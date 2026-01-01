Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Добыча угля
Добыча угля
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Дальневосточный федеральный округ
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 11:31

Десять миллионов — не предел: угольная машина региона вышла за привычные рамки

В Хабаровском крае добыча угля превысила 10 млн тонн — ДВ-РОСС

Объёмы угледобычи в Хабаровском крае в этом году превысили отметку, которая ранее считалась ориентиром на весь производственный цикл. Компания АО "Ургалуголь" уже добыла более 10 млн тонн угля, приблизившись к выполнению годового плана. Об этом сообщает ДВ-РОСС со ссылкой на правительство Хабаровского края.

Производственные показатели и планы

По данным региональных властей, предприятие уверенно движется к выполнению годового плана, который установлен на уровне 11 млн тонн. Текущие результаты уже превысили показатели 2024 года на 300 тыс. тонн, что указывает на рост производственной эффективности.

Отдельно отмечается работа шахты "Северная", где были зафиксированы рекордные показатели подземной добычи. Эти результаты стали значимым вкладом в общий объём производства компании и позволили ускорить темпы выполнения плановых заданий.

Экспорт и инфраструктура

АО "Ургалуголь" ориентируется не только на внутренний рынок, но и на экспорт угольной продукции в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Рост добычи позволяет компании поддерживать стабильные поставки и укреплять позиции на внешних рынках.

Параллельно предприятие развивает собственную инфраструктуру. В числе ключевых объектов — терминал в порту Ванино и Южная хорда на станции Ургал-1. Эти элементы логистической цепочки обеспечивают бесперебойную отгрузку продукции и снижают зависимость от сторонних мощностей.

Модернизация и работа с кадрами

Компания продолжает модернизацию производства, внедряя современное оборудование и технологические решения. Обновление технической базы направлено на повышение безопасности работ и эффективности добычи.

Одновременно АО "Ургалуголь" уделяет внимание подготовке будущих специалистов. Предприятие участвует в профориентации школьников, реализует проект "Горная школа" и взаимодействует с программой "Профклассы.ФМ". Такая работа рассматривается как инвестиция в кадровый потенциал отрасли и региона в целом.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Во Владивостоке изъяли более 150 литров нелегального алкоголя — Пресс-служба правительства Приморья вчера в 4:10
Контроль за алкоголем во Владивостоке: почему штрафы до полмиллиона — это не шутки

Во Владивостоке изъяли более 150 литров нелегального алкоголя перед Новым годом, нарушителям грозит штраф.

Читать полностью » Во Владивостоке прокуратура проверяет инцидент с травмой школьницы на обледеневшем тротуаре — пресс-служба вчера в 4:10
Прокуратура по следам травмированной школьницы: кто будет платить за лечение и моральный вред

Прокуратура Владивостока проводит проверку после травмирования школьницы на обледеневшем тротуаре. Приняты меры для оценки ответственности и компенсации ущерба.

Читать полностью » Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Приморье увеличилась на 11,3% за неделю — Роспотребнадзор 30.12.2025 в 13:33
ОРВИ и грипп захватывают Приморье: массовые закрытия образовательных учреждений и новые ограничения

В Приморье увеличилась заболеваемость ОРВИ и гриппом, что вызвало закрытие школ и введение новых ограничений.

Читать полностью » Мужчина получил травму из-за гололедицы во Владивостоке, сообщает DEITA.RU 30.12.2025 в 11:20
Травмированные пешеходы на гололеде: что делать, чтобы избежать несчастных случаев зимой

Во Владивостоке продолжают происходить инциденты с пострадавшими из-за гололедицы. Власти начали проверку состояния дорог и пешеходной инфраструктуры.

Читать полностью » Врачи Приморья спасли жизнь девушке после тяжелой аварии на трассе Владивосток — Хабаровск — Доктор Питер 29.12.2025 в 15:26
Разрушительные травмы и борьба за жизнь: как врачи Приморья справились с трагедией на трассе

В Приморье врачи спасли жизнь девушке после серьезной аварии, провели сложную операцию и успешно стабилизировали ее состояние.

Читать полностью » Дети стали чаще просить здоровье близких вместо гаджетов в письмах Деду Морозу — ТАСС 29.12.2025 в 11:42
Подарки отошли на второй план: в письмах Деду Морозу появились совсем другие просьбы

Главный Дед Мороз Дальнего Востока рассказал, что дети все чаще просят здоровья для близких и домашних питомцев вместо гаджетов.

Читать полностью » Суд взыскал компенсацию с детсада после перелома ключицы у ребёнка — ДВ-РОСС 29.12.2025 в 10:26
Занятия закончились больницей: детский сад ответил за травму воспитанника

В Амурской области детский сад выплатит компенсацию после того, как четырёхлетний ребёнок сломал ключицу во время игр.

Читать полностью » Ветеранам труда предложили выходить на пенсию на год раньше — DEITA.RU 29.12.2025 в 10:26
Работали с юности — ждать до конца не хотят: для ветеранов труда готовят льготу

В Госдуме предложили разрешить ветеранам труда выходить на пенсию на год раньше — инициатива направлена в Минтруд.

Читать полностью »

Новости
Общество
Рост тарифов ЖКХ в 2026 году превысит прибавку к пенсии — DEITA.RU
Недвижимость
Инвестиции в коммерческую недвижимость Петербурга снизились до 70 млрд рублей — Деловой Петербург
Наука
Дым пожаров активнее формирует мелкие опасные частицы — EST
Спорт и фитнес
Упражнения без высокой интенсивности запускают обмен веществ утром — Юркова
Туризм
Египтяне оценивают туристов по поведению, а не по паспорту — ТурПром
Авто и мото
Проверка патрубков на морозе вызывает течь антифриза — специалист
Садоводство
Лаванда лучше растёт в бедной щелочной почве с хорошим дренажом — House Digest
Питомцы
Стресс смены дома выявляет болезни у животных в первую неделю — Le Figaro
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet