнство в бизнес: личные истории за подписку

Александра Трусова запустила платный Telegram-канал о родах и за короткое время заработала на нём свыше миллиона рублей.

Читать полностью » Антон Миранчук рассказал об опыте жизни в Швейцарии и отношении к россиянам сегодня в 13:26

Между Москвой и Швейцарией: как футболист ощутил разницу темпов жизни

Антон Миранчук рассказал, как его приняли в Швейцарии, и сравнил темп жизни в Европе с московским.

Читать полностью » Лионель Месси оформил дубль и помог Аргентине обыграть Венесуэлу сегодня в 12:22

Месси дарит победу Аргентине, но сам думает о прощании

Лионель Месси оформил дубль в матче против Венесуэлы. Почему эта победа сборной Аргентины может оказаться для него особенной?

Читать полностью » Зорин: хотел бы спросить у Карпина, что улучшить для попадания в сборную России сегодня в 11:20

Вопрос, от которого зависит карьера: что Зорин хочет услышать от Карпина

Игрок "Спартака" Даниил Зорин рассказал, какой вопрос хотел бы задать Валерию Карпину, чтобы приблизиться к вызову в сборную России.

Читать полностью » Борис Игнатьев оценил игру сборной России в матче с Иорданией сегодня в 10:17

Сборная России могла проиграть Иордании: первый тайм стал тревожным сигналом

Борис Игнатьев объяснил, почему первый тайм против Иордании стал провальным, а после замен сборная России заиграла иначе.

Читать полностью » Ридж Дэвис представил программу кардио-тренировки для укрепления мышц рук сегодня в 9:50

Восемь движений, после которых руки выглядят так, будто вы занимались с гантелями

Тренировка, которая совмещает кардио и силовые упражнения для рук. Восемь движений помогут сжечь калории и подтянуть мышцы без оборудования.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Народные приметы связывают рыжих кошек с богатством и счастьем
Туризм

Врачи спасли жизнь пассажиру рейса Алматы — Казань, потерявшему сознание в полёте
Авто и мото

"Объясняем.РФ": оформить резидентное разрешение могут собственники и жильцы с регистрацией
Красота и здоровье

Диетолог Хассан Дашти: ранний завтрак поддерживает циркадные ритмы и снижает риски для здоровья
Питомцы

Правильное обустройство клетки защищает грызунов от простуд и стресса осенью
Садоводство

Секреты птичьего царства в вашем саду: как защитить урожай без химии
Наука и технологии

NASA запускает мини-зонды для исследования мезосферы на солнечной энергии
Еда

Хирург Монахов: отравление грибами может потребовать пересадки печени
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet