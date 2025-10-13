Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Валле дэ ла Луна в пустыне Атакама
Валле дэ ла Луна в пустыне Атакама
© commons.wikimedia.org by Reinhard Jahn, Mannheim; nanosmile is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Germany license
Главная / Туризм
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 0:26

Пустыня проснулась после десятилетий молчания: Атакама зацвела вновь

Биолог Андрес Руис предупредил об угрозе экосистеме цветущей Атакамы

Пустыня Атакама в северной части Чили снова преподнесла редкий подарок — в середине весны ее каменистая поверхность, обычно безжизненная и выжженная солнцем, внезапно покрылась ковром фиолетовых и белых цветов. Для ученых и путешественников это стало событием, сравнимым с чудом: ведь речь идет о месте, где осадки могут не выпадать десятилетиями.

Где рождается чудо природы

Атакама простирается вдоль Тихоокеанского побережья Чили, занимая огромную территорию между Андами и океаном. Это один из самых суровых уголков планеты: здесь настолько сухо, что NASA использует участки пустыни для тестирования оборудования, предназначенного для Марса. В некоторых районах дожди не шли более 400 лет, а влажность воздуха может быть ниже 10%.

Тем не менее, даже в этой кажущейся безжизненной земле спрятан потенциал. Когда редкие осадки все же достигают поверхности, они словно нажимают невидимую кнопку "жизнь" — и в считанные дни пейзаж преображается. Весной 2025 года это произошло вновь, после необычно влажной зимы.

Цветение, которого ждут годами

За несколько недель после дождей песок и камни покрылись тысячами мелких бутонов. Ветер приносил аромат, который здесь не чувствовали годами. Ученые отмечают, что такой эффект вызван прорастанием семян, дремлющих под поверхностью десятилетиями — они ждут момента, когда капли воды оживят их внутренние процессы.

Исследователи из Чилийского университета уточняют, что в регионе Атакама зарегистрировано около 200 видов растений, приспособленных к экстремальным условиям. Среди них — ярко-фиолетовые мимулюсы, белоснежные ромашки и пурпурные ноланы. Их цветение длится всего несколько недель, после чего растения снова уходят в "спячку".

"Влага, выпавшая этой зимой, позволила проснуться множеству видов, которые обычно не проявляются десятилетиями", — сказал эколог Национального университета Чили Карлос Моралес.

Почему цветение случается так редко

Периодическое "пробуждение" пустыни связано с климатическим феноменом Эль-Ниньо, при котором теплые течения Тихого океана приносят осадки в засушливые регионы Южной Америки. Однако не каждое Эль-Ниньо вызывает цветение: нужны определенные температурные и влажностные условия. Иногда природа благоволит лишь раз в 5-10 лет.

Сравнение: обычная и цветущая Атакама

Параметр Обычная Атакама Цветущая Атакама
Осадки менее 1 мм в год до 30 мм за сезон
Цветение отсутствует длится 2-6 недель
Туристы единицы ученых и путешественников тысячи гостей и исследователей
Температура +25…+40 градусов +18…+28 градусов
Влажность ниже 10% до 40% после дождей

Как увидеть цветущую пустыню

Если повезет попасть сюда в год цветения, стоит заранее спланировать поездку. Ближайший город — Копьяпо в области Атакама, откуда легко добраться к смотровым площадкам. Лучше всего приезжать в сентябре-октябре, когда растения достигают пика расцвета. Туристам рекомендуют брать с собой солнцезащитные очки, крем и запас воды: несмотря на цветы, пустыня остается пустыней.

Местные туроператоры предлагают маршруты к наиболее живописным участкам, например в районе Серро-Байя и заповедника Льянос-де-Чальчо, где скопления фиолетовых цветов создают почти нереальные картины.

Как сохранить хрупкое равновесие

Учёные подчеркивают: красота Атакамы требует бережного отношения. Поток туристов приносит угрозу экосистеме — растения чувствительны к повреждению корневой системы. Поэтому в местах массового цветения действуют запреты на передвижение по песку вне троп и на сбор растений.

"Каждый раз, когда кто-то срывает цветок, он уничтожает возможность его повторного появления", — отметил биолог Национальной комиссии по охране природы Андрес Руис.

Чтобы сохранить этот феномен, правительство Чили ограничивает количество автомобилей в зонах цветения и создает временные маршруты, по которым туристы могут передвигаться без вреда для природы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: туристы сходят с маршрута ради фото.
    Последствие: повреждение корней и гибель растений.
    Альтернатива: использование туристических площадок с обзорными точками.

  2. Ошибка: путешественники оставляют мусор.
    Последствие: загрязнение песка, гибель мелких животных.
    Альтернатива: специальные контейнеры и пакеты, предоставляемые туроператорами.

  3. Ошибка: использование дронов слишком близко к растениям.
    Последствие: стресс для птиц и разрушение песчаного покрова.
    Альтернатива: соблюдение минимальной высоты полета (не менее 50 м).

А что если климат изменится?

Метеорологи предупреждают: если тенденция к повышению влажности в регионе сохранится, такие "пустынные цветения" могут происходить чаще. Это с одной стороны привлекает туристов, а с другой — ставит под угрозу баланс уникальной экосистемы, веками существовавшей в условиях экстремальной засухи.

Некоторые ученые считают, что избыточные осадки могут нарушить привычный цикл семян, лишив растения способности адаптироваться. Поэтому наблюдение за цветением стало не просто эстетическим удовольствием, а важной частью научных исследований климата.

