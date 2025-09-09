Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Короткая пятница в офисе
Короткая пятница в офисе
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 16:10

Сидячая работа съедает здоровье медленнее, чем сигареты

Врачи назвали эффективные упражнения для ног в офисе

Сидячая работа давно стала нормой для миллионов людей. Большую часть дня мы проводим за компьютером, и это неизбежно сказывается на здоровье. Врачи всё чаще напоминают: недостаток движения повышает риски сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и проблем с опорно-двигательным аппаратом. Но даже если ваш офис не оборудован современными регулируемыми столами и зонами для активного отдыха, есть способ помочь себе — выполнять упражнения прямо на рабочем месте.

Чем опасно долго сидеть

Исследования показывают, что офисные сотрудники проводят на стуле до двух третей рабочего дня. Подобный образ жизни негативно отражается на обмене веществ, кровообращении и работе сердца. Кроме того, статическая нагрузка на позвоночник и суставы нередко становится причиной хронической боли в спине и шее.

Специалисты подчёркивают: вставать и двигаться желательно каждые полчаса. Даже непродолжительная прогулка по коридору снижает нагрузку на организм и улучшает концентрацию.

Как помогают офисные тренировки

Разнообразные комплексы упражнений можно выполнять, не отходя от рабочего стола. Если для рук и плеч легко придумать движения с гантелями или без них, то тренировка ног кажется сложнее. На самом деле существует целый ряд упражнений, которые позволяют проработать мышцы бедра и голени, не покидая офисное кресло.

Такая активность помогает:
• поддерживать тонус мышц;
• улучшать кровообращение;
• снимать отёки и усталость;
• снижать риск варикозного расширения вен.

Разминка перед началом

Перед любыми упражнениями полезно слегка размяться. Достаточно сделать несколько вращений стопами, мягко потянуть носки на себя и от себя, выпрямить ноги и задержаться в таком положении на несколько секунд. Эти простые движения разогревают мышцы и подготавливают их к нагрузке.

Упражнение 1. Разведение коленей с эспандером

Для этого понадобится эластичная лента или фитнес-резинка. Оберните её вокруг ног чуть выше коленей. Сядьте прямо, прижмите спину к спинке кресла, стопы держите на полу. Медленно разводите колени в стороны, преодолевая сопротивление, затем возвращайте их в исходное положение. Повторите 8-10 раз.

Упражнение 2. "Сидячие прыжки"

Сядьте ближе к краю стула. Руки и ноги разведите в стороны, затем сведите обратно, при этом плотно прижимая колени друг к другу. Можно выполнять это упражнение медленно для большей нагрузки или быстрее, имитируя прыжки. Сделайте 8-10 повторений.

Упражнение 3. Мини-приседания из кресла

Сядьте на самый край сиденья, уберите руки от подлокотников. Медленно поднимитесь до полного выпрямления и также медленно опуститесь обратно. Повторите 8-10 раз. Чтобы усложнить задачу, задержитесь на пару секунд в положении "полуприседа", словно зависнув над стулом.

Дополнительные варианты

Если рабочая обстановка позволяет встать и использовать стул как опору, можно добавить более активные движения:

  1. Болгарские выпады — одна нога на стуле, вторая выполняет присед.

  2. Тапы носками — быстрые касания пола носками обеих ног поочерёдно.

  3. Наклоны и растяжка с упором на спинку кресла.

Эти упражнения занимают всего несколько минут, но при регулярном выполнении становятся отличной профилактикой малоподвижного образа жизни.

Главное правило

Даже самые эффективные упражнения не заменяют полноценного движения. Старайтесь не сидеть неподвижно часами. Каждые 30 минут вставайте, пройдитесь по офису, поднимитесь по лестнице или сделайте несколько шагов на месте. Такое простое правило поможет сохранить энергию и здоровье надолго.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Как наклон и скорость на беговой дорожке влияют на расход калорий: исследование Университета Нью-Мексико сегодня в 17:10

5 часов подряд на дорожке — и всё ради одной цифры на весах

Сжечь 800 калорий за одну тренировку реально, но для этого придётся серьёзно постараться. Какие методы помогут ускорить процесс?

Читать полностью » Len Kravitz: какие тренажёры укрепляют нижний пресс в спортзале сегодня в 16:50

Три тренажёра в зале, которые работают на пресс лучше сотни упражнений

Три простых, но эффективных тренажёра помогут проработать нижний пресс в любом спортзале. Главное — освоить правильную технику.

Читать полностью » Mayo Clinic объяснила, почему 100 отжиманий не приводят к снижению веса сегодня в 16:30

Почему 100 отжиманий не гарантируют стройность и лёгкость

Сто отжиманий подряд звучит впечатляюще, но помогут ли они похудеть? Разбираем, сколько калорий реально уходит во время такого упражнения.

Читать полностью » Стэн Эффердинг назвал оптимальную позу для сна спортсменов после тренировок сегодня в 10:36

Сон на спине помогает мышцам восстанавливаться быстрее

Бодибилдер Стэн Эффердинг и специалист по психическому здоровью объяснили, почему сон на спине считается лучшим для восстановления мышц и позвоночника.

Читать полностью » Плавание и ходьба: сколько калорий тратится за 30 минут по данным Harvard Health Publishing сегодня в 9:50

30 минут в воде или на суше: неожиданный лидер в битве за стройность

Узнайте, какое кардио помогает быстрее расходовать калории, и какие приёмы сделают привычные тренировки ещё эффективнее.

Читать полностью » Причины усталости после силовых тренировок назвали врачи сегодня в 9:30

Силы тают после штанги? Причина может оказаться неожиданно простой

Постоянная сонливость после силовых тренировок может быть связана не только с нагрузкой, но и с привычками вне зала. Что именно стоит проверить?

Читать полностью » Минздрав США: рекомендации по физической активности для снижения веса сегодня в 9:10

Талия уходит не там, где ждёшь: главный миф похудения разоблачен

Убрать сантиметры с талии можно, но не так, как обещают рекламные ролики. Реальный путь к стройности состоит из трёх проверенных шагов.

Читать полностью » Сколько калорий сжигает мини-батут: данные исследования Science & Sports сегодня в 8:50

Женщины с ожирением снизили вес после 12 недель тренировок на батуте — Journal of Sports

Прыжки на мини-батуте помогают худеть, укреплять мышцы и сердце. Но сколько калорий они сжигают на самом деле и когда ждать первых результатов?

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

Джеймс Корден и Рут Джонс снимут сериал "The Choir" для Apple TV+
Туризм

Скала Киселева в Туапсе возвышается над Чёрным морем на 46 метров
Культура и шоу-бизнес

OpenAI представит полнометражный мультфильм, созданный с помощью ИИ, на Каннском кинофестивале 2026 года
Наука и технологии

Археологи раскрыли связь бронзового льва Святого Марка с Шёлковым путём
Садоводство

Аэрация газона улучшает доступ влаги и кислорода к корням
Садоводство

5 полезных советов по уходу за юккой, которые знает каждая хозяйка
Питомцы

Ветеринары назвали правила выбора корма для кошек зимой
Еда

Зимние сорта яблок хранятся до весны при температуре 0–4 °C
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet