Комблаг рапортовал о посадке четырех деревьев в Приморском районе на фоне дефицита зеленых зон в Петербурге

Комитет по благоустройству Петербурга рапортовал о высадке четырех деревьев и 200 кустарников в Приморском районе города. Заявление чиновников на фоне дефицита зеленых зон вызвало шквал критики со стороны жителей Северной столицы.

Они отметили, что четырех деревьев для города-миллионника катастрофически мало, ведь ежегодно вырубаются и погибают сотни растений, за которыми должен быть должный уход, а его нет.

Исчезновение зеленых насаждений стало огромной проблемой для Северной столицы. Эксперты констатируют, что деревьев в Петербурге становится все меньше, а ведь они — залог здоровья для жителей большого города. Зеленые насаждения очищают воздух от пыли и вредных веществ.

Активисты не исключают, что Петербург при нынешнем губернаторе Александре Беглове может получить статус самого грязного города России, потому что, помимо дефицита зелени, улицы Северной столицы плохо убирают коммунальные службы.