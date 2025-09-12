Война памяти и безрассудства: жарка зефира на мемориале дошла до суда

вчера в 20:01

В Челябинске готовятся к скачку цен: стройматериалы подорожают уже в октябре

В Челябинске в октябре прогнозируют рост цен на стройматериалы: российские подорожают на 5–10%, импортные — на 10–15%, особенно плитка и сантехника.

вчера в 19:11

Из новых территорий в сердце России: кто приехал на "Поезде Героев"

В Екатеринбург прибыл «Поезд Героев»: 100 участников проекта путешествуют по городам России, посещая музеи и мемориалы в год 80-летия Победы.

вчера в 18:17

Где ещё можно найти квартиру дешевле: советы для съёмщиков

Аренда жилья в Екатеринбурге за август подорожала на 3,7%: однушка стоит 33 тыс., двушка — 40 тыс., при этом спрос вырос, а предложений стало меньше.

вчера в 17:11

На рынках неожиданное облегчение: цены на продукты пошли вниз

В Свердловской области за первую неделю сентября подешевели овощи и ряд продуктов — свекла, морковь, картофель, яблоки, рис и сливочное масло.

вчера в 16:34

На месте гаражей — новый квартал: Уктус ждёт масштабная застройка

На Уктусе в Екатеринбурге планируют построить квартал многоэтажек вместо гаражей. Проект уже вынесен на общественные обсуждения до 26 сентября.

вчера в 16:04

От Камышлова до Сысерти: как маленькие города вышли в большой ресторанный рейтинг

Более 100 ресторанов Екатеринбурга вошли в список претендентов на премию Where To Eat. Лучшее заведение Урала выберут 16 октября.

вчера в 14:38

Кибервойна добралась до регионов: как хакеры давят на власть

Сайт врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера вечером 10 сентября подвергся DDoS-атаке. В партии назвали её попыткой помешать конкуренции.

вчера в 13:49

Два дня на склоне: россиянин ждал спасения в горах Таджикистана

Турист из Екатеринбурга два дня ждал спасателей в горах Таджикистана после падения с высоты. Его эвакуировали и доставили в больницу.

