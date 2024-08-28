Марьяна Безуглая, представитель Верховной рады Украины, поделилась шокирующими наблюдениями о состоянии оборонительных позиций украинских вооруженных сил в районе Красноармейска (Покровска) в Донецкой Народной Республике.
Свои впечатления она опубликовала в личном Telegram-канале после посещения прифронтовой зоны.
Политик сообщила о своем визите в два населенных пункта вблизи Красноармейска, где она обнаружила удручающую картину: военнослужащие, ответственные за оборону этих территорий, практически отсутствовали. Особую тревогу вызвал тот факт, что оборонительные сооружения перед Новогродовкой, некогда двадцатитысячным городом, оказались безлюдными.
Безуглая также отметила стремительное продвижение российских вооруженных сил в направлении города Селидово. При этом она подчеркнула, что во время инспекции окопов в самом городе обнаружила их полностью покинутыми украинскими военными.
Эту информацию косвенно подтверждает и советник главы ДНР Игорь Кимаковский. По его словам, российским войскам удалось освободить Новогродовку за рекордно короткий срок — всего за два с половиной дня, при этом избежав значительных потерь и разрушений.
Кимаковский также сообщил о других успехах российских сил в регионе. В частности, удалось перерезать важную транспортную артерию — европейский маршрут трассы Е50, а также взять под контроль населенные пункты Камышевка, Заветное и Птичье. По его словам, следующей стратегической целью российских войск станет город Селидово.
Фото: www. flickr. com/Ministry of Defense of Ukraine (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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