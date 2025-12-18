Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 8:08

Оплатили лечение или ипотеку? Эти расходы могут списать ваш налог на доход с банковских вкладов

Налог с процентов по вкладам можно вернуть через вычеты — юрист Белоглазова

Россияне, которые заплатили НДФЛ с процентного дохода по банковским вкладам за 2023-2024 годы, в ряде случаев могут вернуть этот налог — полностью или частично. Речь идёт о ситуации, когда у налогоплательщика в тот же период были расходы, дающие право на вычеты, а процентный доход входил в основную налоговую базу. Об этом сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на разъяснения юриста ЕЮС Анастасии Белоглазовой.

Когда возможен возврат налога по процентам

Анастасия Белоглазова пояснила, что процентный доход по вкладам, полученный в 2023–2024 годах, включается в основную налоговую базу по НДФЛ. Это, по её словам, позволяет учитывать его при оформлении налоговых вычетов. В числе таких вычетов она назвала социальный — по расходам на лечение, обучение, благотворительность и занятия фитнесом, понесённым за себя и ближайших родственников.

Также упоминаются имущественный вычет — по расходам на покупку жилья и по уплаченным процентам по ипотечному кредиту, и вычет по индивидуальному инвестиционному счёту (ИИС) — при внесении средств на ИИС. Право на вычеты, по словам юриста, имеют граждане, получившие процентный доход по вкладам, облагаемый НДФЛ по ставке 13% (или 15% в части доходов свыше 5 млн рублей), и понесшие соответствующие расходы. Отдельно отмечается, что возврат особенно актуален для тех, кто не платит НДФЛ с заработной платы, — самозанятых, индивидуальных предпринимателей и пенсионеров.

Какие документы нужны и как заполнять 3-НДФЛ

Для реализации права на вычет необходимо подтвердить расходы документами — договорами, платежными документами, справками и другими подтверждающими бумагами. Затем нужно заполнить налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ. В декларации, как уточнила Белоглазова, следует указать источник дохода — наименование банка, его ИНН и КПП, код вида дохода 6014 и сумму дохода по вкладу в рублях.

Юрист также напомнила о коде вычета 914, который уменьшает налоговую базу на размер необлагаемого лимита. Для 2023 года этот лимит составляет 150 тыс. рублей, для 2024 года — 210 тыс. рублей. Таким образом, при расчёте налога учитывается только та часть процентного дохода, которая превышает установленный необлагаемый порог.

Пример расчёта и важное ограничение с 2025 года

В качестве иллюстрации Белоглазова привела пример: самозанятый в 2023 году получил 250 тыс. рублей процентов по вкладам. Необлагаемая часть дохода составила 150 тыс. рублей, поэтому налоговая база — 100 тыс. рублей (250 тыс. — 150 тыс.), а НДФЛ к уплате — 13 тыс. рублей (100 тыс. x 13%). Если в том же 2023 году гражданин потратил 80 тыс. рублей на лечение и 20 тыс. рублей на занятия фитнесом, он сможет вернуть всю сумму уплаченного налога — 13 тыс. рублей.

При этом юрист подчеркнула, что с 1 января 2025 года вступили изменения, которые отменяют возможность применять вычеты к процентным доходам по вкладам.

"В соответствии с пунктом 3 статьи 210 Налогового кодекса Российской Федерации налоговые вычеты теперь могут уменьшать только доходы, формирующие основную налоговую базу. Поскольку проценты по вкладам исключены из этой базы, ни стандартные, ни социальные, ни имущественные вычеты к ним более не применяются", — подчеркнула юрист ЕЮС Анастасия Белоглазова.

Это означает, что описанный механизм относится именно к 2023-2024 годам.

Сроки подачи деклараций

Белоглазова уточнила сроки, в которые можно подать декларации: 3-НДФЛ за 2023 год — до конца 2026 года, за 2024 год — до окончания 2027 года. Для оформления документов и подачи отчётности, по её словам, рекомендуется использовать электронные сервисы ФНС России. Таким образом, у налогоплательщиков остаётся время, чтобы собрать подтверждения расходов и корректно оформить возврат.

