Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Машина СК РФ
Машина СК РФ
© commons.wikimedia.org by Pulux11 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Уральский федеральный округ
Олег Белов Опубликована сегодня в 18:22

Война памяти и безрассудства: жарка зефира на мемориале дошла до суда

В Свердловской области возбудили дело после жарки зефира на мемориале в Каменске-Уральском

В Свердловской области начато уголовное производство после скандального инцидента в Каменске-Уральском. Две несовершеннолетние девочки жарили зефир прямо на мемориале воинам-рабочим, сняли это на видео и выложили в Сеть.

Реакция следствия

Пресс-служба СУ СК по региону подтвердила:

  • дело возбуждено по ст. 354.1 УК РФ - "Осквернение символов воинской славы России";

  • устанавливаются все обстоятельства произошедшего;

  • в отношении родителей девочек решается вопрос о привлечении к административной ответственности;

  • будут приняты профилактические меры для недопущения подобных случаев.

Дополнительные проверки

Свое расследование проводит и прокуратура Свердловской области.

Контекст

Мемориал воинам-рабочим в Каменске-Уральском посвящён землякам, участвовавшим в Великой Отечественной войне. Нарушение общественного порядка у подобных объектов традиционно вызывает жёсткую реакцию властей и общества.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Челябинске с октября 2025 года вырастут цены на стройматериалы из-за девальвации рубля вчера в 20:01

В Челябинске готовятся к скачку цен: стройматериалы подорожают уже в октябре

В Челябинске в октябре прогнозируют рост цен на стройматериалы: российские подорожают на 5–10%, импортные — на 10–15%, особенно плитка и сантехника.

Читать полностью » В Екатеринбург прибыл вчера в 19:11

Из новых территорий в сердце России: кто приехал на "Поезде Героев"

В Екатеринбург прибыл «Поезд Героев»: 100 участников проекта путешествуют по городам России, посещая музеи и мемориалы в год 80-летия Победы.

Читать полностью » Яндекс Аренда: в августе 2025 года аренда квартир в Екатеринбурге подорожала на 3,7% вчера в 18:17

Где ещё можно найти квартиру дешевле: советы для съёмщиков

Аренда жилья в Екатеринбурге за август подорожала на 3,7%: однушка стоит 33 тыс., двушка — 40 тыс., при этом спрос вырос, а предложений стало меньше.

Читать полностью » В Свердловской области свекла подешевела на 12%, морковь — почти на 8% вчера в 17:11

На рынках неожиданное облегчение: цены на продукты пошли вниз

В Свердловской области за первую неделю сентября подешевели овощи и ряд продуктов — свекла, морковь, картофель, яблоки, рис и сливочное масло.

Читать полностью » В Екатеринбурге более 600 гаражей на Уктусе могут заменить жилыми домами вчера в 16:34

На месте гаражей — новый квартал: Уктус ждёт масштабная застройка

На Уктусе в Екатеринбурге планируют построить квартал многоэтажек вместо гаражей. Проект уже вынесен на общественные обсуждения до 26 сентября.

Читать полностью » Более 100 ресторанов Екатеринбурга вошли в лонг-лист премии Where To Eat вчера в 16:04

От Камышлова до Сысерти: как маленькие города вышли в большой ресторанный рейтинг

Более 100 ресторанов Екатеринбурга вошли в список претендентов на премию Where To Eat. Лучшее заведение Урала выберут 16 октября.

Читать полностью » Сайт врио губернатора Свердловской области Паслера подвергся кибератаке вчера в 14:38

Кибервойна добралась до регионов: как хакеры давят на власть

Сайт врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера вечером 10 сентября подвергся DDoS-атаке. В партии назвали её попыткой помешать конкуренции.

Читать полностью » Уралец сломал ногу при падении в горах Таджикистана вчера в 13:49

Два дня на склоне: россиянин ждал спасения в горах Таджикистана

Турист из Екатеринбурга два дня ждал спасателей в горах Таджикистана после падения с высоты. Его эвакуировали и доставили в больницу.

Читать полностью »

Новости
Еда

Турецкий метод приготовления маринованного перца за три дня сохраняет витамины
Туризм

Time Out Europe включил Тирану в список самых дешёвых столиц Европы для ресторанов и развлечений
Дом

Дизайнер Игорь Краснов рассказал, какую краску выбрать для ремонта дома
Технологии

Российские учёные РАН разработали алгоритм для улучшения качества беспроводной связи
Красота и здоровье

Специалисты: специи в сочетании с зелёным чаем помогают снизить тревожность и улучшить сон
Садоводство

Садоводы назвали оптимальные условия хранения семян помидоров
Авто и мото

В России раскрыли список автомобилей, разрешённых для такси с 2026 года
Культура и шоу-бизнес

Состояние Юлии Высоцкой оценили в 140 млрд рублей — данные Telegram-канала "Звездач"
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet