Дерматолог рассказала, какую мицеллярную воду лучше смывать после высыхания

На полках российских аптек можно наблюдать десятки видов жидкостей по уходу за кожей лица. Наиболее простой и полюбившейся потребителям стала мицеллярная вода, которая предполагает смывание после высыхания или полное впитывание в кожу без последующего умывания.

Так стоит ли верить производителю, который ответственно заявляет, что вода "не требует смывания"? На этот вопрос специально для NewsInfo. ru отвечает Юлия Галлямова, врач-дерматолог, доктор медицинских наук, профессор.

"Стоит верить. Всё-таки если вы верите этому производителю, здесь вся ответственность лежит на производителе, поскольку мы как потребители проверить данную фразу не можем, только можем довериться производителю, который дорожит своим именем", — констатировала дерматолог.

Она объяснила, что каждая мицеллярная вода обладает своим уникальным физико-химическим составом. Самые мощные "мицелярки" способны буквально расплавлять жир на поверхности кожи, поэтому игнорирование смывания этой воды грозит дальнейшей сухостью и раздражением.

Обратный эффект достигается с помощью более щадящих видов мицеллярной воды, которые помимо прочего имеют в своем составе увлажняющие средства и оказывают эффект "очищения-увлажнения".

Поэтому здесь всё зависит от технологии, которую использует тот или иной производитель, и если всё-таки он говорит, что можно не смывать, если вы верите этому производителю, то можно не смывать, призналась Галлямова.

— А насколько вредно оставлять мицеллярную воду, которая требует смывания?

"Вещества, которые расщепляют жир, действуют по принципу всех очищающих средств, соответственно, они расщепляют и тот жир, который полезен коже, то есть находится между клетками кожи. Поэтому конечно нужно смывать", — ответила дерматолог.

В заключении профессор порекомендовала использовать людям с заболеваниями кожи лица, такими как розацеа или хроническая сухость, вместо проточной воды именно "мицеллярку" без смывания. По ее мнению, в данном случае проточная вода раздражает чувствительную кожу, а мицеллярная жидкость способна ее восстановить.

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