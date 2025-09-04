Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 10:37

Спорт или риск: почему даже лёгкий мяч способен изменить прикус

Ортодонт Ирина Буторина: удар мячом по лицу может привести к скрытым травмам зубов

Даже на первый взгляд безобидный удар мячом по лицу может иметь серьезные последствия для здоровья зубов и челюстей. Ортодонты предупреждают: подобные травмы не всегда проявляются сразу, но способны вызвать долгосрочные проблемы.

Чем опасны такие травмы

Резкое механическое воздействие на зубы приводит не только к боли и сколам. Возможны:
• смещение зубов из привычного положения;
• повреждение тканей пародонта;
• микротрещины в эмали, которые трудно заметить без обследования.

Особенно уязвимы люди с нарушением прикуса — в их случае даже относительно слабый удар способен спровоцировать осложнения.

На что обратить внимание после удара

По словам Ирины Буториной, игнорировать такие ситуации нельзя.

"После травмы крайне важно внимательно отслеживать состояние полости рта. Тревожными сигналами могут быть боль при жевании, щелчки или хруст в суставе, ощущение смещения зубов, изменение прикуса, повышенная чувствительность или появление сколов", — заявила врач-ортодонт Ирина Буторина.

Даже если внешне зубы выглядят целыми, изменения внутри могут оставаться скрытыми. Нагрузка при жевании способна усилить микроповреждения, что в итоге приведет к разрушению эмали или развитию воспаления.

Почему важно обратиться к специалисту

Регулярные осмотры у стоматолога после травмы помогают вовремя выявить скрытые повреждения. Врач может назначить рентген или компьютерную томографию для оценки состояния зубов и суставов. Чем раньше будет начато лечение, тем выше шанс сохранить зубы здоровыми и избежать осложнений.

Кроме того, специалист даст рекомендации по уходу за зубами в период восстановления: щадящая диета, мягкая чистка, использование специальных паст или гелей для укрепления эмали.

Профилактика спортивных травм

Чтобы снизить риск, стоматологи советуют использовать защитные капы при активных тренировках и играх с мячом. Особенно это актуально для детей и подростков, чья зубочелюстная система еще формируется.

Таким образом, даже единичный удар по лицу не стоит недооценивать — внимательное отношение к сигналам организма и своевременный визит к врачу помогут избежать серьезных последствий.

