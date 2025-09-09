Здоровый образ жизни, который спасает память и внимание от депрессии

Представьте: депрессия не только портит настроение, но и подрывает память и внимание. А что, если простой здоровый режим может это смягчить? Китайские ученые провели масштабное исследование и нашли ответ. Их работа опубликована в журнале JAD.

Как депрессия влияет на мозг

Депрессия часто приводит к более чем просто грусти и потере интереса к жизни. Она вызывает:

нарушения памяти и внимания.

сложности с концентрацией.

замедление мышления.

трудности в принятии решений.

ангедонию — утрату удовольствия от привычных вещей.

Эти проблемы с когнитивными функциями могут сохраняться даже после того, как настроение улучшится.

Участники и методы исследования

В исследовании приняли участие более 12 500 человек старше 40 лет из провинций Хубэй (средний возраст — 68 лет) и Шанхая (средний возраст — 72 года). Участникам:

оценили симптомы депрессии по шкале GDS-15.

провели тестирование когнитивных функций.

собрали данные об образе жизни.

Ключевые выводы

Результаты показали четкую связь: у людей с выраженными симптомами депрессии когнитивные показатели были понижены, что соответствует легкому когнитивному нарушению.

Однако те, кто вел здоровый образ жизни — занимался регулярной физической активностью, спал достаточное количество часов и в целом следил за своим режимом, — имели более высокие когнитивные показатели. У них также была слабее отрицательная связь между депрессией и когнитивными функциями.