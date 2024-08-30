Депутат Госдумы Дмитрий Белик выступил с критикой в адрес европейских дипломатов, заявив, что их заявления о возможности обстрелов России европейским оружием демонстрируют непрофессионализм и безответственность. По его мнению, такие высказывания фактически являются призывами к эскалации ситуации вокруг Украины.

Депутат отметил, что заявления верховного представителя ЕС Жозепа Борреля не только не успокаивают ситуацию, но и подливают масла в огонь конфликта. Он считает, что такая позиция дипломатов ЕС не соответствует нормам международного права и является провокацией.

Белик подчеркнул, что отсутствие единой позиции внутри ЕС говорит о том, что не все страны готовы жертвовать своим благополучием ради интересов США. Он призвал Европу остановить эскалацию конфликта и уйти от антироссийской истерии, в которую Евросоюз был введен под влиянием Вашингтона.

Депутат отметил, что позиция Венгрии по вопросу о поставках оружия Украине является здравым смыслом. Он выразил уверенность, что Венгрия руководствуется национальными интересами своей страны и не будет принимать решений, которые могут привести к эскалации конфликта и ухудшению ситуации в Европе.

Белик также отметил, что Евросоюз в настоящее время является организацией, в которой возможны любые действия. Он выразил опасение, что Боррель может попытаться обойти законы ЕС и нивелировать позицию Венгрии, чтобы продолжить политику поддержки Украины.

Таким образом, депутат Госдумы критикует европейских дипломатов за непрофессионализм и безответственность, а также за призывы к эскалации конфликта. Он призывает Европу пересмотреть свою политику и найти пути к урегулированию конфликта без дальнейшего ухудшения ситуации в Европе.

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