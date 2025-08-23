Новый импульс для экономики: в Верховажском районе планируют построить современное производство OSB-плит

Значительный инвестиционный проект в сфере лесоперерабатывающей промышленности Вологодской области успешно преодолел важный административный этап. Проектная документация на строительство современного лесопильно-деревообрабатывающего предприятия в Верховажском районе получила положительное заключение государственной экспертизы.

Соответствующее заключение было выдано специализированной организацией ООО «Имхотеп», что подтверждает соответствие проекта всем требованиям технических регламентов и стандартов. Реализацией масштабного проекта займется вологодская компания «БиоЛесПром», которая получила одобрение регионального инвестиционного совета при губернаторе еще в декабре 2021 года.

Согласно утвержденным планам, на территории района будет создано высокотехнологичное производство, ориентированное на выпуск ориентированно-стружечных плит (OSB) и клееных деревянных конструкций. Проектная мощность нового цеха по изготовлению плит составит 60 тысяч кубометров продукции в год, а производство строительных панелей и конструкций будет способно выпускать до 50 тысяч кубометров ежегодно.

Общий объем инвестиций в создание предприятия оценивается в 3,8 миллиарда рублей. Реализация проекта позволит создать около трехсот новых рабочих мест, что станет существенным вкладом в социально-экономическое развитие Верховажского района. Согласно данным из открытых источников, учредителями компании-инвестора «БиоЛесПром» являются юридические лица, контролируемые бизнесвумен Ольгой Ивановой.