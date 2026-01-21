Моете руки правильно, а кожа все равно сохнет: эту ошибку допускают почти все

Постоянная сухость и раздражение кожи рук чаще всего связаны с разрушением защитного барьера, а не с кожными заболеваниями, пояснила дерматолог, эндокринолог, кандидат медицинских наук Ирина Скорогудаева. О причинах зуда, трещин и шелушения кожи рук специалист рассказала в комментарии NewsInfo.

Скорогудаева отметила, что кожа рук особенно уязвима к внешним факторам, поскольку регулярно контактирует с водой, моющими средствами и сухим воздухом в помещениях. По ее словам, именно это приводит к повреждению липидного барьера, который удерживает влагу и защищает кожу от проникновения раздражающих веществ.

"Сейчас дерматит, экзема на руках как более серьезная форма, — это явление достаточно частое. Моющими мы пользуемся, жир с тарелок смываем, вымываем прослойку на коже, в результате потери воды в коже резко увеличиваются и руки становятся сухими", — пояснила дерматолог.

Она добавила, что при пересушивании кожи нарушается работа ферментов, меняется кислотность и ослабевает иммунная защита. В результате кожа начинает активнее пропускать как воду, так и различные химические соединения, что повышает риск раздражения и аллергических реакций.

"Частое мытье рук, особенно с мылом с триклозаном, смываем нормальную флору, кислотную мантию, самый верхний защитный слой, разрушаем, вызываем деструкцию, постоянно повреждаем барьерное свойство кожи. Потом удивляемся что кожа становится сухая, все шелушится", — отметила дерматолог.

Эксперт подчеркнула, что зимой ситуация усугубляется из-за низкой влажности воздуха и включенного отопления.

"Резко в комнатах меняется температура, влажность. Максимум зимой тридцать процентов влажности. Аллергики кашлять начинают, сухость для слизистых вредна, слизистая в носу нос пересыхает. Прежде всего будут страдать руки, потому что моем их несколько раз на дню, перчатки не одеваем когда посуду моем", — рассказала врач.

Чтобы снизить проявления сухости и раздражения, специалист рекомендовала минимизировать контакт рук с водой и бытовой химией, использовать защитные перчатки, повышать влажность воздуха и регулярно наносить на руки жирные кремы плотной текстуры, создающие защитную пленку на коже.