Здоровый образ жизни, который спасает память и внимание от депрессии
Представьте: депрессия не только портит настроение, но и подрывает память и внимание. А что, если простой здоровый режим может это смягчить? Китайские ученые провели масштабное исследование и нашли ответ. Их работа опубликована в журнале JAD.
Как депрессия влияет на мозг
Депрессия часто приводит к более чем просто грусти и потере интереса к жизни. Она вызывает:
- нарушения памяти и внимания.
- сложности с концентрацией.
- замедление мышления.
- трудности в принятии решений.
- ангедонию — утрату удовольствия от привычных вещей.
Эти проблемы с когнитивными функциями могут сохраняться даже после того, как настроение улучшится.
Участники и методы исследования
В исследовании приняли участие более 12 500 человек старше 40 лет из провинций Хубэй (средний возраст — 68 лет) и Шанхая (средний возраст — 72 года). Участникам:
- оценили симптомы депрессии по шкале GDS-15.
- провели тестирование когнитивных функций.
- собрали данные об образе жизни.
Ключевые выводы
Результаты показали четкую связь: у людей с выраженными симптомами депрессии когнитивные показатели были понижены, что соответствует легкому когнитивному нарушению.
Однако те, кто вел здоровый образ жизни — занимался регулярной физической активностью, спал достаточное количество часов и в целом следил за своим режимом, — имели более высокие когнитивные показатели. У них также была слабее отрицательная связь между депрессией и когнитивными функциями.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru