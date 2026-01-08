Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 9:44

Каждый вкладчик — невольный меценат: как ваши проценты по депозиту пополняют государственную казну

Налог на доходы по вкладам принесет 567,62 млрд рублей в 2026 году — Минфин

В 2026 году федеральный бюджет может получить беспрецедентные доходы от налогообложения процентных доходов по банковским вкладам. Резкий рост поступлений связан не с изменением ставок, а с масштабным увеличением сбережений населения и высокими доходами по депозитам. Об этом говорится в материалах Министерства финансов, на которые ссылается "Российская газета".

Рекорд по налогу на доходы с вкладов

Согласно предварительным расчетам Минфина, в 2026 году поступления в федеральный бюджет от налога на процентные доходы по вкладам составят 567,62 млрд рублей. Это почти в два раза больше совокупных поступлений по этому виду НДФЛ, которые ожидаются в 2025 и 2027 годах — 304,56 млрд и 305,43 млрд рублей соответственно.

В ведомстве поясняют, что столь высокий показатель не является разовым эффектом. Он отражает структурные изменения на рынке сбережений, где депозиты остаются ключевым инструментом для населения на фоне высокой доходности и относительной надежности банковского сектора.

Почему налоговые поступления растут

Высокие бюджетные доходы напрямую связаны с ростом процентных выплат вкладчикам. По оценке Минфина, в 2025 году россияне заработали на депозитах 3,78-4,37 трлн рублей сверх необлагаемого порога. Общий объем процентных доходов по вкладам, как ранее сообщала "Российская газета", приблизился к 10 трлн рублей.

Руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин отметил, что в 2025 году граждане не только увеличили объемы накоплений, но и стали более осознанно управлять личными финансами. Это, по его словам, неизбежно ведет к росту налоговых поступлений с процентных доходов.

Масштаб рынка сбережений

Данные Банка России подтверждают тенденцию. По состоянию на 1 декабря 2025 года средства физических лиц в банках с учетом начисленных процентов достигли 63,4 трлн рублей, тогда как годом ранее этот показатель составлял 53,9 трлн рублей. По итогам года объем вкладов мог превысить 65 трлн рублей.

Таким образом, доходы вкладчиков в 2025 году оказались примерно в полтора раза выше, чем в 2024-м. Этот фактор стал ключевым драйвером роста налоговой базы и объясняет, почему именно 2026 год Минфин рассматривает как рекордный по поступлениям налога на процентные доходы.

Долгосрочный эффект для бюджета

В Минфине подчеркивают, что расширение рынка сбережений формирует устойчивый источник доходов для бюджета без дополнительного давления на бизнес или потребление. При сохранении интереса населения к банковским вкладам налог на процентные доходы может и в дальнейшем играть заметную роль в структуре федеральных поступлений.

