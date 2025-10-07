Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Умные рулонные шторы в интерьере
Умные рулонные шторы в интерьере
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Александр Александров Опубликована сегодня в 12:57

Интерьер без лишнего: как создать удобное, безопасное и современное пространство

Эксперты рассказали, каким должен быть интерьер будущего

Интерьер давно перестал быть просто набором мебели и отделки. Сегодня он отражает образ жизни, привычки и даже мировоззрение человека. Мы спросили экспертов, как изменились представления о современном жилье и какие решения действительно делают дом удобным и функциональным.

Новая логика выбора жилья

По словам специалиста по трендам экономики будущего Кирилла Игнатьева, покупатели стали иначе смотреть на квартиры и дома.

"В будущем вернется рынок доходных домов, — уверен Кирилл. — Сейчас постепенно снижается ключевая ставка ЦБ, а с ней дешевеет кредит. Скоро станет выгодно строить дома с апартаментами только для аренды".

Люди всё чаще выбирают готовые решения: квартиры с отделкой, продуманной мебелью и инженерными системами. Это позволяет сэкономить главное — время. Архитекторы и дизайнеры понимают, что работают уже не на частного клиента, а на застройщиков, предлагающих жильё "под ключ".

"Дизайнерам важно не только осваивать смежные рынки и изучать новые материалы, но и научиться предлагать заказчикам не просто дизайн, а стиль жизни", — отметил эксперт.

Сегодня ценится не роскошь, а комфорт и скорость — возможность въехать и жить без долгих ремонтов.

Планировка под характер

Современная квартира должна быть отражением личности. Основатель студии Geometrium Павел Герасимов считает, что всё начинается с планировки, а не с выбора дивана или цвета стен.

"Людям, которые привыкли обедать в кафе и ресторанах, кухня просто не нужна, — объясняет Павел. — В последнее время, наоборот, объединяют кухню, гостиную и столовую зоны".

Такое объединение создаёт ощущение простора и свободы. Гостям приятно общаться с хозяином, пока он готовит, а кухонный остров становится центром квартиры — местом, где всё происходит.

Дизайнер также отмечает важность рационального использования пространства. Даже в небольших квартирах можно предусмотреть встроенные шкафы или мини-гардеробные, а в новостройках уже часто проектируют второй санузел - для зонирования приватной и общественной частей квартиры.

Отделка и экологичные материалы

В моду прочно вошёл экостиль. Люди больше не хотят дышать химией и всё чаще выбирают натуральные покрытия.

"К сожалению, не все материалы безопасны для человека, — делятся дизайнеры Para Studio. — Многие содержат опасные элементы и примеси, которые влияют на здоровье".

Эксперты советуют внимательнее относиться к выбору отделочных материалов. Например, виниловые обои нельзя использовать во влажных помещениях, а мебель из ДСП безопасна только при условии качественной ламинации.

При покупке стоит обращать внимание на маркировку с зелёным листком, класс эмиссии и цену - экологичный материал не может стоить подозрительно дёшево.

"Большинство производителей указывают экологичность одного главного компонента, а остальные маскируют или не упоминают", — подчеркнули специалисты.

Лучше выбирать крупные гипермаркеты, где продукция проходит проверку и имеет сертификаты безопасности.

Мебель: минимум движений — максимум пользы

Современный дом должен помогать, а не усложнять жизнь.

"Все должно быть максимально просто, — считает дизайнер Ирина Носова. — Чтобы кровать была постоянно застелена и не нужно было для этого совершать много движений".

Люди больше ценят удобство и хотят тратить меньше времени на бытовые дела. Поэтому всё большую популярность получают модульные системы хранения и мобильные перегородки.

"Когда одним движением можно что-то спрятать или закрыть, не трансформируя саму мебель, — объясняет Ирина. — Задвинул перегородку — и спальное место скрыто от глаз, а спальня превращается в гостиную".

Мебель-трансформер при этом теряет популярность: она дороже, а используется редко.

"Чем ниже цена, тем быстрее мебель сломается", — считает дизайнер.

Поэтому всё чаще выбирают долговечные решения с лаконичным дизайном и скрытыми механизмами.

Освещение как часть сценария

Освещение стало отдельным инструментом дизайна.

"Современный дом не может существовать без освещения с множеством функций и сценариев, — считает Константин Цепелев, основатель Bright Buro. — Можно управлять светом со смартфона".

Система освещения может подстраиваться под привычки владельца. Телефон отправляет сигнал о геопозиции, и лампы в прихожей загораются, когда вы возвращаетесь домой.

"Сейчас есть датчики присутствия, — делится Константин. — Они более чувствительны, и вам не нужно специально двигаться, чтобы свет не выключался".

Освещение можно адаптировать под разные задачи: яркий свет для готовки, мягкий — для чтения, подсветку — для шкафов и ниш.

Умные технологии в интерьере

Технологии постепенно становятся неотъемлемой частью комфорта.

"Еще один необходимый элемент для современного интерьера, — говорит старший дизайнер студии "Точка дизайна" Таша Цыба. — Он может показаться лишней тратой денег, но это совсем не так".

Даже недорогие комплекты устройств за 10 тысяч рублей позволяют создать базовый уровень безопасности: датчики движения, открытия дверей, утечки газа и воды, адаптеры для розеток, камеры.

"Например, набор с сигнализацией пригодится в любом доме, независимо от площади", — поясняет Таша.

Умные технологии экономят время и дают ощущение контроля. Автоматически включаются лампы, ворота открываются при подъезде, а чайник закипает к вашему возвращению. Всё это стало возможным благодаря интеграции бытовой техники в единую систему.

Таблица: что отличает современный дом

Критерий Традиционный интерьер Современное жильё
Освещение Обычные лампы Сценарии и датчики присутствия
Мебель Стационарная, громоздкая Мобильные перегородки, модульность
Отделка Недорогие материалы Экологичные покрытия
Безопасность Замок и домофон Датчики, камеры, "умный дом"
Планировка Разделённые комнаты Открытые пространства, острова

Советы шаг за шагом

  1. Определите, что для вас важно: экологичность, функциональность или технологии.
  2. Планируйте интерьер ещё до ремонта — с дизайнером и инженером.
  3. При выборе материалов проверяйте сертификаты и маркировку.
  4. Используйте встроенные системы хранения вместо мебели-трансформера.
  5. Настройте сценарии освещения и установите умные розетки для удобства.

Современный интерьер — это сочетание эстетики, удобства и технологий. Главное направление будущего — дома, которые не просто красиво выглядят, а действительно помогают своим владельцам: экономят время, обеспечивают безопасность и создают ощущение покоя. Дом должен быть местом, где всё работает на человека — тихо, гармонично и умно.