Плюсы и минусы феномена

Плюсы Минусы
Приток туристов и развитие местной экономики Разрушение экосистемы из-за неосторожности
Рост интереса к науке и экотуризму Повышенный риск эрозии почвы
Возможность изучения адаптации растений Нарушение природных ритмов при изменении климата

FAQ

Как часто цветет пустыня Атакама?
Обычно раз в 5-10 лет, в зависимости от погодных условий и явления Эль-Ниньо.

Сколько длится цветение?
От двух недель до полутора месяцев. Все зависит от количества влаги и температуры воздуха.

Можно ли посетить цветущую пустыню самостоятельно?
Да, но лучше с гидом — чтобы не нарушить природный баланс и не повредить растения.

Мифы и правда

Миф: пустыня Атакама абсолютно мертва.
Правда: здесь скрыто около 200 видов растений и множество микроорганизмов, способных выживать без воды годами.

Миф: цветение связано с изменением климата.
Правда: это естественный процесс, который происходит из-за редких, но мощных осадков.

Миф: цветы здесь одни и те же каждый раз.
Правда: каждый сезон отличается — в зависимости от количества влаги активируются разные виды семян.

3 интересных факта

• Некоторые растения Атакамы имеют защитный слой из кристаллов соли, отражающих солнечные лучи.
• В период цветения резко увеличивается численность насекомых и птиц, питающихся нектаром.
• Спутники фиксируют рост влажности воздуха на высоте до 3 км над пустыней именно в годы массового цветения.

Исторический контекст

Первое задокументированное массовое цветение произошло в 1911 году. Тогда местные газеты писали о "чудесном оживлении мертвой земли". В XXI веке этот феномен повторялся несколько раз: в 2011, 2015, 2017, 2020 и 2024 годах. Каждый раз он становился поводом для научных экспедиций и вдохновением для художников и фотографов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Путешественники поколения Z и миллениалы всё чаще выбирают татуировки как сувениры вместо магнитов вчера в 17:43
Путешествие, которое останется на коже: как таттуризм меняет представление о сувенирах

Таттуризм становится культурным феноменом! Узнайте, как татуировки превращаются в уникальные сувениры из путешествий и какие тренды лидируют среди путешественников.

Читать полностью » Кинорежиссёр Джоно Намара называет кладбища “музеями под открытым небом” и объездил сотни некрополей Европы вчера в 16:37
Кладбища становятся новыми музеями Европы: что ищут туристы среди надгробий

Кладбища становятся новыми культурными маршрутами: узнайте, почему путешественники предпочитают их музеям и какие тайны они скрывают.

Читать полностью » Туристы советуют: в Японии лучше купить eSIM и скачать офлайн-карты — общественный Wi-Fi почти не работает вчера в 15:31
Япония без тура: как попасть в другой мир и не потеряться среди технологий

Планируете поездку в Японию? Узнайте, как избежать распространённых ошибок, выбрать оптимальный транспорт и насладиться местной кухней. Ваша поездка станет незабываемой.

Читать полностью » Российские туристы доказали: в Дубай можно слетать вдвоём за 54 тысячи рублей и увидеть полстраны вчера в 14:27
Тур за копейки, впечатлений на миллион: как россияне покорили Дубай без переплаты

Узнайте, как слетать в Дубай за 54 тысячи рублей на двоих, увидев главные достопримечательности и проведя незабываемые 4 дня в Эмиратах!

Читать полностью » Российские туристы отмечают: китайцы ценят подарки, если их вручить лично и с улыбкой вчера в 13:24
Что нельзя дарить в Китае: один неверный сувенир может всё испортить

Узнайте, какие подарки ценят китайцы и как их правильно преподнести – от сладостей до сувениров. Поделитесь культурным опытом и сделайте путешествие незабываемым!

Читать полностью » Альтернативы Хальштатту: спокойные австрийские деревушки с видом на горы и озёра вчера в 12:45
Не только Хальштатт: красивые австрийские города, где меньше туристов

Хальштатт перегружен туристами, но регион Зальцкаммергут предлагает десятки спокойных деревушек на озёрах. Где найти тишину и альпийские пейзажи — в нашем маршруте.

Читать полностью » Где кататься зимой: обзор топовых альпийских курортов Австрии и Швейцарии вчера в 11:43
Склоны, солнце и термы: как за восемь дней объехать лучшие курорты Австрии и Швейцарии

Высоты, трассы, цены и инфраструктура — краткий гид по горнолыжным курортам Австрии и Швейцарии, от ледников Китцштайнхорна до склонов Давоса.

Читать полностью » Что посмотреть в Вене: путеводитель по культуре и архитектуре вчера в 10:38
Вена для путешественников: маршрут по музеям, дворцам и современным кварталам

Исторический центр, барочные храмы, музеи и современные галереи — подробный маршрут по Вене с адресами, часами работы и билетами.

Читать полностью »

Новости
Еда
Холодец без желатина готовится без длительной обработки и жирного слоя сверху
Спорт и фитнес
Hot feet, выпады и отжимания: программа круговой тренировки по схеме 40/20
Еда
Курица с апельсинами в духовке получается сочной и аппетитной
Садоводство
Садоводы Прикамья проводят осеннее опрыскивание груш после листопада
Наука
Журнал American Naturalist сообщил об открытии нового механизма симбиоза насекомых и растений
Авто и мото
Sinomach Auto сообщила о начале обновления Li Auto с русским интерфейсом
Красота и здоровье
Марьяна Джутова: канцерогены при жарке образуются не только в пальмовом масле
Еда
Шеф-кондитер Смирнов рассказал, как приготовить шоколадный торт без муки
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet