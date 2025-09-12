Война памяти и безрассудства: жарка зефира на мемориале дошла до суда
В Свердловской области начато уголовное производство после скандального инцидента в Каменске-Уральском. Две несовершеннолетние девочки жарили зефир прямо на мемориале воинам-рабочим, сняли это на видео и выложили в Сеть.
Реакция следствия
Пресс-служба СУ СК по региону подтвердила:
-
дело возбуждено по ст. 354.1 УК РФ - "Осквернение символов воинской славы России";
-
устанавливаются все обстоятельства произошедшего;
-
в отношении родителей девочек решается вопрос о привлечении к административной ответственности;
-
будут приняты профилактические меры для недопущения подобных случаев.
Дополнительные проверки
Свое расследование проводит и прокуратура Свердловской области.
Контекст
Мемориал воинам-рабочим в Каменске-Уральском посвящён землякам, участвовавшим в Великой Отечественной войне. Нарушение общественного порядка у подобных объектов традиционно вызывает жёсткую реакцию властей и общества.
