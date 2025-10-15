Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Груша
Груша
© en.wikipedia.org by Postman is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/Agricultural_Research_Service
Главная / Садоводство
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 11:22

Дерево зелёное, а внутри — пустота: вредители съедают урожай, пока вы любуетесь цветением

Защита плодовых деревьев от тли и медяницы требует регулярных обработок — Игорь Смирнов

Фруктовые деревья — гордость любого сада. Но сохранить здоровые яблони и груши не так просто: их атакуют десятки вредителей, которые могут за считанные недели свести урожай к нулю. Листья сворачиваются, бутоны опадают, плоды гниют — и всё это результат деятельности невидимых на первый взгляд насекомых. Чтобы не допустить катастрофы, важно знать врага "в лицо" и понимать, как правильно действовать.

Сравнение основных вредителей яблонь и груш

Вредитель Признаки поражения Период активности Способ борьбы
Медяница Липкие листья, "медвяная роса", деформация побегов Весна-лето Нитрафен, минеральные масла, мыльные и табачные растворы
Тля Скрученные листья, слабый рост С весны до осени Карбофос, зольный настой, настой чеснока
Клещи Мелкая паутина, сухие листья Лето, жара Кельтан, коллоидная сера
Боярышница, златогузка Объеденные листья и бутоны Весна Бензофосфат, сбор гнёзд
Плодожорка Червивые плоды, преждевременное гниение Середина лета Карбофос, феромонные ловушки
Казарка Повреждённые почки и листья Весна Опрыскивание, сбор и уничтожение опавших плодов

Советы шаг за шагом

  1. Ранняя диагностика. Осматривайте деревья каждые 7-10 дней. Первые признаки заражения — скрученные листья, липкий налёт, червивые яблоки.

  2. Весенняя обработка. При температуре выше +4 °C опрыскайте деревья раствором нитрафена или минерального масла. Это уничтожит зимующих личинок и яйца.

  3. После цветения. Используйте карбофос или табачный настой против медяницы и тли.

  4. Лето. Следите за появлением клещей: их выдает тонкая паутина на листьях. Применяйте кельтан или коллоидную серу.

  5. Контроль плодожорки. Через две недели после цветения обработайте яблони хлорофосом. Для профилактики повесьте феромонные ловушки.

  6. Уборка сада. Регулярно собирайте опавшие плоды и листья — в них зимуют личинки многих вредителей.

"Важно проводить первую обработку сада до распускания почек — именно тогда уничтожается большая часть зимующих вредителей", — пояснил агроном Игорь Смирнов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использовать химические препараты без учёта срока цветения.
    Последствие: возможен ожог листьев и гибель полезных насекомых.
    Альтернатива: применять мягкие биопрепараты (например, "Фитоверм") или мыльно-зольные растворы.

  • Ошибка: обрабатывать деревья только один раз весной.
    Последствие: вторая волна вредителей поражает листья летом.
    Альтернатива: повторять обработки каждые 3-4 недели, особенно после дождей.

  • Ошибка: не собирать падалицу.
    Последствие: личинки плодожорки и казарки зимуют в плодах.
    Альтернатива: убирать и уничтожать заражённые яблоки, перекапывать приствольные круги.

А что если…

Если вы не хотите использовать химию, есть биологические методы защиты. Заселяйте в сад божьих коровок, златоглазок и наездников — они питаются тлёй, клещами и яйцами вредителей.

Можно применять настои растений:

  • чесночный — против тли и медяницы;

  • луковый — от клещей;

  • табачный — универсальный, действует на большинство вредителей.

Для усиления эффекта добавляйте немного хозяйственного мыла, чтобы раствор дольше держался на листьях.

Плюсы и минусы методов защиты

Метод Плюсы Минусы
Химические препараты Быстрый результат, уничтожают большинство вредителей Могут повредить растения при неправильном применении
Биологические средства Безопасны для человека и почвы Требуют регулярного применения
Народные рецепты Доступны, натуральны Менее эффективны при сильном заражении
Феромонные ловушки Контролируют плодожорку, не вредят насекомым-опылителям Подходят не для всех вредителей

FAQ

Как понять, что яблоня заражена медяницей?
На листьях появляется липкий налёт, похожий на сироп. Он быстро темнеет, и на нём развивается сажистый грибок.

Сколько раз нужно обрабатывать деревья за сезон?
Минимум трижды: ранней весной, после цветения и в начале лета. При сильном заражении — до пяти раз.

Можно ли есть плоды после обработки?
Да, но не ранее чем через 20 дней после последнего опрыскивания. За это время препарат полностью разлагается.

Мифы и правда

  • Миф: если листья скручиваются, дерево не получает влаги.
    Правда: чаще всего это признак тли или клеща, а не засухи.

  • Миф: табачный дым убивает всех вредителей.
    Правда: он лишь отпугивает часть насекомых, не уничтожая личинок.

