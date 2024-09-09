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Бывший евродепутат от Польши обвиняется в мошенничестве
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Бывшему польскому евродепутату грозит до 15 лет тюрьмы за крупное мошенничество с компенсациями

Бывший евродепутат от Польши обвиняется в мошенничестве

Экс-депутату Европейского парламента от Польши Рышарду Чарнецкому может грозить до 15 лет заключения за махинации с компенсациями на транспортные расходы.

Как сообщает польская Gazeta Wyborcza, политик обвиняется в том, что, будучи евродепутатом в период с 2009 по 2013 годы, он незаконно получил компенсации за поездки на общую сумму, эквивалентную почти шести кругосветным путешествиям — в общей сложности 222 966 километров.

Следствие установило, что Чарнецкий систематически фальсифицировал документы, подаваемые для возмещения затрат на проезд, используя данные о 18 транспортных средствах, среди которых были даже те, которые никогда не существовали.

В списке значились такие транспортные средства, как списанный Fiat Punto Cabrio и несколько китайских мопедов. Расследование показало, что некоторые из этих автомобилей не только не были в эксплуатации, но и вообще никогда не существовали.

Согласно данным Wyborcza, в период с 2009 по 2013 год Чарнецкий заявил о 243 поездках, из которых 203 маршрута включали путь между Варшавой и Ясло — одним из самых удалённых городов на юге Польши.

Это позволило ему намеренно увеличивать длину маршрутов, чтобы получать более значительные компенсации. Вначале политик пытался возложить ответственность за махинации на своих помощников, однако показания свидетелей, включая его личного водителя, подтвердили его непосредственное участие в преступной схеме.

Чарнецкому предъявили обвинение в мошенничестве на сумму 203 тысячи евро. В случае признания его вины, ему грозит солидный тюремный срок до 15 лет за финансовые махинации.

Фото: commons. wikimedia.org/Steven Lek (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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