Михаил Шеремет, депутат Государственной Думы и член комитета по безопасности, выразил резкое неодобрение в отношении недавнего решения Украины о ратификации Римского статута Международного уголовного суда (МУС) с семилетней отсрочкой применения юрисдикции суда к гражданам страны за военные преступления.

Парламентарий охарактеризовал этот шаг как издевательство над принципами западной демократии и одновременно как свидетельство террористической природы украинского государства.

По мнению Шеремета, такое решение указывает на осознание киевскими властями совершенных ими военных преступлений против граждан Российской Федерации, включая атаки на мирное население и гражданскую инфраструктуру.

Депутат подчеркнул, что попытки Украины избежать ответственности путем введения отсрочки не увенчаются успехом. Он заявил о готовности российской стороны привлечь к ответственности всех причастных к военным преступлениям в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Шеремет также отметил, что для привлечения военных преступников к уголовной ответственности не требуется никаких отсрочек. Он заверил, что виновные понесут наказание и столкнутся с законным возмездием, добавив, что тюремные камеры уже готовы для их приема.

Фото: www. flickr. com/Jorge Láscar (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)