Прогул дороже прогулки: депутаты заплатят за лень из своего кошелька

Депутаты Заксобрания Челябинской области, работающие на постоянной основе, будут наказываться рублём за пропуски заседаний. Такое решение приняли на последнем заседании действующего созыва парламента, сообщает URA. RU.

Какие меры введут

По словам спикера областного парламента Олега Гербера:

депутат вправе один раз в год пропустить заседание комитета, президиума или самого ЗСО без уважительной причины;

за каждый последующий прогул без уважительной причины у парламентария будут удерживать четверть месячной денежной выплаты.

Эти правила касаются только тех депутатов, кто работает на постоянной основе.

Жёсткая мера — лишение полномочий

Регулярные пропуски — например, в течение месяца — станут основанием для прекращения полномочий депутата на постоянной основе.

"Депутаты, откровенно пренебрегающие своими обязанностями, не должны получать деньги из бюджета", — отметил Гербер.

Изменения в терминологии

Одновременно депутаты согласовали приведение региональных норм в соответствие с федеральным законодательством:

термин "зарплата" заменён на "денежная выплата, состоящая из вознаграждения и поощрения";

с депутатами нового созыва, работающими на постоянной основе, не будут заключать трудовые договоры и составлять графики — их работа теперь трактуется как "24 на 7".

Размер выплат и нагрузка на бюджет при этом не изменятся.