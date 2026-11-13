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Женщина и налоговая декларация 1040
Женщина и налоговая декларация 1040
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Главная / Экономика
Ирина Малова Опубликована сегодня в 16:34

Проценты по вкладам могут принести неприятный сюрприз: россиянам придется учитывать новые правила

Новый порядок налогообложения банковских сбережений окажет наиболее заметное влияние на крупных вкладчиков, чьи доходы подпадут под действие прогрессивной шкалы НДФЛ, сообщил независимый финансовый советник, руководитель проекта "Рост Сбережений" Сергей Кикевич. В беседе с NewsInfo эксперт пояснил, что для граждан с относительно небольшими депозитами налоговая нагрузка фактически останется на прежнем уровне, однако состоятельным россиянам придется платить в бюджет существенно больше.

Ранее Минфин предложил изменить порядок налогообложения вкладов. Согласно инициативе, с 2027 года банковские организации будут самостоятельно удерживать налог по базовой ставке, а окончательным перерасчетом суммы с учетом прогрессивной шкалы займутся налоговые органы.

Ожидается, что налог на доходы по вкладам принесет 567,62 млрд рублей в государственную казну уже в ближайшие годы.

Кикевич отметил, что изменения коснутся вкладчиков по-разному в зависимости от объема их капитала. По его словам, сохраняется правило, согласно которому определенная часть дохода не облагается налогом. Этот порог рассчитывается путем умножения одного миллиона рублей на максимальное значение ключевой ставки в течение года.

При текущем показателе в 16% сумма необлагаемого дохода составляет 160 000 рублей. Для тех, чей депозит меньше миллиона рублей, новые правила не станут обременительными. Однако для владельцев счетов на десятки миллионов рублей ситуация изменится. Стоит учитывать, что накопительные счета теряют привлекательность в сравнении со срочными продуктами при долгосрочном планировании.

"Налог надо будет платить не в конце года сразу по получению процентов. Дальше налог будет доначисляться по прогрессивной шкале. И самое-то главное, что теперь прогрессивная шкала может быть вплоть до 18% или даже до 22%, все зависит от уровня дохода конкретного человека", — рассказал Кикевич.

Эксперт подчеркнул, что основной удар придется на состоятельных граждан, чья суммарная доходность превышает установленные лимиты. При этом общая механика процесса останется схожей с текущей, несмотря на масштабность предложенного законопроекта, который затрагивает множество аспектов налоговой системы. Специалисты также обращают внимание, что налог с процентов по вкладам можно вернуть через систему вычетов, но только за определенные периоды. При этом базовая ставка НДФЛ 13% сохранится для большинства работающих жителей страны.

"Придется платить гораздо больше налогов состоятельным гражданам. А в остальном все примерно так же. Ссылка идет на законопроект, который содержит очень много изменений", — отметил специалист.

В условиях трансформации фискальной политики россияне ищут самые выгодные вклады, пытаясь минимизировать потери от инфляции и налогов. Кикевич заключил, что, хотя в законопроекте описывается множество нововведений, для большинства обычных вкладчиков правила игры не претерпят фундаментальных изменений, если их сбережения не выходят за рамки средних показателей.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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