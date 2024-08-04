Павел Деревянко рассказал о своих планах жениться на Зое Фуць

48-летний российский актёр Павел Деревянко познакомился с дизайнером одежды Зоей Фуць в 2021 году. Несмотря на то, что пара три года в отношениях, они пока не спешат официально оформлять отношения, возможно из-за ревности подруги актёра.

При том что Павел Деревянко близок к 50-летнему юбилею, он ни разу не был женат. На вопрос журналистов о возможности свадьбы с Зоей Фуць, звезда "Беспринципных" ответил, что не исключает такого поворота событий, но не хочет заглядывать так далеко вперёд.

"Возможно, но не будем загадывать, — сказал Павел, добавив, что его возлюбленная часто ревнует его к поклонницам, — Конечно, есть моменты, которые для неё категорически неприемлемы… Ну, поклонницы и всё такое прочее. Она очень ревнивая", — объяснил он.

Павел Деревянко рассказал, что познакомился с Зоей Фуць благодаря сериалу "Беспринципные". Девушку настолько впечатлила интимная сцена с его участием, что она не удержалась от комплимента ему в соцсетях. Спустя год после этого сообщения они встретились и поняли, что должны быть вместе.

Фото: YouTube канал Надежда Стрелец/Скриншот видео YouTube канала Надежда Стрелец(public domain)