  • Миф: осенняя обработка не нужна.
    Правда: именно осенью уничтожаются зимующие яйца и куколки.

Исторический контекст

Борьба с вредителями плодовых деревьев началась задолго до появления химии. Ещё в XIX веке садоводы опрыскивали деревья зольным щёлоком и настоями полыни. В советские годы появились препараты вроде карбофоса и хлорофоса, ставшие стандартом защиты.

Сегодня тенденция изменилась: садоводы всё чаще выбирают биологические препараты и механические ловушки. Это не только экологичнее, но и безопаснее для урожая.

Три интересных факта

  1. Медяница получила своё название из-за сладкого налёта — "медвяной росы", которую выделяют её нимфы.

  2. Тля способна размножаться без самцов: одна самка рождает до 100 личинок за сезон.

  3. Феромонные ловушки разрабатываются отдельно под каждый вид вредителя — запахи подбираются с точностью до молекулы.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Отечественные саженцы лучше приживаются в саду благодаря адаптации к климату местности сегодня в 8:09
Импорт — не гарантия красоты: как иностранные растения проигрывают нашим в выносливости

Как выбрать идеальные саженцы для своего сада, чтобы не ошибиться с сортом и не потерять урожай? Практические советы, разбор ошибок и мифов — в нашем материале.

Читать полностью » Эксперт Ричард Грин предупредил: обычный арахис из супермаркета может быть смертельно опасен для птиц сегодня в 7:29
Одна ошибка в кормушке — и птицы погибают: садоводы совершают её каждую осень

Узнайте, почему обычный арахис может быть смертельно опасен для птиц осенью. Как избежать ошибок при подкормке и предложить безопасные альтернативы, чтобы сохранить жизнь пернатых.

Читать полностью » Осенняя посадка плодовых деревьев помогает растениям укорениться и пережить зиму без потерь сегодня в 7:09
Не спешите убирать лопату до весны: почему октябрь — лучший месяц для посадки сада

Осенняя посадка яблонь и смородины даёт фору весенним посадкам: растения быстрее приживаются и раньше начинают плодоносить. Главное — не опоздать со сроками.

Читать полностью » Лиза Элдред Стейнкопф: грязные окна блокируют до 30% света для комнатных растений сегодня в 6:23
Осень проверяет растения на прочность: три мелочи, от которых зависит их выживание

Осенью комнатные растения требуют особого ухода. Узнайте про 3 важные задачи: защита от вредителей, обеспечение светом и правильный полив. Подготовьте свой зеленый уголок.

Читать полностью » Рыбий жир и нафталин защищают плодовые деревья от зайцев в мороз — Сергей Иванов сегодня в 6:09
Одна ночь — и минус сад: ошибки, из-за которых зайцы возвращаются снова и снова

Зайцы часто становятся ночными гостями на дачах, оставляя после себя погрызенные стволы. Рассказываем, какие методы защиты действительно работают и как их использовать.

Читать полностью » Ландшафтные дизайнеры советуют заменять традиционный газон гравием и засухоустойчивыми растениями сегодня в 5:18
Газон уходит в прошлое: новый символ ухоженного двора больше не зелёный

Узнайте, как отказаться от традиционного газона и создать красивый, засухоустойчивый сад с минимальным уходом. Тренды, растения, советы и альтернативы.

Читать полностью » Комнатные орхидеи цветут круглый год при стабильной температуре и рассеянном освещении сегодня в 5:09
Цветок, который дышит без земли: как создать идеальные условия для орхидей в квартире

Как ухаживать за орхидеей дома, чтобы она цвела круглый год: пошаговые советы, частые ошибки, неожиданные факты и мифы, в которые до сих пор верят цветоводы.

Читать полностью » Дрожжевая подкормка растений улучшает урожайность и укрепляет корни при правильном применении — агрономы сегодня в 4:49
Растения на дрожжах, как тесто в печи: натуральный стимулятор, который творит чудеса с урожаем

Дрожжевая подкормка — простой и эффективный способ укрепить растения и повысить урожай. Как правильно приготовить раствор и кому он подходит — советы для садоводов.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Грейхаунды обгоняют гепардов на длинных дистанциях
Красота и здоровье
Ошибки во время завтрака вызывают сонливость и перегружают пищеварительную систему человека
Красота и здоровье
Клубника противопоказана при гастрите и язве желудка из-за кислот — Наталья Лазуренко
Дом
Эксперты объяснили, почему в квартире появляется запах канализации
Еда
Яичные блинчики с курицей и грибами сохраняют форму при запекании в духовке
Садоводство
Садоводы назвали подзимний посев самым надёжным способом выращивания астр
Еда
Курица на бутылке в духовке сохраняет сочность мяса
Наука
ДГТУ отметил 95 лет со дня основания — вуз вошёл в топ-50 инженерных университетов России
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet