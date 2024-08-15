Этот секрет дальнобойщиков изменит ваше мнение о дезодорантах в машине

Шариковые дезодоранты давно стали неотъемлемой частью повседневной гигиены, но некоторые автовладельцы находят им применение и в автомобиле. Опытный дальнобойщик поделился советами, как использовать это средство во время долгих поездок, чтобы повысить комфорт не только для себя, но и для пассажиров.

Дезодорант помогает предотвратить потоотделение, что особенно важно в жаркую погоду. Например, если вы водите машину в закрытой обуви, такой как кроссовки или ботинки, использование дезодоранта на стопах может предотвратить появление неприятного запаха, что бывает особенно актуально в условиях долгих поездок. Это также может быть полезным, если вы избегаете ношения тапочек за рулем, чтобы предотвратить их соскальзывание и возможные аварийные ситуации.

Кроме того, дезодорант может облегчить боль от мозолей, если нанести его на воспаленные участки кожи. Он также помогает справиться с зудом после укусов насекомых благодаря содержанию в большинстве таких средств солей алюминия, которые обладают успокаивающим эффектом.

Во время длительных поездок водители часто сталкиваются с проблемой потеющей спины из-за длительного соприкосновения с сиденьем, особенно если оно покрыто кожей. Нанесение дезодоранта на чистую кожу спины может помочь избежать этой неприятности. Важно помнить, что дезодорант предотвращает появление пота, но не устраняет его уже существующий.

Также шариковый дезодорант можно использовать для смазки дверных петель, замков и колесных гаек. Он даже может помочь собрать мелкий мусор с ковриков. А использованную упаковку можно оставить для хранения мелочи или залить в нее жидкое мыло, что добавляет ей вторичное применение вместо того, чтобы выбрасывать.

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