Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Деньги
Деньги
© pixabay.com by Evgeny is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Главная / Уральский федеральный округ
Олег Белов Опубликована сегодня в 21:16

Прогул дороже прогулки: депутаты заплатят за лень из своего кошелька

Спикер Гербер: за каждый прогул депутата удержат четверть денежной выплаты

Депутаты Заксобрания Челябинской области, работающие на постоянной основе, будут наказываться рублём за пропуски заседаний. Такое решение приняли на последнем заседании действующего созыва парламента, сообщает URA. RU.

Какие меры введут

По словам спикера областного парламента Олега Гербера:

  • депутат вправе один раз в год пропустить заседание комитета, президиума или самого ЗСО без уважительной причины;

  • за каждый последующий прогул без уважительной причины у парламентария будут удерживать четверть месячной денежной выплаты.

Эти правила касаются только тех депутатов, кто работает на постоянной основе.

Жёсткая мера — лишение полномочий

Регулярные пропуски — например, в течение месяца — станут основанием для прекращения полномочий депутата на постоянной основе.

"Депутаты, откровенно пренебрегающие своими обязанностями, не должны получать деньги из бюджета", — отметил Гербер.

Изменения в терминологии

Одновременно депутаты согласовали приведение региональных норм в соответствие с федеральным законодательством:

  • термин "зарплата" заменён на "денежная выплата, состоящая из вознаграждения и поощрения";

  • с депутатами нового созыва, работающими на постоянной основе, не будут заключать трудовые договоры и составлять графики — их работа теперь трактуется как "24 на 7".

Размер выплат и нагрузка на бюджет при этом не изменятся.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Уралец сломал ногу при падении в горах Таджикистана сегодня в 13:49

Два дня на склоне: россиянин ждал спасения в горах Таджикистана

Турист из Екатеринбурга два дня ждал спасателей в горах Таджикистана после падения с высоты. Его эвакуировали и доставили в больницу.

Читать полностью » В Оренбурге в бургере из вчера в 20:11

Когда возврат невозможен: почему сети проще предложить замену, чем деньги

Жительница Оренбурга нашла гусеницу в бургере сети «Вкусно и точка». Семья выбросила заказ, а сотрудники предложили лишь заменить один продукт.

Читать полностью » Пермский край потерял четверть доходов от НДПИ из-за падения цен на нефть 08.09.2025 в 23:27

Нефтяные деньги тают: как падение цен на нефть ударило по бюджету Прикамья

В Пермском крае налоговые поступления от нефтяников снизились: прибыль — на 32%, НДПИ — на 25%. Причина в падении цен на нефть и отраслевых проблемах.

Читать полностью » РИАН: Пермский край занял 17-е место в рейтинге рынка труда по итогам 2024 года 08.09.2025 в 22:27

Баллы выросли, место упало: Пермский край потерял позицию в рейтинге труда

Пермский край потерял одну позицию в рейтинге рынка труда и занял 17-е место, несмотря на рост баллов и увеличение числа высокопроизводительных рабочих мест.

Читать полностью » В Прикамье зарплаты превысили ожидания соискателей на 7,8 тыс. рублей 08.09.2025 в 21:16

67,8 тысячи в Перми и 80 тысяч по стране: где зарабатывают больше

В Пермском крае медианная зарплата достигла 67,8 тыс. рублей и превысила ожидания соискателей. Работодатели стали реже открывать вакансии, а конкуренция выросла.

Читать полностью » ФССП: в Прикамье задолженность по штрафам за парковку превысила 35,5 млн рублей 08.09.2025 в 20:37

35 миллионов за парковку: приставы пермяков завалили штрафами

В Прикамье приставы взыскали 24 млн рублей штрафов за неоплаченную парковку. Неплательщикам начисляли сборы и арестовывали счета.

Читать полностью » Тюменская область потеряла позиции в рейтинге рынка труда, уступив Новосибирской 08.09.2025 в 20:16

Урал теряет лидерство: рынок труда Тюмени оказался слабее, чем у соседей

Тюменская область опустилась на 12-е место в рейтинге рынка труда, уступив Новосибирску. При этом её показатели по баллам даже улучшились.

Читать полностью » Каменский тракт и Каменск-Уральский стали лидерами по сбору опят 08.09.2025 в 19:12

В некоторых районах пусто, в других — ковры опят: как делится Урал

Свердловчане открыли сезон опят. На Каменском тракте и под Каменском-Уральским собирают ведрами, а в Режe находят целые «ковры» грибов.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Союз автодилеров: более половины россиян сталкиваются с проблемами после покупки авто с пробегом
Дом

Влажное полотенце портит двери и металлические детали — данные экспертов
СФО

В Салехарде оштрафовали "Магнит" и "Пятерочку" за нарушения санитарных норм
Наука

Исследователи зафиксировали волны-убийцы высотой 25 метров в Северном море
Туризм

Юрист: туристы могут требовать компенсацию за некачественные услуги санатория
Наука

Кольцо вокруг Фомальгаута изучили астрономы ALMA
Красота и здоровье

Кардиолог Санджай Бходжрадж: силовые тренировки и омега-3 укрепляют артерии и снижают риск инфаркта
Питомцы

Ветеринары: до 90% кошек старше 12 лет страдают артритом
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet