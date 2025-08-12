Может ли фильм изменить взгляд на смерть: "Depeche Mode: M" даст свой ответ

Когда музыка становится проводником между жизнью и смертью, а сцена — мостом между культурами, рождаются истории, которые невозможно забыть. Именно такой станет кинокартина "Depeche Mode: M", основанная на концертных съемках легендарной британской группы.

В российский и мировой прокат фильм выйдет 28 октября, а для ценителей эффектного зрелища будет доступен и в формате IMAX. Лента не просто фиксирует выступления Depeche Mode — она глубоко погружается в тему отношения к смерти в мексиканской культуре, переосмысляя её через призму музыки и живых эмоций. Этот мотив уже звучал в их альбоме Memento Mori 2023 года и стал лейтмотивом выступлений на стадионе Foro Sol в Мехико.

"По своей сути наш новый фильм — "M" — рассказывает о глубокой связи между музыкой, культурой и людьми, и Фернандо Фриас, который был режиссером и автором идеи фильма, прекрасно справился с задачей, рассказав эту историю через призму мексиканской культуры и наших концертов в Мехико", — отметил фронтмен Дейв Гаан.

От сцены до большого экрана

Режиссер Фернандо Фриас известен работами "Я не жду, что кто-нибудь мне поверит" и "Меня здесь больше нет". Его подход всегда сочетает художественную выразительность с социальным и культурным контекстом, что особенно важно для фильма о Depeche Mode. Оператор Дамиан Гарсиа, чьи работы неоднократно отмечали на фестивалях, сумел запечатлеть атмосферу концертов так, что зритель ощущает себя частью зала.

Премьера "Depeche Mode: M" состоялась в 2025 году на престижном фестивале "Трайбека". На показе вместе с режиссером присутствовали и создатели фильма — продюсеры Стейси Перски, Нина Кориано и Саул Левиц.