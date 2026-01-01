Десять миллионов — не предел: угольная машина региона вышла за привычные рамки

Объёмы угледобычи в Хабаровском крае в этом году превысили отметку, которая ранее считалась ориентиром на весь производственный цикл. Компания АО "Ургалуголь" уже добыла более 10 млн тонн угля, приблизившись к выполнению годового плана. Об этом сообщает ДВ-РОСС со ссылкой на правительство Хабаровского края.

Производственные показатели и планы

По данным региональных властей, предприятие уверенно движется к выполнению годового плана, который установлен на уровне 11 млн тонн. Текущие результаты уже превысили показатели 2024 года на 300 тыс. тонн, что указывает на рост производственной эффективности.

Отдельно отмечается работа шахты "Северная", где были зафиксированы рекордные показатели подземной добычи. Эти результаты стали значимым вкладом в общий объём производства компании и позволили ускорить темпы выполнения плановых заданий.

Экспорт и инфраструктура

АО "Ургалуголь" ориентируется не только на внутренний рынок, но и на экспорт угольной продукции в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Рост добычи позволяет компании поддерживать стабильные поставки и укреплять позиции на внешних рынках.

Параллельно предприятие развивает собственную инфраструктуру. В числе ключевых объектов — терминал в порту Ванино и Южная хорда на станции Ургал-1. Эти элементы логистической цепочки обеспечивают бесперебойную отгрузку продукции и снижают зависимость от сторонних мощностей.

Модернизация и работа с кадрами

Компания продолжает модернизацию производства, внедряя современное оборудование и технологические решения. Обновление технической базы направлено на повышение безопасности работ и эффективности добычи.

Одновременно АО "Ургалуголь" уделяет внимание подготовке будущих специалистов. Предприятие участвует в профориентации школьников, реализует проект "Горная школа" и взаимодействует с программой "Профклассы.ФМ". Такая работа рассматривается как инвестиция в кадровый потенциал отрасли и региона в целом.