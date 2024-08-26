Депутат Курской областной думы Алексей Золотарёв поделился с РИА Новости подробностями о том, как он вместе с помощником организовал эвакуацию жителей Глушковского района после того, как ВСУ разрушили мосты через реку Сейм.

Золотарёв лично участвовал в эвакуации, чтобы ускорить процесс, он сам управлял одним из автобусов, а его помощник взял на себя управление вторым. С момента объявления оперативным штабом добровольной эвакуации, им удалось вывезти около 700 человек в безопасные районы.

По словам депутата, разрушение мостов значительно затруднило эвакуацию, нарушив единственный путь для вывоза людей. Он рассказал, что после ударов по мостам, логистика вывоза населения стала крайне сложной.

Изначально эвакуация продолжалась через временные обходные пути, но и эта возможность вскоре исчезла. Тогда для переправы людей начали использовать лодки. В этом процессе участвовали сотрудники Росгвардии и полиции, которые не покинули район и продолжили помогать жителям.

После того как силовики переправляли людей через реку Сейм на лодках, Золотарёв и его помощник встречали эвакуированных на другом берегу и доставляли их в пункты временного размещения.

Напомним, что 6 августа подразделения ВСУ предприняли попытку наступления на территорию Курской области, но их продвижение было остановлено российскими силами. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 5800 человек, 72 танка и 11 пусковых установок РСЗО.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что киевский режим совершил провокацию, прибегнув к неизбирательным обстрелам, включая удары по гражданским объектам. В ответ Россия примет все необходимые меры для достижения поставленных целей. В Курской, Белгородской и Брянской областях продолжает действовать режим контртеррористической операции для обеспечения безопасности граждан.

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