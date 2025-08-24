Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Утренняя зарядка в спальне
Утренняя зарядка в спальне
Иван Петровский Опубликована сегодня в 4:30

Обычный стул превращается в ловушку для мышц и суставов

Физиотерапевт Камерон Юэн назвал минимальный интервал для растяжки при работе за компьютером

Кто бы мог подумать, что самый обычный стул может так серьёзно влиять на наше здоровье? Многочасовое сидение за компьютером — привычная часть жизни для миллионов людей, и последствия этого часто дают о себе знать: затекшие мышцы, боль в спине, вялость. Но есть простой способ облегчить состояние — регулярная растяжка прямо на рабочем месте.

Почему сидеть долго вредно

"Любая статичная поза в течение длительного времени неблагоприятна для организма", — объясняет физиотерапевт и тренер из Нью-Йорка Камерон Юэн.

Когда мы сидим часами, кровоток в некоторых зонах уменьшается, суставы и мышцы теряют подвижность, а это ведёт к усталости, спазмам и дискомфорту. Чтобы избежать таких проблем, стоит регулярно двигаться и давать телу нагрузку, даже если речь идёт о небольшой разминке.

Как часто нужно тянуться

Юэн рекомендует делать упражнения минимум каждые два часа. Это практично и подходит большинству офисных работников. Даже короткие паузы — поход за водой или прогулка до туалета — помогают улучшить кровообращение. А небольшая прогулка перед обедом или после него способна зарядить энергией на весь день.

Простые упражнения прямо на рабочем месте

Хорошая новость: вам не нужно идти в спортзал. Стул и немного свободного пространства рядом — всё, что требуется. Среди эффективных упражнений:

  • Растяжка икр стоя — помогает вернуть кровоток от стоп к сердцу.
  • Фигура-четыре — снимает напряжение с ягодиц и тазобедренных суставов.
  • Выпад с опорой на стул — отлично раскрывает квадрицепсы и сгибатели бедра, которые страдают от долгого сидения.
  • Боковая линия — растягивает всё тело от бедра до шеи.
  • Наклон сидя с круглой спиной — расслабляет мышцы-разгибатели позвоночника.
  • Растяжка задней поверхности бедра у стула — снимает напряжение с поясницы и ног.
  • Повороты корпуса сидя — открывают грудную клетку и делают дыхание свободнее.

Интересный факт

По данным исследований, даже короткие динамичные растяжки каждые пару часов повышают концентрацию и снижают уровень стресса. То есть они полезны не только для тела, но и для продуктивности.

Как правильно выполнять

Для каждой растяжки достаточно 15-20 повторений. Юэн отмечает, что динамическое движение эффективнее статической фиксации: оно улучшает кровоток и мягко возвращает подвижность суставам. Но если вам ближе классическая растяжка, можно задерживаться в позиции на 30-60 секунд.

