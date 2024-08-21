Михаил Шеремет, депутат Государственной Думы и член комитета по безопасности, выразил резкое неодобрение в отношении недавнего решения Украины о ратификации Римского статута Международного уголовного суда (МУС) с семилетней отсрочкой применения юрисдикции суда к гражданам страны за военные преступления.
Парламентарий охарактеризовал этот шаг как издевательство над принципами западной демократии и одновременно как свидетельство террористической природы украинского государства.
По мнению Шеремета, такое решение указывает на осознание киевскими властями совершенных ими военных преступлений против граждан Российской Федерации, включая атаки на мирное население и гражданскую инфраструктуру.
Депутат подчеркнул, что попытки Украины избежать ответственности путем введения отсрочки не увенчаются успехом. Он заявил о готовности российской стороны привлечь к ответственности всех причастных к военным преступлениям в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Шеремет также отметил, что для привлечения военных преступников к уголовной ответственности не требуется никаких отсрочек. Он заверил, что виновные понесут наказание и столкнутся с законным возмездием, добавив, что тюремные камеры уже готовы для их приема.
Фото: www. flickr. com/Jorge Láscar (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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