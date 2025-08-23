Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Душа дерева
Алла Малькова Опубликована сегодня в 23:25

Новый импульс для экономики: в Верховажском районе планируют построить современное производство OSB-плит

Проект крупного деревообрабатывающего комплекса на Вологодчине одобрен экспертами

Значительный инвестиционный проект в сфере лесоперерабатывающей промышленности Вологодской области успешно преодолел важный административный этап. Проектная документация на строительство современного лесопильно-деревообрабатывающего предприятия в Верховажском районе получила положительное заключение государственной экспертизы.

Соответствующее заключение было выдано специализированной организацией ООО «Имхотеп», что подтверждает соответствие проекта всем требованиям технических регламентов и стандартов. Реализацией масштабного проекта займется вологодская компания «БиоЛесПром», которая получила одобрение регионального инвестиционного совета при губернаторе еще в декабре 2021 года.

Согласно утвержденным планам, на территории района будет создано высокотехнологичное производство, ориентированное на выпуск ориентированно-стружечных плит (OSB) и клееных деревянных конструкций. Проектная мощность нового цеха по изготовлению плит составит 60 тысяч кубометров продукции в год, а производство строительных панелей и конструкций будет способно выпускать до 50 тысяч кубометров ежегодно.

Общий объем инвестиций в создание предприятия оценивается в 3,8 миллиарда рублей. Реализация проекта позволит создать около трехсот новых рабочих мест, что станет существенным вкладом в социально-экономическое развитие Верховажского района. Согласно данным из открытых источников, учредителями компании-инвестора «БиоЛесПром» являются юридические лица, контролируемые бизнесвумен Ольгой Ивановой.

Петербургская компания выставила на продажу лесоперерабатывающий комбинат за 41,9 млрд руб 17.08.2025 в 13:26

Крупнейший в Европе: почему завод по производству LVL-бруса продают

Петербургская компания "Современные технологии обработки древесины", признанная банкротом в феврале 2025 года, выставила на торги свой ключевой актив — Новоторжский лесоперерабатывающий комбинат в Тверской области. Стартовая цена лота составляет 41,92 млрд рублей, что значительно превышает рыночную оценку независимого оценщика (3,545 млрд рублей).

Читать полностью » 17.08.2025 в 7:53

От новых окон до игровых зон: как в Коми превращают библиотеки в центры притяжения

В Республике Коми продолжается масштабное обновление библиотек благодаря проекту "Народный бюджет". Совместные усилия жителей и местных властей позволяют преобразовывать учреждения культуры в современные центры интеллектуального досуга. В 2025 году на эти цели выделено более 500 млн рублей, что даст возможность реализовать свыше 530 инициатив.

Читать полностью » В Петербурге хотели запустить реалити-квест в бывшем СИЗО 17.08.2025 в 6:29

От чифира до маляв: где за полмиллиона можно на сутки стать зеком

Бывший следственный изолятор "Кресты" на Арсенальной набережной Петербурга мог стать площадкой для эксперимента — суточного квеста в настоящей тюремной камере. За 500 тысяч руб участникам предлагали полностью погрузиться в атмосферу заключения: от "встречи" с сокамерниками до обучения тюремным "премудростям". Инициатор — пранк-агентство "Белая спина".

Читать полностью » Музей Виктора Казарина откроется в конце августа на Вологодчине 17.08.2025 в 3:57

Мечта художника сбылась: в Ферапонтове открывается музей русского экспрессиониста

В конце августа в селе Ферапонтово Вологодской области состоится знаковое культурное событие — открытие музея Виктора Казарина, основателя русского неоэкспрессионизма. Пятизальная экспозиция разместится в здании, где уже ведется монтаж постоянной выставки работ мастера. Идея создания музея принадлежала самому художнику, прожившему в этих местах.

Читать полностью » В Петербурге Дворцовый мост развели под музыку Виктора Цоя 17.08.2025 в 1:04

Кукушка над Невой: в российском городе разводят мост под песню известного композитора, которого уже нет

В ночь с 15 на 16 августа в Санкт-Петербурге состоялась особенная разводка Дворцового моста — под композиции Виктора Цоя — так почтили память легендарного музыканта в 35-ю годовщину его гибели. В рамках проекта "Поющие мосты", который уже стал визитной карточкой Петербурга, над Невой прозвучали симфонические версии песен "Группа крови", "Кукушки".

Читать полностью » Археологи обнаружили уникальные 15.08.2025 в 23:36

Тайна северного некрополя: зачем древние жители Пустозерска хоронили мертвых в бересте

В Ненецком автономном округе на территории исчезнувшего арктического города Пустозерска сделана уникальная археологическая находка — обнаружен средневековый некрополь с необычными "берестяными" захоронениями. Открытие, уже названное сенсационным, может пролить свет на быт и традиции русского населения Крайнего Севера в XVII-XVIII веках.

Читать полностью » В Петербурге начались съемки шпионского детектива 15.08.2025 в 22:04

Шпионские игры 80-х: как снимают сериал о противостоянии КГБ и ЦРУ

В Санкт-Петербурге стартовали съемки многосерийного детектива "Ничья в пользу КГБ", основанного на одноименной книге Юрия Грачева. Проект кинокомпании "Триикс Медиа" перенесет зрителей в 1986 год, когда на фоне подготовки к встрече Горбачева и Рейгана в Рейкьявике разворачивается напряженное противостояние советской и американской разведок.

Читать полностью » Два уникальных клада XVII века обнаружены в историческом квартале Пскова 14.08.2025 в 23:54

Монеты осады: археологи нашли шведские и русские сокровища времен Густава Адольфа

В ходе археологических раскопок на территории знаменитого Квартала Мейера в Пскове сделаны сенсационные находки. Специалисты обнаружили два ценных клада, относящихся к разным периодам богатой истории города.Наиболее древняя находка содержит шведские монеты времен осады Пскова войсками короля Густава Адольфа в начале XVII века.

Читать полностью »

Наука и технологии

Учёные обнаружили новый сульфат железа в марсианских породах
Мир

Германия возобновляет гуманитарные визы для граждан России и Белоруссии
Мир

70 тысяч сербов вышли на акции в поддержку власти в 71 городе страны
Мир

Бельгия запускает собственное производство сои для отказа от американского импорта
Туризм

Железнодорожные эксперты рекомендовали приходить на вокзал за 40–60 минут до отправления
ЮФО

МЧС Ростовской области усиливает свое оснащение детекторами против дронов за 1 млн рублей
УрФО

МЧС подтвердило приемку всех школ Тюменской области к 1 сентября
Еда

Диетологи назвали продукты, которые улучшают пищеварение и концентрацию утром
